20 лет фильму «Бой с тенью»: «Боксер Колчин» - дважды отец, а «полковник Нечаев» стал звездой «Мажора»

Денис пришел в проект в 28 лет - и вышел из него абсолютной звездой. Но превзойти тот успех так и не смог. Да, была роль тренера в «Молодежке» 16+ - но это сериал. И не самая главная роль в проекте. Пять лет он тянул эту лямку, а потом решил идти дальше, чтобы расти и не быть привязанным к одному амплуа. Все-таки не зря же артист учился у самого Олега Табакова.

Случалось, что за год у Дениса выходил один проект, была и пауза в пару лет. А в 2022 году он снова вернулся к амплуа крепкого мужика - в сериале «БиМ» 16+играет офицера в приморском городке. Возвращаться в продолжение «Молодежки», которое вышло в 2024-м, Никифоров отказался. Зато сыграл в российско-французском фильме «Иммигрант 18+ со знаменитым Сами Насери. Актер счастлив в браке с моделью Ириной Темрезовой, пара воспитывает сына Сашу и дочь Веронику.

Дмитрий Шевченко (полковник Нечаев)