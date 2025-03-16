Главные российские сериалы весны, которые не стоит пропустить

Что поделать - продюсеры и режиссеры куют железо, пока горячо. Интерес публики к телепроектам непомерно высокий, только успевай выпускать. И в обзоре «Телепрограммы» лишь пять сериалов, пропускать которые не стоит. Даже если они получатся не самыми удачными.
«Почка» 18+ (KION)
Главная героиня, циничный инспектор пожарной службы Наташа Кустова (Любовь Аксенова), бесчеловечно раздевающая догола инспектируемых, пересадила ожидаемую почку и даже организовала подпольную клинику, уйдя от уголовной ответственности за это. В третьем сезоне, который уже стартовал и будет идти до конца апреля, перед зрителями разворачивают семейную детерминацию - появляется галерея родственников Кустовой и даже бывший муж (гениальный Александр Филиппенко). С одной стороны, вернув возможность жить полноценно, Наташа продолжает стремиться к материнству. С другой - демонстрирует все качества, которые этому дару и счастью абсолютно противоречат. Удастся ли ей додуматься, где просчиталась?
«Тайга» 18+ (PREMIER)
Фото: кадр из фильма
Сериал, который мы ждали особенно. Все потому что проект, возможно, откроет широкой публике (да и продюсерам) Григория Чабана. Сверходаренный актер, пошедший по стопам отца (Александр Чабан играл в «Торпедоносцах» и «Гении»), давно уже блещет на театральных подмостках Петербурга, играя самые сложные и многослойные роли - Банко в «Макбет.Кино», Тузенбах в «Трех сестрах», Витька Громов в «Материнском сердце». Однако в кино и сериалах все никак не получалось. И вот - главная роль в детективе. Завязка классическая, как принято сейчас («Трасса» 18+, «Шторм» 18+, «Мертвое озеро» 18+): загадочное убийство девочки в провинциальном городке, которое и расследует герой Чабана - Демидов. При этом у него дома самого проблемы, связанные с взрослением дочерей. И хотя первые две серии пока не свидетельствуют в пользу того, что это шедевр, молчаливая харизма Григория, помогает которому Дарья Екамасова, - яркий свет в конце хтонического тоннеля в глубинке Руси. Особенно с учетом того, что по ходу развития сбывается кошмар любого сыщика: «Главное в ходе расследования не выйти на самого себя».
«Между нами химия» 18+ (WINK)
Фото: кадр из фильма
Стартовавший в онлайне сериал, который позже покажет СТС. Фабула стара как мир: опять одинокая красивая девушка (Александра Бортич), опять неизлечимая болезнь (рак), опять угасающая жизнь, опять безнадега (двое детей), опять тяжелая работа (такси). Таким слезодавильным коктейлем продюсеры уже давно вышибают эмоцию у зрителя, но тут есть нюанс. Искушенные телекритики (Сергей Ефимов, Сусанна Альперина и др.) именно этот проект омыли потоками елея на фестивале «Новый сезон», где он был презентован. И зашкаливающая щемящесть, и невероятная игра Бортич, и «химия» между персонажами (Никита Ефремов сыграл близнецов), и органика происходящего.
«Универ. Молодые» 16+ (ТНТ)
Фото: кадр из фильма
Невероятно, но факт - ТНТ перезагрузил не только «Счастливы вместе» 16+, «Наша Russia» 16+ и еще ряд ретрошлягеров, но и «Универ». На этот раз зрители увидят не очередную версию старого студенческого сериала, где облысевшие и растолстевшие герои пытаются изображать сотрудников вуза, а полноценный перезапуск. Правда, того же самого. Продюсеры решили не заморачиваться, поэтому проект открыто отсылает к старым-добрым типажам «золотого состава»: есть и фигуристая блондинка (Алина Воскресенская), и гопник (Кирилл Мешалкин), кровать которого увешана медалями и уставлена кубками, а в комнате расположен манекен для бокса (как «Герман» у Кузи в свое время), есть и заучка (Екатерина Чаннова), и обаятельный пофигист (Влад Прохоров). Действие будет развиваться в легендарном 510-м блоке общежития МВГУ, где и проживает пятерка главных героев - первокурсников. Из старых героев вернули самых узнаваемых: бывший ректор вуза Павел Зуев (Сергей Пиоро), спонсор института и пельменный олигарх Эдуард Кузьмин (Виталий Гогунский) и Вика Бобр (Юлия Франц), расставшаяся с Антоном Мартыновым (Станислав Ярушин) и ушедшая в преподаватели. Чем будут удивлять? Большой вопрос.
«Урок» 18+ (OKKO)
Фото: кадр из фильма
Проект, дату премьеры которого сильно скрывают, но все говорит о том, что именно весной стоит ждать выхода. Это еще один проект с Юрой Борисовым, который чуть не получил «Оскара», в главной роли. Актер сыграл опустившуюся звезду рэпа Антона (да, стереотипного, даже карикатурного - в балахоне, с татухами на лбу и лице), у которого разрушилась жизнь. Любимая погибает в ДТП, карьера схлопывается, столица закрывает двери - и приходится возвращаться на малую родину. Там добрый и правильный с виду брат-антагонист Костя (Даниил Воробьев) устраивает Антоху в школу, где работает сам. Так герой начинает социализироваться и при помощи общения с трудными подростками плавно возвращается к человеческому облику, обретая смысл жизни, насколько это возможно.