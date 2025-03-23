Как Шостакович писал симфонии, а Менделеев разбавлял спирт

Отечественные продюсеры и режиссеры продолжают усугублять устойчивый тренд на байопики - то бишь биографические фильмы и сериалы («Столыпин» 16+, «Шаляпин» 12+,
«Руки Вверх!» 18+, «Магомаев» 16+, «Пророк» 16+ и др.) В обзоре «Телепрограммы» - несколько свежих проектов, которые находятся в работе.
Дмитрий Шостакович
Фото: Global Look Press
В год 80-летия Великой Победы имя великого русского композитора Дмитрия Шостаковича звучит активнее прежнего. Его «Симфония № 7», которую Анна Ахматова назвала «Ленинградской», стала символом сопротивления блокадного Ленинграда, а если шире - и воплощением стойкости духа советского народа. Картину «Шум времени» начнет снимать Алексей Учитель, работающий над подготовкой проекта уже три года. Как подчеркивает режиссер, картина не будет типичным байопиком, вместо этого авторы представят «погружение во внутренний мир композитора», что бы это ни значило.
Дмитрий Менделеев
Фото: Global Look Press
Богатырь, человек-вихрь, изобретатель, скандалист и русский Да Винчи - почему про Дмитрия Менделеева до сих пор не сняли кино?! Великий химик, подаривший миру периодическую таблицу химических элементов, идеальную формулу водки, пикнометр, бездымный порох и еще много интересного, прожил удивительную жизнь. Зрители увидят все ключевые этапы пути ученого. Он родился в семье семнадцатым и последним ребенком, окончил Тобольскую гимназию и отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Санкт-Петербурге, служил учителем в одесском лицее, читал лекции, защитил кандидатскую диссертацию по химии, стал приват-доцентом в Императорском университете, а затем проходил научную практику в Германии. Вооружившись знаниями до зубов, Менделеев выдал более 400 трудов по химии, физике, географии, экономике и другим наукам.
Мария Сапрыкина («Паук» 18+, «Русалки» 18+, «Салам
Масква» 18+) написала сценарий восьмисерийного проекта, где нашлось место и науке, и сверхъестественному, и бытовому.
Михаил Лермонтов
Фото: Global Look Press
Неудивительно, что после выхода сразу нескольких проектов об Александре Пушкине зрителю решили рассказать и о жизни и подвигах Михаила Лермонтова. Картину с прошлого года разрабатывает Павел Лунгин («Остров» 18+, «Царь» 18+). Но делает это в своем стиле - настолько неспешно, что до сих пор не определился с актером на заглавную роль.
- Надеюсь, к концу года начну снимать. Не знаю, кого бы хотел видеть в главной роли, подобрать исполнителя сложно. Лермонтова надо искать и искать! Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может.
Детали сюжета пока не сообщаются. Известно лишь, что над фильмом должен был работать другой режиссер - Степан Коршунов, но он отвлекся на арктическую эпопею «Челюскин. Первые» 18+.
Александр Грибоедов
Фото: Global Look Press
В 2025 году Россия отмечает 230 лет со дня рождения Александра Грибоедова. В разработке сразу несколько проектов по произведениям автора. Во-первых, в конце года запускается в производство фильм по комедии «Горе от ума». Режиссером назначена Ольга Акатьева («Предпоследняя инстанция» 16+). Во-вторых, известный продюсер Нелли Яралова готовит сериал по «Горю от ума». В-третьих, компания Яраловой «Яр&Ко» намерена снять биографический фильм про Грибоедова, где зрители смогут увидеть, как автор творил, служил российской дипломатии и армии, как был арестован по подозрению в связях с декабристами, стрелялся на дуэлях и так далее. Кто сыграет великого писателя, историка, дипломата и музыканта, пока неизвестно.
Сергей Эйзенштейн
Фото: Global Look Press
Фильм Алексея Германа-мл. планируется как международный проект. Режиссер не хочет ограничиваться историей создания «Ивана Грозного» и отношениями великого кинематографиста со Сталиным. В сценарии найдется место и отказу Голливуду, и дружбе с художниками Фридой Кало и Диего Риверой, а также увлечению кинорежиссера восточной культурой.
- Перед нами стоит серьезный вызов, мы не будем делать фильм про очередного сказочного героя, - говорит Герман-мл. В основе сценария - работа ЦОКС (Центральная объединенная киностудия, состоявшая из сотрудников «Мосфильма» и «Ленфильма») в эвакуации в Алма-Ате во время Великой Отечественной.