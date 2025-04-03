Сергей Безруков прочтет стихи в полнометражной анимации «Ай да Пушкин!»

Полнометражная анимация «Ай да Пушкин!», запланированная к выходу в российский прокат с 24 апреля 2025 года, погружает зрителей в атмосферу судьбоносных лет Александра Сергеевича Пушкина, проведенных в ссылке в Михайловском. Этот уголок вдали от городской суеты стал местом, где поэт нашел свое вдохновение и создал шедевры, которые до сих пор остаются основой русской литературы.

Фильм рассказывает историю трансформации молодого Пушкина, которому было всего 25 лет, когда он оказался в Михайловском против своей воли. Изначально молодой поэт воспринимал ссылку как наказание, стремясь вернуться к бурной столичной жизни. Однако постепенно тихий провинциальный быт и красота природы начинают завораживать его. Взаимодействие с местными жителями и природой пробуждает в Пушкине глубокое осознание смысла своего творчества и предназначения. Этот период становится одним из самых продуктивных в его литературной карьере.

Создатели фильма поставили перед собой цель представить великого поэта не как абстрактного гения, а как живого человека с эмоциями и внутренними конфликтами. С помощью анимации, одного из наиболее выразительных жанров кинематографа, они стремятся передать не только внешнюю биографию Пушкина, но и внутреннюю динамику его души, переплетающуюся с атмосферой его поэзии.