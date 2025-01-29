Кто убил актрису? Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев раскрывают преступления в Рыбинске

Рыбинск стал не просто местом действия, но и одним из главных героев сериала, чья атмосфера передается во всех деталях. Если говорить о других героях, то интересен образ Ширмика, которого шоураннер «списал» со своего друга детства, то и дело попадавшего в какие-нибудь приключения.

- Ширмик - это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, но в то же время - без каких-либо больших амбиций. При этом он очень сильно любит свою девушку, верен ей и никогда не предаст свои принципы. У него встречаются проявления жестокости, но это скорее показушное, - считает исполнитель этой роли Рузиль Минекаев.

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