Почему Сергей Жуков продолжает борьбу с бывшим партнером по группе Алексеем Потехиным

Так было, есть и будет. Вот и Сергей Жуков с Алексеем Потехиным, некогда делившие один захолустный номер во время гастролей группы «Руки Вверх!», стали миллионерами и теперь судятся с продюсером за права на песни, а еще постоянно поддевают друг друга в интервью и опусах - книгах и сценариях. О противостоянии амбициозных вокалистов - в обзоре «Телепрограммы».

Суд да песни

Начнем с того, что и Жуков, и Потехин могут вообще утратить права на хиты группы «Руки Вверх!». Да-да, все эти песни про Алешку и девчонок по закону принадлежат Андрею Маликову - продюсеру и директору коллектива. Он работал с солистами до 1999 года и создавал большинство шлягеров.

- Я имею прямое отношение к созданию всех фонограмм пяти первых альбомов, - утверждает Маликов. - Я договаривался со студией, подбирал сессионных музыкантов, нашел девушку, которая ставила Сергею произношение в песне «Джимми», и естественно, нес все расходы. Все альбомы записывал мой друг детства Александр Крашенинников, очень известный звукорежиссер тех времен. Все альбомы писались на его домашней студии. Суд признал за мной эти права на песни, решение вступило в законную силу весной 2024 года. Так почему Жуков выступает с песнями группы? Очень интересный вопрос. Я не получал от Жукова и Потехина ни копейки за последние 25 лет - никаких отчислений за использование моих механических прав производителя фонограмм. Сергей просто забыл обо всем, что делал в прошлом. Похоже, у него отключилась память - вместе с совестью.

Вокалисты группы «Руки Вверх!» с этим категорически не согласны. Сергей Жуков продолжает инициировать один судебный процесс за другим (Потехин поддерживает иски), пытаясь вернуть права, но пока безуспешно. Он требовал признать недействительным договор, по которому группа передала права на лучшие песни из альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов» продюсеру Андрею Маликову и ООО «Издательство «Джем» (компанией подписаны Дмитрий Маликов, Вадим Казаченко, «Мираж», Лада Дэнс и другие). Адвокаты музыканта упирали на то, что соглашение составлено якобы с нарушением закона об авторских и смежных правах. Симоновский суд Москвы жалобу отклонил. Апелляция решение первой инстанции подтвердила. Затем Жуков пошел в Верховный суд.

На настоящий момент Сергею так и не удалось доказать, что он принимал участие в создании шлягеров и поэтому имеет право оспаривать авторство.

Потехин и его взгляд

Потехин и его взгляд

Мало того что солисты разругались вдрызг с продюсером «Руки Вверх!», так еще и между собой тоже (временное перемирие - точнее, взаимовыгодная «дружба» против врага - только на время судов). В остальное время Сергей и Алексей продолжают выяснять отношения заочно. Так, Потехин, не собирающий стадионы в отличие от Жукова, выпустил в 2024 году книгу под названием «Поднимите руки вверх!», где изложил собственный взгляд на распад звездного дуэта.

В ней Алексей Потехин признается, что был ошарашен, когда узнал, что Жуков, дескать, выводил деньги из их общего бюджета в свой частный бизнес. И не ставил Алексея об этом в известность. Артист теперь сообщает об этом без злобы, но с неким недоумением. Ведь ему брать деньги запрещалось.

«Мы по взаимной договоренности вкладывали общие деньги с концертов в офис, - пишет Потехин. - Они были общие. Чтобы открыть офис, нужно раскрутить [на деньги] человека, который бы вложился в это. Правильно? Взять эти деньги где-то нужно было. То есть основу его бизнеса все равно мы вместе вкладывали. Он из общего дела вложился. Но я не мог взять половину денег и вложить в бизнес. Понимаешь? Он мне не давал это сделать.

Более того, Алексей уверяет, что Сергей якобы без спроса вынимал деньги из их общего бюджета и вкладывал в провальные проекты, никак потом не компенсируя. У Жукова, конечно, совсем иной взгляд на причину развала команды.

- Мы начинали работать на радиостанции в Самаре, проводили вместе 24 часа в сутки, - напоминает Жуков. - Мы были не разлей вода ежесекундно. Уезжали, приезжали в города, жили, покоряли Москву. Так прошло ровно 10 с половиной лет. Невозможно уже было даже находиться рядом, мы знали все друг о друге: что он скажет вперед, как он сейчас пошутит. Мы настолько уже как муж с женой, по семейным обстоятельствам разошлись... Не сошлись характерами.

Жуков наносит ответный удар