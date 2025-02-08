В Москве Ханде Эрчел и Барыша Ардуча угостили килограммом черной икры

Мелодрама, где снялись Ханде Эрчел и Барыш Ардуч, называется «Оставь это ветру» 16+. Это летняя история любви беззаботного серфера и деловитой бизнесвумен (в прокате с 6 февраля). 31-летняя актриса известна в России по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь» 18+. Новая картина имеет все шансы завоевать сердца зрителей. И для Ханде, и для Барыша визит в российскую столицу стал первым.

Турецкие звезды остановились в самом центре Москвы, в шикарном отеле «Ритц Карлтон» на Тверской. Первое, что сделали актеры по прилете, - отправились на завтрак в ресторан русской кухни «Белуга». Оказалось, что миниатюрная Ханде ничего не ела почти сутки. А еще поклонники никак не давали покинуть аэропорт - актриса мужественно сфотографировалась со всеми желающими.