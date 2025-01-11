5 самых ожидаемых зарубежных сериалов 2025 года

Сколько бы версий «Шерлока Холмса» зритель ни видел (лучше советского еще никто не придумал!), раз за разом будут выходить новые. Гай Ричи решил вернуться ко вселенной английского детектива, которую весьма неплохо в свое время разукрасил в боевике с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях. Режиссер теперь покажет детство Холмса.

Сериал под названием «Молодой Шерлок» выпустит Amazon, а на главную роль назначили 19-летнего Хиро Файнса-Тиффина, которого мы помним по роли маленького Тома Реддла, будущего Волан-де-Морта, в «Гарри Поттере» и еще «Джентльменам». Юный сыщик только начинает карьеру и берется за загадочное убийство в Оксфордском университете, которое ведет к государственному заговору. Отметим, что в основе сценария не книги Агаты Кристи, а произведения современного английского писателя Энди Лейна.

Скажем больше: в наступившем году запланирована еще одна премьера сериала про Шерлока от CW Network! Он будет называться «Шерлок и дочь» и коснется расследований, которые сыщик ведет вместе с собственной дочерью. Именно она заменит, казалось, незаменимого Ватсона! Самое приятное, что главную роль в проекте исполнит блистательный Дэвид Льюис («Фарго», «Садоводы»).

«Рыцарь Семи Королевств»