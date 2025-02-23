«Челюскин. Первые» и другие свежайшие сериалы онлайн-кинотеатров, которые обидно пропустить

«Челюскин. Первые»
Историко-героическая драма, 18+. WINK, с 20 февраля.
Сериал рассказывает о реальных событиях 1934 года, когда пароход-ледокол «Челюскин» отправился из Мурманска во Владивосток в экспедицию по исследованию Северного морского пути и оказался зажат во льдах Баренцева моря. Экипаж и ученые эвакуировались и два месяца выживали посреди Арктики, прежде чем их спасли советские летчики.
Все как полагается: треск обшивки, ледяная вода в каютах, неизбежные смерти. А также отвага и трусость, героизм и подлость, любовь и ненависть. Снимали как в настоящем Баренцевом море, так и в студии, где искусно имитировали суровые полярные условия.
Зрителям требовательным «Челюскина», пожалуй, смотреть не стоит - им трудно будет не заметить ходульность сюжета, кондовость характеров и то, что интеллигентному Кириллу Кяро ужасно не идет образ хмурого Отто Шмидта. А вот тем, кто обожает зрелищные приключенческие истории, наверняка понравится. К тому же особый упор сделан на мелодраматическую линию - за нее отвечают Глеб Калюжный (механик Юрий Набатов) и Стася Милославская (метеоролог Оля Сомова).
Также снимались: Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Александр Лойе, Сергей Годин, Вячеслав Крикунов, Евгений Санников и др.
«Почка-3»
Фото: кадр из фильма
Драма, 18+. KION, с 1 марта.
Первый сезон, где героиня искала для себя донора почки, был настолько хорош, что второй, казалось, неминуемо бы все испортил. Но нет - продолжение, где она открыла подпольную клинику трансплантологии, оказалось не хуже. В финале героиня вроде бы была убита. Однако она выжила, как нам теперь понятно. Роль Наташи Кустовой - человека без души - лучшая в карьере актрисы Любови Аксеновой. Наташа прекрасно обходится без внутренних конфликтов, а просто топает к цели по головам случайно подвернувшихся людей. При этом - вот же парадокс! - то и дело причиняя миру добро в качестве побочного эффекта.
В третьем сезоне Кустова должна как можно быстрее родить, иначе она сядет в тюрьму - вскрылось, что она заставила брата взять ответственность за подпольную клинику на себя. Параллельно раскрываются характеры всех членов ее семьи, каждый из которых, как мы помним, ужасает своим внутренним устройством, где нет места любви и эмпатии. Неужели Кустова опять не изменится?
Также снимались: Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова, Николай Фоменко, Янина Лакоба, Олег Чугунов, Павел Чинарев, Леонид Бичевин, Антон Филипенко и др.
«Дорогой родственник»
Фото: кадр из фильма
Черная комедия, 18+. KION, с 1 февраля.
Квартирный вопрос их тоже испортил! Петербуржцев. Добропорядочная семья из нескольких поколений (мать, две ее взрослые дочери, беременная внучка с зятем) вздумала разъехаться, продав большую квартиру. Да не тут-то было: в ней оказался прописан муж одной из дочерей - пропойца и тунеядец Дима, без вести пропавший много лет назад. Диму нашли, а выписываться он не хочет.
Сначала они его уговаривали. Потом попытались обмануть. Потом… Ну, сами узнаете. Намекнем лишь, что они готовы на все! В роли пропившего печень Димы отчаянно хорош Тимофей Трибунцев.
Также снимались: Анна Михалкова, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина (III), Денис Корнух, Алексей Базанов, Ирина Бякова и др.
«Аутсорс»
Фото: кадр из фильма
Драма, триллер, 18+. Okko, с 13 февраля.
Редко так бывает, что сериал массово хвалят задолго до зрительской премьеры. С «Аутсорсом» вышло именно так - журналистам пару серий показали заранее, и восторгам их несть числа.
1996 год, колония для смертников. Трое молодых ребят работают исполнителями - расстреливают маньяков и прочее отребье по решению суда. За забором с колючей проволокой их ждет унизительная нищая жизнь. И тогда новичок (Иван Янковский) предлагает искать родственников жертв тех, кто сидит в их колонии, и продавать им право привести приговор в исполнение. Проще говоря, отдать свою работу на аутсорс. Отец может казнить убийцу дочери, например. И справедливо, и выгодно!
«Аутсорс» снова ставит вопрос: «Тварь я дрожащая или право имею?» Реалии 1990-х колоритны и важны, но проблематика сериала шире. Ведь и сегодня каждый из нас так или иначе размышляет о справедливости. В какой момент стремление к ней перестает быть добрым побуждением и прорастает в душе тотальным злом?
Помимо основного сюжета в сериале сразу несколько побочных линий - и за их развитием тоже очень интересно наблюдать.
Также снимались: Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова и др.
«Белый лотос-3»
Фото: кадр из фильма
Драмеди, социальная сатира, 18+ (США). HBO, с 16 марта.
Единственный зарубежный сериал в этой подборке - а все потому, что в новом сезоне лучшего сатирического проекта последних лет снялся наш Юрий Колокольников! Роль, очевидно, небольшая, даже эпизодическая - но наверняка важная и яркая, иначе стали бы приглашать Юру на красную дорожку по случаю светской премьеры «Белого лотоса-3» в Штатах. Да что там, Колокольников даже появился в официальном трейлере сериала.
На сей раз все происходит в отеле с тем же названием, но в живописном Таиланде, куда со всего мира едут за просветлением и духовностью. Как водится, кого-то опять находят мертвым...
Также снимались: Лесли Бибб, Кэрри Кун, Сара Кэтрин Хук и др.