Кто такой Роман Васильев, блеснувший в роли друга и секунданта Пушкина в фильме «Пророк»

Про чернобрового краша Романа Васильева заговорили в 2021 году, когда еще не сбежавший из России Netflix раскрыл кастинг новой экранизации «Анны Карениной», которую заказал русским продюсерам Никишову и Федоровичу. В проекте с креативным названием «Анна К» Юра Борисов должен был сыграть Левина, Светлана Ходченкова - Каренину, Федор Бондарчук - Каренина, а вот персону на роль Вронского секретили до последнего. Выбрали молодого Васильева, которого мало кто знал.

- Мы знаем и наблюдаем за Ромой долго, он прекрасно сыграл у нас в сериале «Идентификация» 18+, - отметил тогда продюсер проекта Евгений Никишов. - У него там сложная, характерная роль, и он блестяще с ней справился.

Роман родился в молдавских Бельцах, перед поступлением в школу семья переехала в Москву. Отец Романа скончался всего через год после переезда. Парня воспитывала мама.

- Я был тихий и спокойный, - вспоминает актер. - Даже переходный возраст прошел как-то ровно... Конечно, я порой тоже раздражаюсь на людей, могу резко ответить. Но злюсь обычно больше на себя или от бессилия изменить то, что остается только принять.

Из плавания на сцену