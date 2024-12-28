Самые яркие кинопремьеры января, на которые стоит сходить всей семьей

«Финист. Первый богатырь» 6+
На битву с командой Элли в кинотеатрах создатель суперкассового «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко выводит Финиста - персонажа из вселенной «Последнего богатыря», которая довольно успешно закрепилась в зрительских сердцах и имеет хорошую репутацию. Спин-офф посвящен Финисту - Ясному Соколу (Кирилл Зайцев) - самому красивому, умному, сильному, отважному и удалому богатырю Белогорья. Финист отправляется в опасные восточные края, будучи уверенным в собственной неуязвимости. Там его и подстерегает опасность в виде зыбучих песков, летающих кораблей (как в комедии «Кин-дза-дза!») и прочих неизведанных диковин. Помогать Финисту, как и Элли, будет команда соратников: простодушный Мелеха (Сергей Лавыгин), молодая Баба-яга (Юлия Пересильд) и изобретатель Анариф (Федор Добронравов).
Премьера: 1 января.
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» 6+
Фото: кадр из фильма
Бум на киносказки в стране не утихает, даже наоборот - с каждым годом их становится все больше. 2025 год стартует сразу с нескольких сказок. Самая громкая премьера - «Волшебник Изумрудного города» с подзаголовком «Дорога из желтого кирпича», что сразу подразумевает несколько частей продолжений франшизы.
Сюжет всем известен с детства: маленькая Элли (Екатерина Червова) попадает под раздачу злой колдуньи Гингемы (Светлана Ходченкова): ураган уносит и девочку, и ее собачку Тотошку (Денис Власенко) в страну Жевунов. Там героиня обретает странных, но добрых друзей - Страшилу (Евгений Чумак), Железного Дровосека (Юрий Колокольников) и Трусливого Льва (Артур Ваха), с которыми отправляется дорогой трудной (из желтого кирпича) в город Изумрудный. Там и обитает Волшебник, который исполняет желания.
Ну почти как в «Сталкере» Андрея Тарковского. Появятся на пути великолепной пятерки и Урфин Джюс (Дмитрий Чеботарев), и коварная Бастинда (Светлана Ходченкова), сестра Гингемы, и даже Людоед (Сергей Епишев).
Премьера: 1 января.
«Постучись в мою Тверь» 12+
Фото: кадр из фильма
Как только не издевались над турецким сериалом «Постучись в мою дверь» наши продюсеры. Сняли наш ответ «Постучись в мою дверь в Москве»,
даже на второй сезон продлили. Ну а теперь еще и комедия, спекулирующая на всем известном названии турецкого телехита. «Постучись в мою Тверь» - комедия от продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов с Павлом Прилучным в главной роли. Актер исполнил роль тверского фермера Сергея, который распродает хозяйство из-за долгов. И вроде бы делает это успешно, но в последний момент отказывается от выгодной сделки с представительницей крупной корпорации Алисой (Мария Горбань), предлагающей возвести на месте деревни лакокрасочный завод. После скандала в деревне случается мощнейший шторм, и мост, по которому приехала на переговоры москвичка, рушится. Так девушка начинает жить в хлеву (иного места не нашлось) мужлана Сереги, а зрители - наблюдать за адаптацией вовсе не турецкого сериала, а культовой итальянской комедии «Укрощение строптивого» 1980 года.
Премьера: 1 января.
«Василий» 12+
Фото: кадр из фильма
Высшая степень актерского мастерства - уметь представить два совершенно противоположных характера в одном фильме. Так могли Евгений Леонов («Джентльмены удачи»), Юрий Яковлев («Иван Васильевич меняет профессию»)...
Теперь вызов лучшим решил бросить Александр Петров - актер сыграл сразу двух разноплановых персонажей в криминальной комедии «Василий». Он - прилежный Вася Афанасьев из провинциального городка Кобылкин, щуплый ботаник. Он же - отвязный деляга Коля Афанасьев, мастер муток и движений, с косичкой и бородой. Не знал проблем Вася, учитель ОБЖ, пока не выяснилось, что Коля домутился до разборок с мексиканским наркокартелем. На последние учительские брат летит спасать брата за океан. Там его ждут - за Колей охотятся и местные саблезубые «коллекторы», и ревнивая знойная красотка Бонита (Барбара Де Рехиль), и все-все-все. Для этой роли Петров перевоплотился в совершенно неузнаваемый образ: отрастил бороду, косичку и стал больше напоминать Виталия Милонова. Интрига!
Премьера: 23 января.
«Холоп. Великолепный век» 12+
Фото: кадр из фильма
А это уже турецкая авторизованная версия нашего «Холопа». Довольно простой комедии, попавшей в общественный нерв и насобиравшей в прокате под 7 млрд руб. (это только за две части, а впереди и третья). Турки впечатлились и решили снять своего «Холопа». Позвали в проект суперзвезду - обаятельного Керема Бюрсина, хорошо известного и российской аудитории по сериалам «Постучись в мою дверь» и «В ожидании солнца».
Фабула осталась неизменной: разбалованный городской житель Мете попадает на перевоспитание в село, где над ним под чутким присмотром отца Теомана (Ахмет Мюмтаз Тайлан), телепродюсера Айлы (Эджем Озкая) и психолога Сами (Эркан Колчак Кестендиль) измываются в благих целях. Мы знаем, как это выглядело у нас - с Милошем Биковичем в главной роли. А вот как получится у них?
Премьера: 28 января.