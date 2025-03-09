Кто такой Роман Васильев, блеснувший в роли друга и секунданта Пушкина в фильме «Пророк»

Именно к нему на шинель рухнул раненный негодяем и провокатором Дантесом русский поэт. Именно про него истекающий кровью Пушкин, в принципе понимая, что тяжелое ранение в живот - это все, кричал: «Просите за Данзаса, он мне брат». Военный суд приговорил подполковника Данзаса к повешению. Но с учетом 20 лет безупречной военной службы Данзаса просто отправили под арест. В мае 1837 года он был освобожден. Дожил он почти до 70 лет, дослужившись до звания генерал-майора. В нашумевшем фильме «Пророк» 12+ Данзаса сыграл Роман Васильев. Кстати, кто он такой?
Вронский из Молдавии
Данзас понимал, что рискует, соглашаясь быть секундантом Пушкина. Фото: кадр из фильма Но друга не предал (с Юрой Борисовым в «Пророке»)
Про чернобрового краша Романа Васильева заговорили в 2021 году, когда еще не сбежавший из России Netflix раскрыл кастинг новой экранизации «Анны Карениной», которую заказал русским продюсерам Никишову и Федоровичу. В проекте с креативным названием «Анна К» Юра Борисов должен был сыграть Левина, Светлана Ходченкова - Каренину, Федор Бондарчук - Каренина, а вот персону на роль Вронского секретили до последнего. Выбрали молодого Васильева, которого мало кто знал.
- Мы знаем и наблюдаем за Ромой долго, он прекрасно сыграл у нас в сериале «Идентификация» 18+, - отметил тогда продюсер проекта Евгений Никишов. - У него там сложная, характерная роль, и он блестяще с ней справился.
Роман родился в молдавских Бельцах, перед поступлением в школу семья переехала в Москву. Отец Романа скончался всего через год после переезда. Парня воспитывала мама.
- Я был тихий и спокойный, - вспоминает актер. - Даже переходный возраст прошел как-то ровно... Конечно, я порой тоже раздражаюсь на людей, могу резко ответить. Но злюсь обычно больше на себя или от бессилия изменить то, что остается только принять.
Из плавания на сцену
Рыбалка - одно из многочисленных увлечений Романа. Фото: личная страница Романа Васильева в социальной сети
В юности Васильев нырнул с головой в плавание - и успешно участвовал в соревнованиях. Отсюда крепкая фигура. После 9-го класса семья Романа уехала в Калининград. Рядом был лицей: не царский, но зато с театральной студией. Туда Васильева и засосало. Оттуда выпустились, к слову, сестры Татьяна и Ольга Арнтгольц и Артем Ткаченко.
- Я собирался после школы идти в армию, потом учиться на повара и попасть на круизный лайнер, - признавался он.
Но театр оказался для Васильева вторым домом. С таким опытом Роман с ходу поступил в Школу-студию МХАТ. Дебют в кино случился в комедийном сериале «Девочки не сдаются» 16+- он сыграл эпизодическую роль. В 2018 году сыграл андроида-дворецкого в сериале «Лучше, чем люди» 18+ (проект купил Netflix), а затем и индейца-пастыря в «Алиенисте» 18+ (исторический проект американского канала TNT, тоже представленный на Netflix) в серии «Сексуальная психопатия» - с Даниэлем Брюлем, Дакотой Фэннинг и Люком Эвансом. Ну, «Анны К» пока не случилось, но все мы надеемся, что когда-нибудь проект разморозят.
С Любовью Аксеновой в сериале «Жить жизнь». Фото: кадр из фильма
После заявки на «Анну К» дело пошло в гору - так случилась роль адвоката с ДЦП в «Идентификации», затем главная роль онколога в сериале «Жить жизнь» 18+, образ поэта Симонова, зашифрованного под Кирилла Туманова в «Любови Советского Союза» 16+, Данзас. Впереди - главные роли в военной драме «Отец» и в экранизации повести Богомолова «Момент истины».
Сердце его пока свободно: были отношения с актрисой, но закончились.
- Очень надеюсь, что через 10 лет я буду просто в ладу с собой, - пророчит Роман. - Среди своих людей, которые понимают. Ну, или хотя бы рядом с одним таким человеком. А стремление к славе - непродуктивное действие. Пахнет пустотой.