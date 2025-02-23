«Челюскин. Первые» и другие свежайшие сериалы онлайн-кинотеатров, которые обидно пропустить

«Челюскин. Первые»

Историко-героическая драма, 18+. WINK, с 20 февраля.

Сериал рассказывает о реальных событиях 1934 года, когда пароход-ледокол «Челюскин» отправился из Мурманска во Владивосток в экспедицию по исследованию Северного морского пути и оказался зажат во льдах Баренцева моря. Экипаж и ученые эвакуировались и два месяца выживали посреди Арктики, прежде чем их спасли советские летчики.

Все как полагается: треск обшивки, ледяная вода в каютах, неизбежные смерти. А также отвага и трусость, героизм и подлость, любовь и ненависть. Снимали как в настоящем Баренцевом море, так и в студии, где искусно имитировали суровые полярные условия.

Зрителям требовательным «Челюскина», пожалуй, смотреть не стоит - им трудно будет не заметить ходульность сюжета, кондовость характеров и то, что интеллигентному Кириллу Кяро ужасно не идет образ хмурого Отто Шмидта. А вот тем, кто обожает зрелищные приключенческие истории, наверняка понравится. К тому же особый упор сделан на мелодраматическую линию - за нее отвечают Глеб Калюжный (механик Юрий Набатов) и Стася Милославская (метеоролог Оля Сомова).

Также снимались: Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Александр Лойе, Сергей Годин, Вячеслав Крикунов, Евгений Санников и др.

«Почка-3»