Как в Турции пересняли «Холопа»: в главной роли сам Керем Бюрсин

Даже если у американцев получается карикатурная «Ирония судьбы» 18+, «Чебурашку» 6+ собираются ставить в Китае, южнокорейский «Мажор» 18+ вышел слишком пафосным, а «Эпидемию» 18+ за 1,5 млн долларов (150 млн руб.) купил Netflix, все равно приятно, правда? Теперь дошла очередь и до «Холопа» 18+, принесшего кассу в 3 млрд руб. Еще в 2020 году права на экранизацию незамысловатой комедии про перевоспитание мажора на конюшне были проданы - и вот наконец турки первыми добрались до выпуска ремейка. В главной роли - его величество Керем Бюрсин, звезда сериала «Постучись в мою дверь» 18+. А кто еще сыграл ключевые роли и как выглядят персонажи адаптации? Рассматривала «Телепрограмма».

Мете (Керем Бюрсин) - Гриша (Милош Бикович)

Попавшего в искусственно созданный портал времени баловня судьбы Гришу в российской комедии точнейше сыграл серб Милош Бикович.