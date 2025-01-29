Кто убил актрису? Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев раскрывают преступления в Рыбинске

Немолодой журналист рыбинской газеты Юра (Тимофей Трибунцев) живет своей жизнью: пишет скучные новости, не может найти общий язык с дочерью-подростком, а жена ему изменяет. Но однажды все меняется: Юра начинает предвидеть убийства. В небольшом городе происходит целая серия преступлений, и в некоторых из них подозревают журналиста.
Журналист Юра (Тимофей Трибунцев) открывает в себе дар предвидения. Сможет ли он с ним справиться? Фото: PREMIER
Одной из жертв становится актриса местного театра. Делать нечего, Юре приходится самому взяться за расследование, взяв в напарники поклонника убитой актрисы - простого паренька Ширмика (Рузиль Минекаев)…
Рузиль Минекаев (слева) - обычный парень с окраины. Но не совсем! Фото: PREMIER
30 января на платформе PREMIER выходит сериал «Подслушано в Рыбинске» режиссера Петра Тодоровского («Полет», «Здоровый человек»). Проект был отмечен критиками еще в сентябре на фестивале «Новый сезон». Жанр иронического детектива предполагает, что таинственная атмосфера будет разбавлена внезапными шутками и злободневной иронией.
- Город Рыбинск - с богатым кинопрошлым: в нем родились основатели Голливуда и премии «Оскар» братья Шенк, тут Леонид Гайдай снимал «12 стульев», а Петр Буслов - «Бумер 2» и др. Но во всех фильмах город фигурировал как среднестатистический «уездный город N», - говорит автор сценария и креативный продюсер Иван Баранов. - Мне показалось это несправедливым, ведь город действительно очень контрастный и кинематографичный. В сериале «Подслушано в Рыбинске» я хочу выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность.
В Рыбинске происходит что-то странное - в самых неожиданных местах. Фото: PREMIER
Рыбинск стал не просто местом действия, но и одним из главных героев сериала, чья атмосфера передается во всех деталях. Если говорить о других героях, то интересен образ Ширмика, которого шоураннер «списал» со своего друга детства, то и дело попадавшего в какие-нибудь приключения.
- Ширмик - это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, но в то же время - без каких-либо больших амбиций. При этом он очень сильно любит свою девушку, верен ей и никогда не предаст свои принципы. У него встречаются проявления жестокости, но это скорее показушное, - считает исполнитель этой роли Рузиль Минекаев.
Актриса Юлия Хлынина впервые играет оперативника - девушку Зою:
- Это совсем новый мир для меня. Другой способ мышления, другие акценты: пытаюсь перенести центр с эмоций на логику, которой руководствуются такие люди. В моей Зое сочетаются рационализм и интуиция, логика и чувственность. Этот конфликт между сердцем и умом является самой серьезной кульминацией роли. Проект меня зацепил тем, что жанр необычный, такой микс и фьюжн серой реальности, детектива, психологического триллера с элементами иронии и юмора! И, конечно, я рада возможности снова встретиться на съемочной площадке с режиссером Петром Тодоровским, с которым мы работали над сериалом «Полет».
Юлия Хлынина в роли оперативника Зои. Фото: PREMIER
В других ролях: Антон Васильев, Михаил Кремер, Григорий Калинин, Варвара Володина, Анатолий Кот, Сергей Козик, Ирина Крючкова, Екатерина Чаннова.
Антон Васильев сыграл харизматичного телеведущего. Фото: PREMIER
«Подслушано в Рыбинске» 18+
С 30 января