Что известно про работу над сериалом по вселенной «Гарри Поттера», съемки которого стартуют в наступившем году

Не будет сенсацией, если в проекте HBO Max появятся и главные актеры цикла фильмов про Поттера - Дэниел Рэдклифф (Гарри), Руперт Гринт (Рон) и Эмма Уотсон (Гермиона) - хотя все они тоже активно участвовали в травле Роулинг и даже ставили ультиматумы, что не появятся в продолжении, если британка будет иметь отношение к сценарию. Как говорил в таких случаях профессор Альбус Дамблдор: «Человека определяют не заложенные в нем качества, а только его выбор». Что известно про новый сериал и когда рядовым маглам можно будет его посмотреть - разбиралась «Телепрограмма».

Одна книга - один сериал

Слухи об этом ходили с момента выхода финальной части серии американских фильмов по книгам Роулинг: вторая часть «Даров смерти» завершила битву добра со злом в 2011 году. И только 12 апреля 2023 года HBO Max коротким твитом-тизером оповестил мир о том, что сериал о Гарри Поттере начали разрабатывать на мощностях киногиганта Warner Bros. Discovery. Официально с тех пор процесс все еще продолжается. И пока даже нет ключевых претендентов на главные роли (или они дико засекречены). Но некоторые весточки о предстоящем сериале все же имеются.

Создатели уверяют, что каждый сезон станет точной адаптацией отдельно взятого романа из серии: всего, напомним, Джоан Роулинг написала семь книг про Гарри Поттера и три дополнения к ним, включая «Фантастических тварей» 18+, по которым тоже выходили фильмы. Значит, сериал про волшебника может растянуться на 10 сезонов!

- Истории из каждой книги превратятся в сериал, снятый с тем же мастерством, любовью и заботой, которыми славится франшиза, - объяснял Кейси Блойс, генеральный директор HBO & Max Content. - Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. «Гарри Поттер» - культурный феномен, и, очевидно, фанаты до сих пор его обожают и ждут как можно больше контента, связанного с этим волшебным миром.

Догнать и перегнать «Игру престолов»

Творческую команду возглавят продюсер и сценарист Франческа Гардинер («Темные начала» 18+) и режиссер Марк Майлод («Игра престолов» 18+). Отбор сценаристов начался в начале 2025 года. Пожалуй, это чуть ли не самая важная часть проекта, потому что именно от адаптации произведений английской писательницы и будет зависеть дальнейший успех проекта. Среди потенциальных авторов сериала назывались несколько фамилий: Кэтлин Джордан («Декамерон» 18+), Марта Хиллер («Последнее королевство» 18+), Майкл Лессли («Голодные игры» 18+), Франческа Гардинер («Наследники» 18+, «Убивая Еву» 18+).

Руководство Warner Bros. делает очень и очень большие ставки на этот сериал. Оно и понятно - франшиза «Гарри Поттер» принесла компании более 7 млрд (!) долларов (732 млрд руб.). Подчеркивается, что «шоу», как они говорят, может стоить дороже «Игры престолов» и его приквела «Дом Дракона» 18+. Если это действительно так, то речь идет про суммы порядка 200 млн долларов (21 млрд руб.) и выше.

Кто сыграет волшебную троицу?

Первый фильм по книгам («Гарри Поттер и философский камень» 12+) вышел в 2001 году. А дети до сих пор продолжают смотреть и расти на этом цикле картин. Поэтому неудивительно, что на роли трех главных персонажей заявки прислали 32 тысячи детей в возрасте 9 - 11 лет, живущих в Британии или Ирландии, - таково было требование.

И все же американская пресса выделяет несколько фаворитов в этой гонке. Лопоухий британец Тоби Вулф («Редкие звери» 18+) может сыграть Поттера, хотя ему уже 15 лет.