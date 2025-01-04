Наш ответ «Игре престолов», камбэк «Метода» и новая «Москва слезам не верит»

Весь прошлый год производители контента снимали и монтировали свежие проекты под шумок, чтобы в 2025 году порадовать перекормленного оливье и новогодними огоньками зрителя крутыми премьерами. И «Телепрограмма» собрала лишь пятерку (их много больше) сериалов, на которые стоит обратить внимание в этом году.

«Метод-3» 18+

Проект, который все ждали очень и очень долго. С момента провального второго сезона психологического триллера прошло почти 5 лет. А с премьеры детектива, в котором Константин Хабенский играет гениального сыщика Родиона Меглина с нюхом, как у собаки, и вовсе целая жизнь: 10 лет! Теперь в режиссерское кресло вернулся Юрий Быков, запускавший франшизу, и все идет к тому, что новые серии должны удивить зрителя. Во-первых, не будет Паулины Андреевой. Во-вторых, появится Никита Кологривый.