Турки в сериалах ругаются так, что и рассказать стыдно: переводчики турдизи* и актеры раскрыли профессиональные секреты

Турция продает свои мыльные истории в десятки стран, и Россия занимает далеко не первое место по их потреблению. В лидерах Испания, Египет и Саудовская Аравия. Но и мы молодцы! «Великолепный век», «Постучись в мою дверь», «Клюквенный щербет»… От одних названий хочется забраться на диван с ногами, обнять подушку и приготовить любимый платок для слез…

Производство этих историй поставлено на поток, их снимают быстро и качественно. А чтобы россияне смогли понять все коллизии, считать юмор и уловить оттенки речи героев, работают наши переводчики и актеры озвучания. Профессионалы высокого уровня, которые и рассказали о сложностях и тонкостях своей работы на примере сериала «Спрячь меня» 16+, который начали показывать на канале «Домашний».

Их одна серия - это четыре наши

Турецкий зритель сделан из бетона, ведь в среднем одна оригинальная серия идет два, два с половиной часа! Нас, к счастью, продюсеры жалеют, и в итоге из одной турецкой получается примерно четыре наши серии.

Трудности перевода могут привести к потере смысла некоторых сцен.

- В «Спрячь меня» Наз называет Инджилу инджик, - говорит востоковед, преподаватель и переводчик Валерия Корянова. - Такое прозвище. Но в турецком это слово имеет двойной смысл, так как означает «голень». То есть Наз издевательски так называет Инджилу. В турецком есть фразеологизмы, которым в русском нет эквивалентов. Например, выражение «мне исполнился еще один год». Это означает «я узнал факт, который до этого не знал», то есть поумнел. В таких случаях от дословности мы уходим, но смысл оставляем».

А некоторые слова просто нет смысла переводить.

- В турецком есть слово, которое обозначает специальную тару - чашу для йогурта, - объяснят востоковед и переводчик Фаррух Салманов. - Турки ведь даже макароны едят с йогуртом, покупают его пятилитровыми банками. Вот сидишь и думаешь, как перевести эту «тару для йогурта».

Хороший голос - липкий

- Самое главное, что требуется от актера дубляжа, чтобы голос «прилипал» к лицу, - объясняет Егор Жирнов, чьим голосом говорят для нас десятки западных звезд. - И это не про артикуляцию и не про тембр. Важны подача, интонации, эмоции.

Уровень перевоплощения актеров дубляжа может достигать невероятных высот.

- Бывает, что даже друзья, узнав, что я озвучивала какого-то персонажа, говорят: «Не похоже, это не ты», - рассказывает Лина Иванова, которая, например, подарила свой голос Гермионе из «Гарри Поттера». - Это нормально. Когда я вижу и слышу актрису, мой голос подстраивается под нее. Могу говорить и выше, и ниже, могу быть вообще ребенком.

Особенность работы актеров дубляжа еще и в том, что они очень часто играют сразу несколько ролей.

- Ты пишешь (в данном случае - записываешь. - Ред.) главного героя и всегда берешь кого-то еще на подхвате, - говорит Егор. - Ведь в сериале 20 - 30 персонажей. Столько артистов просто не найдешь. Я пишу брутального мужика, а тут в кадре мальчик пробежал, и мне говорят: «Закрой мальчика». Могу я это сделать? Конечно, могу! И важно сделать это органично.

Уроки турецкого

Учить английский по сериалам пытались многие, а можно ли так овладеть турецким?

- Я - преподаватель турецкого в МГУ, - говорит Фаррух Салманов. - Учить язык по сериалам можно только с определенного уровня знания языка, а не тогда, когда вы можете сказать «спасибо». Но если есть база, можно смотреть сериалы и учить по ним региональные диалекты. Региональные особенности в турецком очень ярко выражены. На юго-востоке, на Черном море и в Анкаре одно и то же слово говорят по-разному. Русский язык в этом смысле попроще. А турки и так говорят быстро, а когда начинается региональный говор, то понять очень сложно. Часто слышу: «Мы учим язык по «Великолепному веку». Я на это отвечаю: «То есть вы будете общаться, как какая-то барышня из XV - XVI века? Это же смешно». Я называю турецкий «язык-паровозик». В нем есть аффиксы (часть слова, присоединенная к корню. - Авт.), которые ты прибавляешь, прибавляешь... Бывают слова, в которых порядка двадцати аффиксов. В русском получается предложение на 20 слов, а в турецком это одно длинное слово.