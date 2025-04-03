Сергей Безруков прочтет стихи в полнометражной анимации «Ай да Пушкин!»

Полнометражная анимация «Ай да Пушкин!», запланированная к выходу в российский прокат с 24 апреля 2025 года, погружает зрителей в атмосферу судьбоносных лет Александра Сергеевича Пушкина, проведенных в ссылке в Михайловском. Этот уголок вдали от городской суеты стал местом, где поэт нашел свое вдохновение и создал шедевры, которые до сих пор остаются основой русской литературы.
Фильм рассказывает историю трансформации молодого Пушкина, которому было всего 25 лет, когда он оказался в Михайловском против своей воли. Изначально молодой поэт воспринимал ссылку как наказание, стремясь вернуться к бурной столичной жизни. Однако постепенно тихий провинциальный быт и красота природы начинают завораживать его. Взаимодействие с местными жителями и природой пробуждает в Пушкине глубокое осознание смысла своего творчества и предназначения. Этот период становится одним из самых продуктивных в его литературной карьере.
Создатели фильма поставили перед собой цель представить великого поэта не как абстрактного гения, а как живого человека с эмоциями и внутренними конфликтами. С помощью анимации, одного из наиболее выразительных жанров кинематографа, они стремятся передать не только внешнюю биографию Пушкина, но и внутреннюю динамику его души, переплетающуюся с атмосферой его поэзии.
Полнометражный анимационный фильм «Ай да Пушкин!». Фото: пресс-служба
В фильме стихи Пушкина декламирует народный артист России Сергей Безруков, добавляя особую магию и выразительность каждому слову.
«Это замечательный анимационный проект. Я думаю, что знакомство с поэзией Александра Сергеевича должно быть и таким, через анимацию, и я очень рад, что принял участие в проекте. Рекомендую смотреть его всей семьей», - добавил Сергей Безруков.
Полнометражный анимационный фильм «Ай да Пушкин!». Фото: пресс-служба
Екатерина Гаврюшкина, режиссер и сценарист анимационного фильма, акцентирует внимание на важности периода, который Александр Сергеевич Пушкин провел в Михайловском. Это время стало ключевым этапом в становлении поэта как великого мастера слова. Фильм показывает, как Пушкин, оказавшись в непростых условиях ссылки, находит силы преодолеть трудности и продолжает творить. Главному герою помогают его верные спутники: няня Арина Родионовна, Кот, Мышка и Пес Бассет. Михайловское превращается в пространство, где реальность переплетается с фантазиями, создавая уникальную атмосферу, позволяющую поэту встречаться с персонажами русских сказок и собственными произведениями. Таким образом, Пушкин сталкивается с такими легендарными фигурами, как Русалка, Золотая Рыбка, Шамаханская царица и царь Дадон.
Картина мастерски объединяет литературные произведения, созданные Пушкиным во время ссылки, с яркими фактами из его биографии. В числе героев фигурируют реальные исторические личности, такие как няня Арина Родионовна, друзья поэта Иван Пущин и Антон Дельвиг, а также хозяйка усадьбы Тригорское Прасковья Осипова-Вульф вместе с ее падчерицей Анной Осиповой и племянницей Анной Керн, которые стали вдохновляющими музами для молодого поэта. Также появляются влиятельные фигуры той эпохи, включая министра Нессельроде и таинственного агента Бошняка.
Игорь Гаврюшкин, продюсер проекта, отмечает, что фильм был создан с огромной любовью и стремлением оживить образ Пушкина, передав его внутренние переживания и чувства. Анимация, по словам продюсера, является способом «вдохновения жизни» в персонажи, и он надеется, что этот проект поможет зрителям глубже понять творчество поэта и вдохновит их на чтение его произведений. Проект получил поддержку Института развития интернета, онлайн-кинотеатра Иви, сотрудников Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и благотворительного фонда «Общество друзей Пушкиногорья».
Эскизы персонажей были созданы Игорем Шаймардановым, который черпал вдохновение из работ самого Пушкина и собственного видения героев. Музыкальное сопровождение, написанное композитором Вячеславом Кругликом, играет важную роль в фильме, добавляя эмоциональную насыщенность и ритмичность сценам, делая их еще более захватывающими и трогательными.
Анимационный фильм «Ай да Пушкин!» можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 24 апреля 2025 года в том числе по Пушкинской карте.