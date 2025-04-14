На телеканале «Солнце» состоится премьера сериал «Родком» с Виктором Хориняком

Родительские чаты, школьные собрания, вечные просьбы «сбросьте деньги на подарок» — все это знакомо каждому. Но «Родком» — это не очередная «школьная» комедия. Это рассказ о том, как повседневная рутина меняет нас. Герои сериала — обычные люди, которые, сталкиваясь с трудностями, проходят путь внутреннего роста. Здесь нет идеальных родителей, а есть те, кто пытается разобраться в себе, своем ребенке и в жизни вокруг.

Главный герой — Сергей Шмелев, его сыграет Виктор Хориняк, переживает тяжелый жизненный этап: его жена уходит от него, оставив с 12-летним сыном. Несмотря на боль предательства, Сергей принимает важное решение самостоятельно заботиться о своем ребенке. Однако перед ним встает непростая задача: убедить суд и самого себя в том, что он способен стать хорошим отцом.

Судьба распоряжается иначе, и вскоре Шмелев неожиданно обнаруживает себя активным участником школьного родительского комитета. Чаты буквально взрываются сообщениями: тут вам и обсуждение подарков детям, и выбор костюмов для утренников, и организация бесконечных чаепитий, и даже горячие споры вокруг оформления актового зала. Каждый раз Сергею приходится сталкиваться с проблемами выбора цвета салфеток, качества сладостей и многих других деталей школьной жизни, которые раньше казались незначительными и несущественными.

Именно там, среди родителей, каждый день занятых организацией школьных мероприятий, Сергей снова встречается со своей бывшей одноклассницей Светланой Сурковой, которую играет Ольга Лерман. Когда-то тихоня, сидевшая на последней парте, Светлана превратилась в настоящую «грозу» родительского комитета. Она уверенно руководит всеми мероприятиями, ведет диалог с педагогическим составом школы и способна решить любую проблему всего лишь одним голосом в мессенджере. Более того, Светлана прекрасно помнит Сергея со школьных времен, когда он постоянно отвлекался на уроках и создавал проблемы учителям, вызывая раздражение окружающих. Теперь же ее отношение к нему продолжает оставаться прохладным, хотя порой эта ситуация приобретает оттенок игры.

Со временем Сергей осознает, насколько серьезная ответственность лежит на плечах членов родительского комитета. Здесь речь идет не только о подготовке праздничных мероприятий, но и о глубокой вовлеченности в жизнь ребенка, способности прислушаться к мнению детей и взрослых, понимая важность взаимного уважения и сотрудничества. Если хочется быть частью мира своего ребенка, нужно уметь договариваться, внимательно выслушивать всех участников процесса и учитывать интересы каждого.

История наполнена яркими эмоциями, искренними переживаниями героя и глубокими размышлениями о значении отцовства и важности общения между родителями и детьми. Постепенно Шмелев приходит к выводу, что именно активное участие в жизни ребенка делает отца настоящим героем, способным поддержать и вдохновить своего наследника.

«Родком» — еще один яркий проект в линейке добрых и близких зрителю семейных комедий телеканала «Солнце». Здесь герои — дети и взрослые — ищут общий язык, проходят испытания, открывают в себе новое и учатся быть вместе, несмотря ни на что.

Это сериал о реальных семьях, не пытающихся скрывать слабости и идеализировать жизнь. Это истории о тех, кто сталкивается с трудностями, ошибается, но продолжает двигаться вперед. Здесь много смеха, и не меньше — искренности, потому что жизнь не всегда идеальна, но в ней есть место для настоящих чувств и близости.

Не пропустите премьеру семейной комедии «Родком» — 14 апреля в 21:00 на телеканале «Солнце».