Нонне Мордюковой — 100: как закрутила роман с Василием Шукшиным, почему рассталась с Вячеславом Тихоновым и как потеряла единственного сына

25 ноября исполняется 100 лет со дня рождения актрисы Нонны Мордюковой. Несмотря на амплуа женщины, которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдет, артистка была очень влюбчивой и трепетной натурой. В судьбу Мордюковой вошли самые яркие мужчины, о которых мечтали тысячи женщин.
Она была замужем за Борисом Андроникашвили, Владимиром Сошальским, крутила романы с Василием Шукшиным, Юрием Каморным, так похожим на ее сына, Гелием Коноваловым. А еще ходили сплетни о ее связях с Андреем Мироновым, Владиславом Дворжецким и даже с певцом Юлианом, который был младше на 48 лет.
Но на протяжении многих лет Нонна Мордюкова ждала звонка от Вячеслава Тихонова. Он стал ее первой и, наверное, самой большой любовью.
Как Нонна Мордюкова познакомилась с Вячеславом Тихоновым
Судьба преподнесла Нонне Мордюковой два главных подарка одновременно: признание в профессии и первое серьезное чувство. На втором курсе ВГИКа ее ждал звездный час — роль Ульяны Громовой в фильме "Молодая гвардия". Это был не просто дебют, а оглушительный успех, увенчанный Сталинской премией. Хотя сама актриса, всегда требовательная к себе, оказалась не до конца довольна работой и мечтала о второй серии.
Именно на площадке этого фильма ее сердце покорил однокурсник Вячеслав Тихонов. Они познакомились с первых дней института, делили быт в общежитии, но лишь после просмотра роли Нонны он открыл свои истинные чувства, сказав: "Я хочу с тобой не просто дружить, Нонна".
По своему характеру Вячеслав был человеком скрытным и молчаливым, но за этим тихим нравом скрывались упрямство и своеволие. Нонна, зная это, понимала, что даже подобные слова с его стороны являлись высшей степенью романтики.
Их первенец родился еще до брака: то съемки, то волна всенародной славы — все мешало узаконить отношения. Бракосочетание состоялось лишь после того, как семья Нонны настояла на том, чтобы пара жила "как все порядочные люди".
Как жили Мордюкова и Тихонов в браке
Премьера "Молодой гвардии" в 1948 году принесла Нонне Мордюковой оглушительную популярность, однако за ней последовали четыре года без предложений. Образ героической комсомолки оказался настолько сильным, что режиссеры не видели актрису в других амплуа.
Лишь в 1952 году, снявшись в эпизоде фильма "Возвращение Василия Бортникова", Мордюкова смогла вернуться в профессию. Эта роль положила начало ее "золотому веку". Картины "Чужая родня", "Простая история" и "Председатель" ознаменовали пик ее актерского мастерства и, кроме того, стали финансовой опорой для семьи. В то время Вячеслав Тихонов переживал затишье в карьере.
Денег по-прежнему отчаянно не хватало. Ценой невероятных усилий Нонна смогла добиться для семьи отдельной комнаты в девять метров. Но Тихонов, узнав об этом, выразил недовольство, заметив, что лауреату Сталинской премии негоже ютиться в девяти метрах с голым полом. Не сдаваясь, Мордюкова продолжила хлопоты и в итоге выбила комнату просторнее — на двенадцать метров, и уже с паркетом.
В этом жилье им и было суждено провести все свои тринадцать лет вместе.
Супруги часто ссорились — слишком уж разными они были. Он, скромный и замкнутый уроженец Подмосковья, и она — шумная, прямолинейная казачка.
Актриса никогда не прятала своих эмоций: и радовалась, и печалилась на полную катушку. Вячеслав Тихонов же оставался для жены, да и вообще для всех человеком-загадкой. Он избегал любых скандалов, переживая все эмоции внутри себя.
Вячеслав Тихонов. Фото: Кадр из сериала "17 мгновений весны"
Быт у них тоже не всегда ладился. Как-то раз к концу месяца Нонна осталась без копейки. Пытаясь найти у соседей хоть полтинник в долг, она неожиданно нашла в кармане мужа припрятанные деньги.
