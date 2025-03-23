Как Шостакович писал симфонии, а Менделеев разбавлял спирт

Богатырь, человек-вихрь, изобретатель, скандалист и русский Да Винчи - почему про Дмитрия Менделеева до сих пор не сняли кино?! Великий химик, подаривший миру периодическую таблицу химических элементов, идеальную формулу водки, пикнометр, бездымный порох и еще много интересного, прожил удивительную жизнь. Зрители увидят все ключевые этапы пути ученого. Он родился в семье семнадцатым и последним ребенком, окончил Тобольскую гимназию и отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Санкт-Петербурге, служил учителем в одесском лицее, читал лекции, защитил кандидатскую диссертацию по химии, стал приват-доцентом в Императорском университете, а затем проходил научную практику в Германии. Вооружившись знаниями до зубов, Менделеев выдал более 400 трудов по химии, физике, географии, экономике и другим наукам.

Мария Сапрыкина («Паук» 18+, «Русалки» 18+, «Салам

Масква» 18+) написала сценарий восьмисерийного проекта, где нашлось место и науке, и сверхъестественному, и бытовому.

Михаил Лермонтов