Канал ТВ-3 готовит премьеры собственных многосерийных проектов и полнометражных фильмов.

В текущем телевизионном сезоне канал ТВ-3 запустил новую линейку четырехсерийных, двухсерийных и полнометражных фильмов. Нас ждут мелодрамы, драмы, детективы и триллеры с участием популярных актеров. Рассказываем о некоторых проектах, которые увидим в ближайшее время.
«Расклад на любовь»Триллер 16+ 4 серии
Фото: канал ТВ-3
Следователь в отставке Вера через карты обращается к умершей матери, которая помогает ей искать зацепки в самых запутанных и резонансных делах. Смерть близкого человека и потеря ребенка окончательно выбили Веру из колеи, поэтому ее муж, тоже следователь, категорически против, чтобы она возвращалась к нервной работе в полиции, да и к гаданиям он относится скептически.
Фото: канал ТВ-3
На этой почве в семье возникают конфликты, потому что Вера жаждет быть полезной и заниматься любимым делом, а карты всегда подсказывают ей верные решения.
В ролях: София Хандамирова, Максим Митяшин, Сергей Горобченко, Андрей Аверков, Иван Жуков.
«Кредит доверия» Мистическая мелодрама 16+ 4 серии
Фото: канал ТВ-3
Танцовщица Мила только окончила вуз и поехала отмечать выпускной с друзьями. Впереди столько планов и мечтаний, но все меняется в один миг. Несчастный случай унес жизнь родителей Милы, у которых остался невыплаченный кредит. Героине нужно оперативно решать вопрос, иначе она останется на улице. От цыганки она узнает, что тот, кто пришел ее погубить, ее и спасет. Но героиня слишком молода и наивна, чтобы просто довериться судьбе. Она идет на рискованный шаг - ей во что бы то ни стало нужно выиграть танцевальный конкурс, чтобы получить денежный приз. Но одного таланта для этого оказывается мало.
В ролях: Кирилл Дыцевич, Диана Милютина, Анастасия Прохорова, Дарья Калмыкова, Александр Хотенов, Аиша Мещерякова, Кирилл Петров, Сергей Громов, Екатерина Жемчужная.
«Маски» Детектив 16+ 4 серии
Фото: канал ТВ-3
Семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Среди них был и Михаил, теперь он муж Ольги и считает долгом тщательно оберегать ее от травмирующих воспоминаний о сестре. Но внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду - под подозрением каждый.
Фото: канал ТВ-3
В ролях: Мария Михалкова-Кончаловская, Софья Володчинская, Давид Колчин, Юлия Джулай, Артем Цуканов, Александр Федоров, Евгения Ивашова, Антон Семкин.
«Сплетня» Драма 16+ 4 серии
Фото: канал ТВ-3
Молодой архитектор Иван приезжает из Москвы в небольшой провинциальный городок по приглашению крупного заказчика, мэра Кирьянова. В парня тут же влюбляется дочка мэра, а все желания избалованной красавицы непременно исполняются - быть свадьбе. Но сердце Ивана уже занято, он не может забыть Елену, невестку заказчика. Их запретная любовь взаимна, но вряд ли влиятельная семья Кирьяновых простит и поймет.
В ролях: Ирина Темичева, Николай Коротаев, Антон Семкин, Александра Суркова, Андрей Заводюк, Наталья Аринбасарова.