И не какую-то мелочь, а целую десятку! В расстройстве она позвонила своей матери, но та только и сказала: "Бросишь Славку — потом всю жизнь будешь кусать локти". И однажды Нонна Мордюкова действительно чуть не ушла к другому.
Роман с Василием Шукшиным
На съемках киноленты "Простая история" Нонна Мордюкова сблизилась с Василием Шукшиным.
Вечерами, когда Василий читал ей свои рассказы или напевал песни, она понимала, что безвозвратно влюблена.
"Глупая, — укоряла актриса себя, — я готова на все, лишь бы быть с ним, чувствовать его присутствие".
Мысль о разрыве с мужем и уходе к Шукшину терзала ее, смешиваясь с сомнением: а нужна ли она ему?
Все разрешилось неожиданно: однажды на съемочную площадку приехал Вячеслав Тихонов с сыном. Будто почуял неладное…
После этого Шукшин стал холоден и отстранен. Прощаясь, они обменялись лишь скупыми, полными скрытой боли словами.
"Ну, будь, казачка", — сказал он. "Будь и ты, Васенька", — ответила она.
Спустя много лет Мордюкова откровенничала, что Шукшин звал ее уйти от супруга. Но в тот момент она не нашла в себе смелости решиться на такой шаг.
Нонна Мордюкова и Василий Шукшин. Фото: кадр из фильма "Простая история"
Почему звездная пара распалась
Актриса утверждала, что впоследствии сама ушла от Вячеслава Тихонова, однако однажды именно он собрал вещи. Когда актер вернулся со съемок, то увидел вот такую сцену: жена танцевала с поклонником, играла музыка, а на столе стояло шампанское.
Не требуя объяснений, Тихонов молча собрал чемодан. Мордюкова не стала его останавливать. С этого момента между ними воцарилось молчание, которое длилось пятьдесят лет. Они не общались даже на работе и не сказали друг другу ни слова у постели умирающего сына.
Как сложилась судьба сына Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой
Судьба Владимира, единственного сына звезд советского кино, сложилась трагически. Он не стал знаменитым актером, как его талантливые родители. Хотя, как недавно говорили в передаче у Андрея Малахова, посвященной юбилею актрисы, у Владимира имелись задатки модельера. И он мог бы построить блестящую карьеру в этом направлении и снискать такую же славу, как Вячеслав Зайцев или Валентин Юдашкин.
В студенческие годы Владимир Тихонов женился на Наталье Варлей, и у пары родился ребенок.
Но счастье оказалось недолгим — молодого человека погубила наркотическая зависимость. И его не смогли спасти ни дорогостоящее лечение, ни усилия специалистов. Из-за болезни Владимир утратил интерес к жизни, что привело к распаду семьи и прекращению карьеры. Владимира Тихонова не стало, когда ему было всего 40 лет.
Нонна Мордюкова с сыном. Фото: Global Look Press
Нонна Мордюкова до конца жизни считала себя виновной в пагубном пристрастии сына. Именно она, решив, что Володя уже взрослый, стала оставлять его одного. Подростку катастрофически не хватало ее заботы и любви. Не сумев, как родители, стать выдающимся актером, юноша нашел "утешение" в дурной компании, которая приучила его к порокам, ставшим причиной трагедии.
Перед самой смертью юноша ненадолго пришел в себя. Увидев отца и мать у своей кровати, он произнес всего одну фразу. Эту фразу никто так и не повторил, но позже Римма Маркова раскрыла ее смысл: Володя дал им точную характеристику и после этого навеки закрыл глаза.
Только в финальном интервью Нонна Мордюкова раскрыла, что пятьдесят лет подряд в свой день рождения она ждала поздравления от Вячеслава Тихонова и засыпала в слезах. Он снова не позвонил.
Друзья же Тихонова знали о его сожалении — и о своем уходе, и о недостатке нежности к жене. Нонна узнала об этом лишь через 12 лет и сразу позвонила.
Их последний разговор вышел скомканным.
— Я, выходит, всю жизнь тебе мешала, — сказала она.
— Спасибо, — ответил он.
Все-таки двое талантливых актеров, когда-то любивших друг друга, были слишком разными людьми…