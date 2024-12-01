Как в Турции пересняли «Холопа»: в главной роли сам Керем Бюрсин

Даже если у американцев получается карикатурная «Ирония судьбы» 18+, «Чебурашку» 6+ собираются ставить в Китае, южнокорейский «Мажор» 18+ вышел слишком пафосным, а «Эпидемию» 18+ за 1,5 млн долларов (150 млн руб.) купил Netflix, все равно приятно, правда? Теперь дошла очередь и до «Холопа» 18+, принесшего кассу в 3 млрд руб. Еще в 2020 году права на экранизацию незамысловатой комедии про перевоспитание мажора на конюшне были проданы - и вот наконец турки первыми добрались до выпуска ремейка. В главной роли - его величество Керем Бюрсин, звезда сериала «Постучись в мою дверь» 18+. А кто еще сыграл ключевые роли и как выглядят персонажи адаптации? Рассматривала «Телепрограмма».
Мете (Керем Бюрсин) - Гриша (Милош Бикович)
Попавшего в искусственно созданный портал времени баловня судьбы Гришу в российской комедии точнейше сыграл серб Милош Бикович.
Фото: кадр из фильма
В Турции решили, что не могут ударить в грязь лицом, и назначили на главную роль в адаптации одного из самых популярных актеров страны (да и мира) - звезду проектов «Постучись в мою дверь» и «Великолепный дуэт» Керема Бюрсина, который в сельской местности смотрится ну слишком уж гламурно и солидно. Даже с лопатой в руках.
Асена (Мелис Сезен) - Лиза (Александра Бортич)
Фото: ВГТРК, Фото: кадр из фильма
Деревенскую девушку Лизу - ветеринара, с которой начинает сближаться холоп Гриша, несмотря на наличие у той парня, в русском фильме сыграла блондинка Саша Бортич. В турецкой саге роль отвели Мелис Сезен - молодой звезде, уже отмеченной престижной в Турции премией «Золотая бабочка».
Теоман (Ахмет Мюмтаз Тайлан) - Павел Сергеевич (Александр Самойленко)
Фото: ВГТРК, Фото: кадр из фильма
Тяжелой участи в деревенских хлябях родному сыну Грише пожелал отец - предприниматель Павел Сергеевич, которому надоели постоянные закидоны любимого сынули. В оригинальной версии фильма образ воплотил Александр Самойленко, в турецкой - настоящий бай.
Ахмет Мюмтаз Тайлан.Айла (Эджем Озкая) - Анастасия (Мария Миронова)
Фото: ВГТРК, Фото: кадр из фильма
Ушлого телепродюсера Анастасию, которая разводит на съемочной площадке (то есть в конюшне) сцены и драматургию, в России сыграла Мария Миронова. В иностранной версии процессом верховодит харизматичная и властная брюнетка по имени Айла в исполнении Эджем Озкая.
Сами (Эркан Колчак Кестендиль) - Лев Арнольдович (Иван Охлобыстин)
Фото: ВГТРК, Фото: кадр из фильма
Не дает сойти с ума на конюшнях столичному мажору чуткий психолог. У нас - Лев Арнольдович: Иван Охлобыстин, слегка повторяющий в манерах и жестах легендарного врача Быкова из сериала «Интерны» 16+, у турок - Эркан Колчак (да, да, у русского адмирала Колчака были тюркские корни!) Кестендиль, удивительным образом похожий на Милоша Биковича.
В Турции премьера картины состоится 20 декабря, в России - в кино и на канале «Россия 1» в начале 2025 года.