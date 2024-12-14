«Последнее дело Черкасова»: что происходит на съемочной площадке сериала

Казалось, очередная часть франшизы «Мосгаз» под названием «Последнее дело Черкасова» поставит точку в расследованиях преступлений, которые ведет персонаж Андрея Смолякова. Но последнее дело оказалось вовсе не финальным! Мало того что Черкасов появился в сезоне, посвященном своему «последнему делу», так еще и в следующем, десятом по счету сезоне («Метроном») он тоже есть. Но и это не всё! Пока юбилейный сезон готовится к выпуску, продолжаются съемки 11-го (!) сезона. Он все еще называется «Последнее дело Черкасова», только подзаголовок имеет другой: «Розыгрыш». Он окажется смертельным для некоторых из героев.