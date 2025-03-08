20 лет фильму «Бой с тенью»: «Боксер Колчин» - дважды отец, а «полковник Нечаев» стал звездой «Мажора»

В 2005 году на большие экраны вышла криминальная драма «Бой с тенью» 18+ - история об ослепшем боксере Артеме Колчине, которому приходится идти на преступление, чтобы восстановить свое здоровье. Несмотря на то, что к тому времени уже вышли две части «Брата» 18+, «Антикиллер» 18+, «Бумер» 18+, «Бригада» 18+ и другие криминальные боевики, «Бой с тенью» нашел массу поклонников. Сыгравший главную роль Денис Никифоров мгновенно стал звездой, а картина Алексея Сидорова получила продолжение в виде второй и третьей частей.
«Телепрограмма» рассказывает, как сложилась судьба главных актеров боксерского боевика 2005 года.
Денис Никифоров (Колчин)
Фото: Михаил Фролов/КП
Денис пришел в проект в 28 лет - и вышел из него абсолютной звездой. Но превзойти тот успех так и не смог. Да, была роль тренера в «Молодежке» 16+ - но это сериал. И не самая главная роль в проекте. Пять лет он тянул эту лямку, а потом решил идти дальше, чтобы расти и не быть привязанным к одному амплуа. Все-таки не зря же артист учился у самого Олега Табакова.
Случалось, что за год у Дениса выходил один проект, была и пауза в пару лет. А в 2022 году он снова вернулся к амплуа крепкого мужика - в сериале «БиМ» 16+играет офицера в приморском городке. Возвращаться в продолжение «Молодежки», которое вышло в 2024-м, Никифоров отказался. Зато сыграл в российско-французском фильме «Иммигрант 18+ со знаменитым Сами Насери. Актер счастлив в браке с моделью Ириной Темрезовой, пара воспитывает сына Сашу и дочь Веронику.
Дмитрий Шевченко (полковник Нечаев)
Фото: кадр из фильма
Противостоять злу в виде промоутера Валиева в сериале был призван офицер Госнаркоконтроля Нечаев в исполнении харизматичного Дмитрия Шевченко - звезды сериала «День рождения Буржуя». Одесский актер и дальше продолжил развивать успех и набрал под сотню проектов в портфолио. Самые известные из них - «Саранча» 18+, «Батальон» 12+, «Топор» 16+ и, конечно, «Мажор» 18+, подаривший артисту второе творческое рождение.
Фото: личная страница Дмитрия Шевченко в социальной сети
Еще в начале нулевых на съемках картины «Первокурсница» 16+ Дмитрий закрутил роман с молодой актрисой Марией Шалаевой, звездой картины «Русалка» 18+, но в 2005 году пара распалась, однако девушка к тому моменту была беременна. И в итоге родила сына Нестора, которого воспитывает сама. Шевченко живет с другой женщиной по имени Елена, отношения к кино она не имеет.
Елена Панова (Виктория Ермакова)
Фото: кадр из фильма
Играющая красивых и слегка надломленных женщин Елена Панова приходила в проект уже известной актрисой и имела за плечами громкие проекты - «Граница. Таежный роман» 16+, «Мама» 18+ и «Участок» 12+. Так что нельзя сказать, что «Бой с тенью», где артистка сыграла влюбленную в боксера медсестру, дал мощный импульс ее карьере. Зато фильм помог организовать личную жизнь. Ведь именно на съемках второй части боевика Панова познакомилась с режиссером Антоном Мегердичевым, за которого вышла замуж и родила дочерей Марианну и Лидию.
Фото: личная страница Елены Пановой в социальной сети
Отвлекаясь на роды, дом и воспитание детей, актриса продолжила сниматься в довольно популярных проектах - «Сердце пармы» 16+ (получила за него «Золотого орла»), «Дурак» 16+, «Метро» 16+. А женский исторический детектив «Шифр» 16+ стал и вовсе бенефисом Пановой - она сыграла руководительницу спецгруппы ГРУ.
Андрей Панин (Вагит Валиев)
Фото: кадр из фильма
Артисту здорово удавались роли злодеев - и образ Валиева, ушлого промоутера, бандита и наркоторговца, тоже был блестящим.
После этого проекта у Панина было множество неповторимых работ - в проектах «Всадник по имени Смерть» 16+, «Сволочи» 16+, «Морфий» 18+, «Журов» 16+, «Шерлок Холмс» 12+ и «Гетеры майора Соколова» 16+. Кроме того, он сам снимал кино и преподавал актерское мастерство во ВГИКе.
В 2013 году актер был найден мертвым в собственной квартире. Дело закрыли через год, родственники до сих пор убеждены, что Андрей был убит в драке.
Иван Макаревич (Костя)
Фото: кадр из фильма
Упитанный и коротко стриженный сын лидера «Машины времени» Иван дебютировал в кино в 18 лет именно в «Бое с тенью», сыграв брата медсестры Вики, который помогает боксеру Артему. Тогда Макаревич твердо решил пойти по актерской дорожке, но окончить курс Константина Райкина в Школе-студии МХАТ не смог. Начал сразу сниматься.
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Сыграл молодого Ивана Грозного в одноименном сериале, сына Саши Белого в самопальном продолжении «Бригады» 18+, где Сергея Безрукова нарисовали, а еще в сериале «Выжить после» 18+ и вольной экранизации «Грозы» 16+. Иван пробует создавать модную одежду, появляется в эпизодах («Слово пацана» 18+) и семьей до сих пор не обзавелся.