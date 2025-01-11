5 самых ожидаемых зарубежных сериалов 2025 года

Многие проекты производители контента приберегли на начало года, другие выпустят осенью. Так или иначе, есть на что обратить внимание. «Телепрограмма» подобрала пять зарубежных сериалов, на которые стоит обратить внимание.
«Молодой Шерлок»
Фото: кадр из фильма
Сколько бы версий «Шерлока Холмса» зритель ни видел (лучше советского еще никто не придумал!), раз за разом будут выходить новые. Гай Ричи решил вернуться ко вселенной английского детектива, которую весьма неплохо в свое время разукрасил в боевике с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях. Режиссер теперь покажет детство Холмса.
Сериал под названием «Молодой Шерлок» выпустит Amazon, а на главную роль назначили 19-летнего Хиро Файнса-Тиффина, которого мы помним по роли маленького Тома Реддла, будущего Волан-де-Морта, в «Гарри Поттере» и еще «Джентльменам». Юный сыщик только начинает карьеру и берется за загадочное убийство в Оксфордском университете, которое ведет к государственному заговору. Отметим, что в основе сценария не книги Агаты Кристи, а произведения современного английского писателя Энди Лейна.
Скажем больше: в наступившем году запланирована еще одна премьера сериала про Шерлока от CW Network! Он будет называться «Шерлок и дочь» и коснется расследований, которые сыщик ведет вместе с собственной дочерью. Именно она заменит, казалось, незаменимого Ватсона! Самое приятное, что главную роль в проекте исполнит блистательный Дэвид Льюис («Фарго», «Садоводы»).
«Рыцарь Семи Королевств»
Фото: кадр из фильма
Любителям высокопарных средневековых коллизий и интриг тоже скучать не придется. Для них HBO выпустит спин-офф и приквел знаменитой «Игры престолов» - сериал «Рыцарь Семи Королевств», в центре сюжета которого странствия межевого рыцаря Дункана Высокого (Питер Клэффи) и его оруженосца Эгга (Декстер Сол Анселл) - скрывающего происхождение принца; того самого, что вырастет потом в короля Эйегона V Таргариена по прозвищу Невероятный.
Будут и подвиги, и битвы, и дуэли, и эпичные рыцарские турниры, и, конечно, любовь. Все, за что так ценят фэнтези-франшизу фанаты Семи Королевств. Создатели признают, что проект несопоставим по масштабу с «Игрой престолов», зато именно этот сюжет осветит истоки падения дома Таргариенов.
«Черный кролик»
Фото: Global Look Press
Этот сериал Netflix стоит посмотреть только из-за того, что в нем сыграли два чуть ли не лучших мастера полутонов в Голливуде - Джуд Лоу и Джейсон Бейтман: первый вписал свое имя в историю ролью Молодого Папы, второй умеет молчать так напряженно, как немногие умеют изъясняться (скорее смотрите «Озарк»!).
В новом сериале актеры сыграли братьев. Джейк (Лоу) - холеный бизнесмен, владелец успешной нью-йоркской точки отдыха. Его братец Винс (Бейтман) - проблемный, неуравновешенный парень, принимающий решения по настроению. Конфликт прост: один ставит под угрозу дело жизни другого, но главный вопрос: как это будет решаться? Просто посмотрите на кадр из сериала - ну разве такое можно пропустить… Особенно учитывая, что оба стали исполнительными продюсерами проекта, а Бейтман еще и режиссером.
«Бегущий по лезвию 2099»
Фото: Global Look Press
Как понятно из названия, действие сериала Amazon развернется спустя 50 лет после сюжета «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнева. Старый добрый
киберпанк с затухающим миром, работу которого хоть как-то пытается поддержать человечество, существующее вместе с высокофункциональными репликантами. Этот фантастический научпоп в очередной раз заставляет задуматься о вопросах гуманизма, пользе и губительности неумолимого прогресса для общества. Засекретив сюжет, создатели обещают бережно сохранить и приумножить «интеллект, темы и дух предшественников». Проект запустил Ридли Скотт, главного андроида сыграла Мишель Йео («Всё везде и сразу»).
«Уэнсдей 2»
Фото: кадр из фильма
Не упомянуть премьеру продолжения черной комедии про девочку Уэнди, которая не очень любит окружающих, но готова спасать человечество от разных монстров, мы не могли. Кто бы мог знать, что сериальное продолжение всем известного мультика (и фильма) про семейку Аддамс - готических персонажей со суперспособностями - настолько понравится аудитории?
Фото: кадр из фильма
Проект стал вторым в истории среди самых успешных англоязычных сериалов Netflix. Оно и заслуженно: во-первых, особый почерк Тима Бертона, во-вторых, главная актриса проекта Дженна Ортега с зашкаливающим отрицательным обаянием, в-третьих, сардонический юмор, ну и много других милых вещей, сатирически обличающих эпоху. Должна же быть у тех, кто терпеть не может донельзя положительного Гарри Поттера, своя отдушина?
На этот проект Netflix делает большую ставку - надеется вырастить из него целую вселенную и уже готовит спин-офф про дядю Фестера (Фред Армисен). А во втором сезоне ученица академии магии «Невермор» Уэнсдей Аддамс познакомится с новым директором заведения (Стив Бушеми!) и угрозами в виде аномальных явлений и тайного преследователя.
И напоследок
Отдельной строкой упомянем, что выйдет и другое интересное и важное продолжение - второй сезон постапокалиптического проекта «Одни из нас», который многим тоже приглянулся.
*Возрастное ограничение всех указанных сериалов 18+