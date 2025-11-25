Нонне Мордюковой — 100: как закрутила роман с Василием Шукшиным, почему рассталась с Вячеславом Тихоновым и как потеряла единственного сына

25 ноября исполняется 100 лет со дня рождения актрисы Нонны Мордюковой. Несмотря на амплуа женщины, которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдет, артистка была очень влюбчивой и трепетной натурой. В судьбу Мордюковой вошли самые яркие мужчины, о которых мечтали тысячи женщин.

Она была замужем за Борисом Андроникашвили, Владимиром Сошальским, крутила романы с Василием Шукшиным, Юрием Каморным, так похожим на ее сына, Гелием Коноваловым. А еще ходили сплетни о ее связях с Андреем Мироновым, Владиславом Дворжецким и даже с певцом Юлианом, который был младше на 48 лет.

Но на протяжении многих лет Нонна Мордюкова ждала звонка от Вячеслава Тихонова. Он стал ее первой и, наверное, самой большой любовью.

Как Нонна Мордюкова познакомилась с Вячеславом Тихоновым

Судьба преподнесла Нонне Мордюковой два главных подарка одновременно: признание в профессии и первое серьезное чувство. На втором курсе ВГИКа ее ждал звездный час — роль Ульяны Громовой в фильме "Молодая гвардия". Это был не просто дебют, а оглушительный успех, увенчанный Сталинской премией. Хотя сама актриса, всегда требовательная к себе, оказалась не до конца довольна работой и мечтала о второй серии.

Именно на площадке этого фильма ее сердце покорил однокурсник Вячеслав Тихонов. Они познакомились с первых дней института, делили быт в общежитии, но лишь после просмотра роли Нонны он открыл свои истинные чувства, сказав: "Я хочу с тобой не просто дружить, Нонна".

По своему характеру Вячеслав был человеком скрытным и молчаливым, но за этим тихим нравом скрывались упрямство и своеволие. Нонна, зная это, понимала, что даже подобные слова с его стороны являлись высшей степенью романтики.

Их первенец родился еще до брака: то съемки, то волна всенародной славы — все мешало узаконить отношения. Бракосочетание состоялось лишь после того, как семья Нонны настояла на том, чтобы пара жила "как все порядочные люди".

Как жили Мордюкова и Тихонов в браке

Премьера "Молодой гвардии" в 1948 году принесла Нонне Мордюковой оглушительную популярность, однако за ней последовали четыре года без предложений. Образ героической комсомолки оказался настолько сильным, что режиссеры не видели актрису в других амплуа.

Лишь в 1952 году, снявшись в эпизоде фильма "Возвращение Василия Бортникова", Мордюкова смогла вернуться в профессию. Эта роль положила начало ее "золотому веку". Картины "Чужая родня", "Простая история" и "Председатель" ознаменовали пик ее актерского мастерства и, кроме того, стали финансовой опорой для семьи. В то время Вячеслав Тихонов переживал затишье в карьере.

Денег по-прежнему отчаянно не хватало. Ценой невероятных усилий Нонна смогла добиться для семьи отдельной комнаты в девять метров. Но Тихонов, узнав об этом, выразил недовольство, заметив, что лауреату Сталинской премии негоже ютиться в девяти метрах с голым полом. Не сдаваясь, Мордюкова продолжила хлопоты и в итоге выбила комнату просторнее — на двенадцать метров, и уже с паркетом.

В этом жилье им и было суждено провести все свои тринадцать лет вместе.

Супруги часто ссорились — слишком уж разными они были. Он, скромный и замкнутый уроженец Подмосковья, и она — шумная, прямолинейная казачка.

Актриса никогда не прятала своих эмоций: и радовалась, и печалилась на полную катушку. Вячеслав Тихонов же оставался для жены, да и вообще для всех человеком-загадкой. Он избегал любых скандалов, переживая все эмоции внутри себя.