В Москве Ханде Эрчел и Барыша Ардуча угостили килограммом черной икры

Мелодрама, где снялись Ханде Эрчел и Барыш Ардуч, называется «Оставь это ветру» 16+. Это летняя история любви беззаботного серфера и деловитой бизнесвумен (в прокате с 6 февраля). 31-летняя актриса известна в России по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь» 18+. Новая картина имеет все шансы завоевать сердца зрителей. И для Ханде, и для Барыша визит в российскую столицу стал первым.
Турецкие звезды остановились в самом центре Москвы, в шикарном отеле «Ритц Карлтон» на Тверской. Первое, что сделали актеры по прилете, - отправились на завтрак в ресторан русской кухни «Белуга». Оказалось, что миниатюрная Ханде ничего не ела почти сутки. А еще поклонники никак не давали покинуть аэропорт - актриса мужественно сфотографировалась со всеми желающими.
Не успела актриса (справа) ступить на русскую землю, как ее окружили фанаты. Фото: vk.com
Артистам подали фирменный «Завтрак бурлака», куда входит 1 кг черной икры, вареные перепелиные яйца, домашние «консервы» из осетрины, оладушки, килька в маринаде, малосольные огурцы, печеный картофель с луком и другие закуски. Стоит такой набор 77 тыс. руб. Ханде призналась, что блюдо ей очень понравилось.
Сытые и довольные, Эрчел и Ардуч поднялись на крышу своего отеля и сфотографировались на фоне башен Кремля, после чего немного поболтали с прессой. Актеры признались, что надеялись увидеть в Москве снег и немного расстроились, когда обнаружили его отсутствие.
Вечером в кинотеатре «Октябрь», где должна была состояться премьера фильма «Оставь это ветру» с участием актеров, творилось форменное безумие. Сотни фанатов турецкого кинематографа пришли, чтобы своими глазами увидеть звезд. Такого столпотворения в «Октябре» не было очень давно.
Лето, море, чувства... Кино примерно об этом (Ханде Эрчел и Барыш Ардуч). Фото: компания «Вольга»
На премьере Ханде появилась в женственном платье-футляре, а Барыш - в элегантном сером костюме. Со сцены актеры признались, что были приятно удивлены такой теплой встречей, хоть они и рассчитывали на снег и знаменитые русские морозы.