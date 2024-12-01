Кто есть кто в мелодраматическом блокбастере «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева

На больших экранах идет ретромелодрама Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Любовь Советского Союза» 16+, которая вскоре выйдет в эфир в виде сериала, а журнал «Телепрограмма» в это время предлагает внимательно рассмотреть, с каких персонажей были списаны некоторые герои картины.
Любовь Соколова - Любовь Орлова
Фото: Global Look Press
Не обошлось в «Любви Советского Союза» и без мимолетного появления Софьи Эрнст. Актриса сыграла «народную артистку республики» Любовь Соколову, в которой без труда можно разглядеть Любовь Орлову («Сокол ты, Орлов!», как говорилось в одном известном фильме), визуально больше похожую на Ксению Собчак. Именно в ней, а не в главной героине картины.
Генерал Константин Павловский - маршал Константин Рокоссовский
Фото: Первый канал, Фото: wikimedia.com
Роль героического Маршала Победы в молодые годы, Константина Рокоссовского, исполнил Игорь Петренко, которому не привыкать играть военных. По сюжету его персонажа, генерала армии, зовут Константин Павловский - и он кладет глаз на главную героиню, но быстро приходит в себя после возвращения ее мужа.
Галина Коврова - Валентина Серова
Фото: Global Look Press, Фото: Первый канал
Многие считают, что главная героиня - Галя Лактионова, которая вручала товарищу Сталину цветы на первомайском параде, - это не иначе, как Любовь Орлова, советская Марлен Дитрих. Но это не так. Достаточно быть чуть знакомым с биографией другой кинозвезды СССР - Валентины Серовой («Девушка с характером», «Сердца четырех», «Жди меня»), чтоб понять: за образом Галины Лактионовой (впоследствии - Ковровой) стоит именно ее нелегкая судьба. Главную роль в картине сыграла восходящая звезда Ангелина Стречина.
Анатолий Ковров - Анатолий Серов
Фото: Первый канал, Фото: wikimedia.com
Героя гражданской войны в Испании, советского летчика Анатолия Серова очень сильно напоминает первый муж главной героини - Ковров в исполнении Кирилла Кузнецова. Увы, счастье актрисы и комбрига было недолгим: он разбился во время учебного полета в 29 лет.
Кирилл Туманов - Константин Симонов
Фото: Первый канал, Фото: wikimedia.com
Вторым мужем Ковровой стал драматург Кирилл Туманов, за чертами которого несложно считать фигуру Константина Симонова - военкора, участника ВОВ, поэта и писателя. Великое стихотворение «Жди меня» - это про него и его музу Валентину. Персонажа на экране воплотил Роман Васильев, которому отчаянно не хватает усов.
Иосиф Сталин - Иосиф Сталин
Фото: Global Look Press, Фото: Первый канал
Тут авторы проекта (среди которых поначалу был Дмитрий «Буратино» Иосифов, тоже спец по историческим драмам) не стали прятать шила в мешке: генералиссимуса и «вождя народов» под другой фамилией никто не выводил. Было бы глупо. Иосиф Сталин присутствует в картине незримо и в нескольких сценах - конечно, с фирменной трубкой в руках.
Талантливо, сипло и с акцентом сыграл советского руководителя Александр Устюгов, который все чаще в последнее время появляется в ретрокартинах.