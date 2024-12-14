«Последнее дело Черкасова»: что происходит на съемочной площадке сериала

Казалось, очередная часть франшизы «Мосгаз» под названием «Последнее дело Черкасова» поставит точку в расследованиях преступлений, которые ведет персонаж Андрея Смолякова. Но последнее дело оказалось вовсе не финальным! Мало того что Черкасов появился в сезоне, посвященном своему «последнему делу», так еще и в следующем, десятом по счету сезоне («Метроном») он тоже есть. Но и это не всё! Пока юбилейный сезон готовится к выпуску, продолжаются съемки 11-го (!) сезона. Он все еще называется «Последнее дело Черкасова», только подзаголовок имеет другой: «Розыгрыш». Он окажется смертельным для некоторых из героев.
Фото: Анна Митрохина/Первый канал
Очередное расследование Черкасова и его соратников снимает Евгений Звездаков - ветеран «Мосгаза», поставивший части «Паук», «Шакал», «Последнее дело Черкасова» и «Метроном». А события нового эпизода («Розыгрыш») развиваются в 1983 году и посвящены не фокусам и детским забавам, а очень и очень большим деньгам, крутящимся в барабане гослотерей. Для воссоздания правдоподобных интерьеров эпохи восьмидесятых на «Мосфильме» возвели специальные декорации: выстроили макет советской телестудии «Мослото», победители которой в детективе как раз и становятся жертвами преступлений.
Фото: Анна Митрохина/Первый канал
Распутывая дело, сотрудники МУРа понимают, что им противостоит крупная криминальная структура, а не шайка залетных бандитов и во главе ОПГ крупные советские чиновники, подобраться к которым не так просто. Оперативники по следам происшествия приходят к дверям НИИ математики и кибернетики, где группа молодых ученых ведет исследовательскую работу, направленную на изучение и оптимизацию способов заработка с помощью государственных лотерей.
Фото: Анна Митрохина/Первый канал
Официально Черкасов на пенсии. Но бывших сыщиков, как известно, не бывает, поэтому офицер продолжает консультировать и в качестве гуру наводить опергруппу на верный ход следствия.
Фото: Анна Митрохина/Первый канал
Убийство участников лотереи, выигравших крупную сумму денег, ведут офицер МУРа, сменивший Черкасова на посту главы угро, Ковалев (Андрей Мерзликин) и криминалист Тимофеева (Марина Александрова) - верная соратница и ученица отставного майора.
Фото: Анна Митрохина/Первый канал
Появятся в сериале и новые персонажи в исполнении Игоря Верника, Марии Мацель, Кирилла Кяро и Светланы Ивановой. Многие из артистов воплотили образы настоящих злодеев.
Фото: Анна Митрохина/Первый канал
11-й сезон сериала «Мосгаз» под названием «Последнее дело майора Черкасова: Розыгрыш» 16+ выйдет в 2025 году на платформе ОККО и Первом канале.