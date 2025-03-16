Главные российские сериалы весны, которые не стоит пропустить

Что поделать - продюсеры и режиссеры куют железо, пока горячо. Интерес публики к телепроектам непомерно высокий, только успевай выпускать. И в обзоре «Телепрограммы» лишь пять сериалов, пропускать которые не стоит. Даже если они получатся не самыми удачными.

«Почка» 18+ (KION)

Главная героиня, циничный инспектор пожарной службы Наташа Кустова (Любовь Аксенова), бесчеловечно раздевающая догола инспектируемых, пересадила ожидаемую почку и даже организовала подпольную клинику, уйдя от уголовной ответственности за это. В третьем сезоне, который уже стартовал и будет идти до конца апреля, перед зрителями разворачивают семейную детерминацию - появляется галерея родственников Кустовой и даже бывший муж (гениальный Александр Филиппенко). С одной стороны, вернув возможность жить полноценно, Наташа продолжает стремиться к материнству. С другой - демонстрирует все качества, которые этому дару и счастью абсолютно противоречат. Удастся ли ей додуматься, где просчиталась?

«Тайга» 18+ (PREMIER)