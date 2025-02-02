Биографии злодеев и локации: как детективную франшизу «Майор Гром» расширили до восьми серий

Продолжая развивать прибыльную историю про оперативника петербургского УГРО Игоря Грома (Тихон Жизневский), продюсеры углубились и в детство персонажа («Гром: Трудное детство» 18+), и в историю его любви к дерзкой журналистке Юлии Пчелкиной (Любовь Аксенова), и в детали противостояния с различными высокотехнологичными злодеями («Майор Гром: Чумной Доктор» 12+, «Майор Гром: Игра» 16+).

Разумеется, за все время съемок франшизы накопилось огромное количество киноматериала. И даже несмотря на то, что хронометраж похождений смелого офицера МВД за шавермой и приключениями длится обычно 2 - 3 часа, съемок хватило и для автономного сериала. Проект под незамысловатым названием «Майор Гром. Сериал» («Кинопоиск») вскоре появится на малых экранах. А пока «Телепрограмма» рассказывает, чего ждать от проекта.