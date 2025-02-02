Биографии злодеев и локации: как детективную франшизу «Майор Гром» расширили до восьми серий

Продолжая развивать прибыльную историю про оперативника петербургского УГРО Игоря Грома (Тихон Жизневский), продюсеры углубились и в детство персонажа («Гром: Трудное детство» 18+), и в историю его любви к дерзкой журналистке Юлии Пчелкиной (Любовь Аксенова), и в детали противостояния с различными высокотехнологичными злодеями («Майор Гром: Чумной Доктор» 12+, «Майор Гром: Игра» 16+).
Разумеется, за все время съемок франшизы накопилось огромное количество киноматериала. И даже несмотря на то, что хронометраж похождений смелого офицера МВД за шавермой и приключениями длится обычно 2 - 3 часа, съемок хватило и для автономного сериала. Проект под незамысловатым названием «Майор Гром. Сериал» («Кинопоиск») вскоре появится на малых экранах. А пока «Телепрограмма» рассказывает, чего ждать от проекта.
Август ван дер Хольт (Матвей Лыков) станет более понятен зрителю. Фото: Кинопоиск
Во-первых, за счет расширения хроно разрастется и вселенная героев. К примеру, аудитория поближе познакомится с технократом Августом ван дер Хольтом (Матвей Лыков), который хотел наводнить Северную столицу полицейскими дронами и поначалу казался отъявленным негодяем и проходимцем из мира бездушного капитализма, а потом вступил в бой с темными силами. В новом сериале появятся его отец Фердинанд и сестра Мико - глядя на них, судя по всему, зритель должен будет лучше проникнуться природой загадочного персонажа, закованного в экзоскелет.
Во-вторых, по славной российской сериальной традиции («Метод», «Чикатило», «Фишер») публике предложат посочувствовать травмированным в детстве душегубам. Для этого проект углубится в психологию ключевых отрицательных героев - а конкретно в детство Сергея Разумовского (Сергей Горошко), он же Чумной Доктор, и Олега «Призрака» Волкова (Дмитрий Чеботарев).
Сергей Горошко воплотил образ безумца Сергея Разумовского. Фото: Кинопоиск
Оба - тут по щеке зрителя должна побежать предсказуемая скупая слеза - выросли в детском доме. Ну конечно, настрадались!
Дмитрий Волков сыграл Олега «Призрака». Фото: Кинопоиск
В-третьих, обновят и географию проекта - вместе с футуристичным питерским главком, возведенным как будто в одном из помещений Эрмитажа, где служит Гром, его винтажной квартирой и крышами Петербурга, где офицер почему-то обычно любит есть шаверму, увидит зритель и новые локации: жилище зазнобы Грома Юлии Пчелкиной, офис Хольта и лекторий Вениамина Рубинштейна (Константин Хабенский) - психиатра, лечившего маньяка Разумовского.
Константин Хабенский - в роли доктора Рубинштейна.
Каждая деталь внутри дома - ключик к разгадке характера, само собой - зеркало души.
Что касается сюжета - все остается неизменным: отважный и вальяжный Гром против всех. Ну, при поддержке петербургского МВД, конечно, в лице генерал-полковника Федора Прокопенко (Алексей Маклаков), друга семьи главного героя, который служил еще с его отцом. Иногда сослуживцы вспоминают прошлое, сидя на кухне за бутылочкой, а иногда - прямо лежа на проспектах Северной столицы.
Всего «Майор Гром: Сериал» сюжетно соединит истории всех выходивших про оперативника фильмов и включит шесть эпизодов, внутри которых будет больше драк (не попавших в основной монтаж) и сцена судьбоносной игры в шахматы на жизни людей - между Громом и злодеем Разумовским. Премьера на «Кинопоиске» запланирована на 2025 год.
Фото: Кинопоиск
P. S. А пока готовится премьера сериала про Грома, вовсю кипит работа над третьей полнометражной частью «Майора Грома» и другими героями комикс-вселенной Bubble Studios: лентой «Фурия» (про спецагента Нину Чайкину), двумя фильмами про «Бесобоя» (про борца с демонами Данилу Бесобоя), сериалами «Мироходцы» (про команду героев, путешествующих в Многомирье) и «Экслибриум» (про девушку Лилию Романову в мире книжных магов) и кроссовером «Время Ворона» (про бога Кутха, что вселился в тело миллиардера Разумовского), где главные герои фантастической франшизы встретятся ради борьбы со злом.