Самые яркие кинопремьеры января, на которые стоит сходить всей семьей

Бум на киносказки в стране не утихает, даже наоборот - с каждым годом их становится все больше. 2025 год стартует сразу с нескольких сказок. Самая громкая премьера - «Волшебник Изумрудного города» с подзаголовком «Дорога из желтого кирпича», что сразу подразумевает несколько частей продолжений франшизы.

Сюжет всем известен с детства: маленькая Элли (Екатерина Червова) попадает под раздачу злой колдуньи Гингемы (Светлана Ходченкова): ураган уносит и девочку, и ее собачку Тотошку (Денис Власенко) в страну Жевунов. Там героиня обретает странных, но добрых друзей - Страшилу (Евгений Чумак), Железного Дровосека (Юрий Колокольников) и Трусливого Льва (Артур Ваха), с которыми отправляется дорогой трудной (из желтого кирпича) в город Изумрудный. Там и обитает Волшебник, который исполняет желания.

Ну почти как в «Сталкере» Андрея Тарковского. Появятся на пути великолепной пятерки и Урфин Джюс (Дмитрий Чеботарев), и коварная Бастинда (Светлана Ходченкова), сестра Гингемы, и даже Людоед (Сергей Епишев).

Премьера: 1 января.

«Постучись в мою Тверь» 12+