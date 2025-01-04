Наш ответ «Игре престолов», камбэк «Метода» и новая «Москва слезам не верит»

Весь прошлый год производители контента снимали и монтировали свежие проекты под шумок, чтобы в 2025 году порадовать перекормленного оливье и новогодними огоньками зрителя крутыми премьерами. И «Телепрограмма» собрала лишь пятерку (их много больше) сериалов, на которые стоит обратить внимание в этом году.
«Метод-3» 18+
Проект, который все ждали очень и очень долго. С момента провального второго сезона психологического триллера прошло почти 5 лет. А с премьеры детектива, в котором Константин Хабенский играет гениального сыщика Родиона Меглина с нюхом, как у собаки, и вовсе целая жизнь: 10 лет! Теперь в режиссерское кресло вернулся Юрий Быков, запускавший франшизу, и все идет к тому, что новые серии должны удивить зрителя. Во-первых, не будет Паулины Андреевой. Во-вторых, появится Никита Кологривый.
Никита Кологривый сыграет маньяка по прозвищу Зверь, который охотится за другими убийцами. Фото: Кинопоиск
В-третьих, вернувшийся в сознание Меглин наберет группу таких же, как он, чтобы вести следствие вместе. А еще поубавили тумблер кровожадности и сменили стиль съемки - теперь это почти мокьюментари.
Список новых лиц проекта действительно удивляет: Анна Банщикова («Ищейка» 16+), Никита Кологривый («Слово пацана»), Игорь Черневич и Эльдар Калимулин (оба - «Лада Голд» 18+), а еще Анна Савранская («Лед» 12+), на которую делает большую ставку постановщик, - именно она и должна концептуально заменить героиню выбывшей Паулины Андреевой. Пестрый состав актеров и покажет, как работает первая опергруппа под руководством Меглина.
Премьера состоится на платформе «Кинопоиск» и потом на Первом канале.
«Подслушано в Рыбинске» 18+
Фото: кадр из фильма
Надо признать, что провальных проектов у Петра Тодоровского-младшего пока не выходило. И необычный «Полет» 18+, и пронзительный «Здоровый человек» 18+ вышли крепкими. Оттого интереснее, как у продолжателя известной династии получится решить самую модную теперь тему - хтонический криминал в глубинке. В основе сюжета нового иронического триллера - приключения непутевого рыбинского журналиста Юры (Тимофей Трибунцев), который вдруг открывает внутри провидческий дар. Он настолько уже написался про все эти преступления, что начинает их... предвидеть. И не в формате белой горячки, а реально. Тем удивительнее будет ему узнать, что вскоре он станет подозреваемым по громкому уголовному делу. Появятся в проекте звезды криминального жанра: и Антон Васильев («Хрустальный» 18+, «Невский» 18+), и Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+), и Юлия Хлынина («Метод» 18+).
Премьера: 23 января, Premier.
«Москва слезам не верит» 16+
Фото: кадр из фильма
Один из самых востребованных режиссеров страны Жора Крыжовников заработал на драме «Слово пацана. Кровь на асфальте» 34 млн руб. На вопросы о продолжении проекта ответил ультиматумом - надо взять паузу в пару проектов. Первым из этой пары стал внезапно ремейк мелодрамы «Москва слезам не верит» 1979 года, где воспевается главная героиня Катя Тихомирова (Вера Алентова). Под чутким руководством продюсера Федора Бондарчука режиссер приступил к съемкам адаптации мелодрамы, действие которой перенесли в современность. Кто в главной роли? Ну конечно, он - Вова Адидас, он же Иван Янковский.
В ленте под названием «МСНВ» (аббревиатура) Иван воплощает образ аналога того самого Гоши, которого так долго искала главная героиня. Его на белом коне ждет провинциальная девушка, приехавшая покорять Москву с ребенком на руках в начале 2000-х без копейки за душой. Потом мы видим, что происходит с ними спустя 20 лет.
Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru, после чего проект выйдет в эфире СТС.
«Этерна» 16+
Фото: кадр из фильма
«Грандиозное фэнтези о любви, долге и конце света» - именно так «Кинопоиск» анонсирует долгострой про Средневековье. Если можно представить нечто среднее между «Игрой престолов» 18+, «Дюной» 12+, «Звездными войнами» 6+ и мирами братьев Стругацких, то это оно. В 2022 году был показан пилотный фильм из, как оказалось потом, мегаамбициозного цикла проектов по мотивам книг Веры Камши. Действие там происходит в мире Кэртианы, где есть ключевое государство Талиг, чей трон захватила династия Оллар. В это время законный претендент на трон вынужден укрываться в другом государстве Агарис, которым правит глава местной церкви, мечтающий свергнуть Олларов и править Талигом. Ничего не понятно, но очень интересно. Особенно если учитывать, что снимает сериал Сергей Трофимов («Ночной Дозор» 18+). Практически весь актерский состав после выхода пилота сменится. Останутся в проекте только Юрий Чурсин (злодей Рокэ Алва), Валентина Ляпина (Мэллит, дочь главы общины гоганов) и еще несколько артистов. Премьера: апрель, «Кинопоиск».
«12 стульев» 16+
Фото: Киноконцерн «Мосфильм»
Дмитрий Нагиев пережил отстранение от эфиров Первого канала и снялся в экранизации культового романа Ильфа и Петрова. Очередную попытку замахнуться на классику представит Петр Зеленов, режиссер монтажа картин «Движение вверх» 6+ и «Легенда № 17» 6+. Фабула останется неизменной - авантюрист Остап Бендер (Нагиев) с престарелым плутом Кисой Воробьяниновым (его сыграл Дмитрий Назаров, который покинул Россию, в связи с чем проект поставлен на паузу) отправляются на охоту за мебельным гарнитуром. Другие роли сыграли: Сергей Степанченко (отец Федор), Людмила Колесникова (Эллочка-людоедка).
Съемки проекта проходили на «Мосфильме», а на какой платформе выйдет сериал, пока неизвестно.