Как выставляют на торги знаменитые жилища из «Один дома», «Во все тяжкие» и других культовых проектов

Американскую новогоднюю комедию «Один дома» в России полюбили как родную. Фильм про то, как 8-летний Кевин Маккалистер (Маколей Калкин) оказался забытым уехавшими на Рождество родителями и был вынужден отбиваться от отморозков-грабителей, вышел в кинопрокат 10 ноября 1990 года. А пересматривают кино до сих пор. Неудивительно, что, когда «дом Маккалистеров» в городе Уиннетка (штат Иллинойс) в 2024 году выставили на продажу за 5,25 млн долларов (518 млн руб.), всего через неделю нашелся первый потенциальный покупатель. Причем это была уже перепродажа! Ведь хозяева Тим и Триша Джонсон приобрели его в 2012 году за 1,58 млн долларов (156 млн руб.).

Площадь дома из красного кирпича, который построили в 1921 году, составляет 9126 кв. футов (около 848 кв. м) - в нем 5 спален и 6 ванных комнат. В 2018 году жилище значительно реконструировали и расширили - появились кухня, вторая гостиная, крытая спортивная площадка и кинотеатр. При этом известный на весь мир фасад остался неизменным.

В итоге особняк ушел к новым владельцам за 5,5 млн долларов (543 млн руб.). Правда, внутренний антураж дома значительно отличается от того, что мы видим в фильме, так как интерьер для съемок возвели в здании бывшей школы, расположенной неподалеку.

«Один дома - 2» 0+