Как выставляют на торги знаменитые жилища из «Один дома», «Во все тяжкие» и других культовых проектов

А то и пожить в квартире культовых героев. Гостиничные сервисы то и дело подсовывают клиентам подобные предложения: сутки в жилище персонажей «Секса в большом городе» или «Отеле «Элеон», куда то и дело стекаются паломники-кинолюбители, чтобы пофотографироваться. А ведь находятся и те, кто готов навсегда выкупить особняк, прославленный известной кинокартиной. В подборке «Телепрограммы» - несколько самых громких прецедентов.
«Один дома» 0+
Фото: кадр из фильма
Американскую новогоднюю комедию «Один дома» в России полюбили как родную. Фильм про то, как 8-летний Кевин Маккалистер (Маколей Калкин) оказался забытым уехавшими на Рождество родителями и был вынужден отбиваться от отморозков-грабителей, вышел в кинопрокат 10 ноября 1990 года. А пересматривают кино до сих пор. Неудивительно, что, когда «дом Маккалистеров» в городе Уиннетка (штат Иллинойс) в 2024 году выставили на продажу за 5,25 млн долларов (518 млн руб.), всего через неделю нашелся первый потенциальный покупатель. Причем это была уже перепродажа! Ведь хозяева Тим и Триша Джонсон приобрели его в 2012 году за 1,58 млн долларов (156 млн руб.).
Площадь дома из красного кирпича, который построили в 1921 году, составляет 9126 кв. футов (около 848 кв. м) - в нем 5 спален и 6 ванных комнат. В 2018 году жилище значительно реконструировали и расширили - появились кухня, вторая гостиная, крытая спортивная площадка и кинотеатр. При этом известный на весь мир фасад остался неизменным.
В итоге особняк ушел к новым владельцам за 5,5 млн долларов (543 млн руб.). Правда, внутренний антураж дома значительно отличается от того, что мы видим в фильме, так как интерьер для съемок возвели в здании бывшей школы, расположенной неподалеку.
«Один дома - 2» 0+
Фото: кадр из фильма
Сейчас, конечно, на слуху больше брат Маколея Калкина - Киран, который и в «Фарго» 18+ блистал, и «Эмми» за сериал «Наследники» 18+ имеет, и на «Золотой глобус» с «Оскаром» за роль в картине «Настоящая боль» 18+ претендовать будет. Однако Маколей Калкин навсегда вписал имя в историю, сыграв малыша Маккалистера, - и, преодолев алкогольную и наркотическую зависимость, живет весьма неплохо даже без работы: в 2024 году состояние актера оценивали в 18 млн долларов (1,7 млрд рублей).А слава франшизы «Один дома» живет. Да-да, франшизы. У фильма ведь в 1992 году вышло продолжение, где мальчика опять забыли родители, улетевшие в Майами. И таунхаус на Манхэттене, в котором снимали вторую часть комедии, выставили на продажу за 6,7 млн долларов (661 млн руб.). В доме, расположенном в Верхнем Вест-Сайде (Манхэттен), 4 спальни, гостиная с камином, столовая, стеклянные двери которой ведут в сад, 4 ванные комнаты, 2 эркера и терраса с внутренним двориком. Высокие потолки в доме украшены лепниной, а полы выполнены из орехового дерева. В 2023 году особняк уже выставлялся на продажу - тогда его оценивали в 7,65 млн долларов (755 млн руб.).
«Во все тяжкие» 18+
Фото: Shutterstock
Легендарный сериал «Во все тяжкие», который многие не без оснований считают лучшим за всю историю индустрии, породил целую культуру подражания. Неудивительно, что дом Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) в Альбукерке (штат Нью-Мексико) стал буквально музейным объектом. Сотни туристов не только фотографируются возле практически неогороженного помещения, так еще и перформансы по мотивам сериала затевают! Одной из самых культовых стала сцена, где главный герой, разъяренный после очередной сцены с женой, забрасывает коробку с пиццей (символом США) на крышу. Большой кусок теста с колбасками вылетает из упаковки и остается лежать целехоньким на черепице. Эффектную сцену и пытаются раз за разом повторить бестолковые «гости города». Американка Джоанна Кинтана, чьей семье дом принадлежал более 50 лет, жаловалась, что к территории их дома ежедневно подъезжают по 300 машин, а их владельцы нередко пытаются закинуть пиццу на крышу. Дом выставили на продажу за 4 млн долларов (395 млн руб.). Площадь жилища составляет 580 кв. м. В нем 4 спальные комнаты, ванная и бассейн. По словам риелторов, несколько инвесторов уже проявили интерес к покупке, рассматривая варианты превращения дома в туристический объект или музей, посвященный сериалу.
«Половое воспитание» 18+
Фото: кадр из фильма
В Уэльсе продается дом из популярного подросткового сериала «Половое воспитание» - для тех, кто хочет жить как главный герой проекта Отис Милберн.
Живописное шале, уединенно стоящее на холме над рекой Уай, было построено в 1912 году как рыбацкий домик. В 2002 году его купил нынешний владелец и после выхода первых сезонов «Полового воспитания» стал сдавать в аренду. Так место стало туристической Меккой. Хозяева, как и владельцы «дома Уолтера Уайта», устали от этой популярности. И теперь хотят продать дом за 1,5 млн фунтов стерлингов (183 млн руб.).
В доме 5 спален и 3 ванные комнаты, тихий зеленый уголок с видом на панораму реки, сад с лужайкой, наличие двух теплиц, летнего домика, балкона со «шведской горячей ванной» и печью для пиццы. На самом верху участка есть старая часовня, которая тоже продается.