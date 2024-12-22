Канал ТВ-3 готовит премьеры собственных многосерийных проектов и полнометражных фильмов.

Танцовщица Мила только окончила вуз и поехала отмечать выпускной с друзьями. Впереди столько планов и мечтаний, но все меняется в один миг. Несчастный случай унес жизнь родителей Милы, у которых остался невыплаченный кредит. Героине нужно оперативно решать вопрос, иначе она останется на улице. От цыганки она узнает, что тот, кто пришел ее погубить, ее и спасет. Но героиня слишком молода и наивна, чтобы просто довериться судьбе. Она идет на рискованный шаг - ей во что бы то ни стало нужно выиграть танцевальный конкурс, чтобы получить денежный приз. Но одного таланта для этого оказывается мало.

В ролях: Кирилл Дыцевич, Диана Милютина, Анастасия Прохорова, Дарья Калмыкова, Александр Хотенов, Аиша Мещерякова, Кирилл Петров, Сергей Громов, Екатерина Жемчужная.

«Маски» Детектив 16+ 4 серии