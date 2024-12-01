Кто есть кто в мелодраматическом блокбастере «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева

Тут авторы проекта (среди которых поначалу был Дмитрий «Буратино» Иосифов, тоже спец по историческим драмам) не стали прятать шила в мешке: генералиссимуса и «вождя народов» под другой фамилией никто не выводил. Было бы глупо. Иосиф Сталин присутствует в картине незримо и в нескольких сценах - конечно, с фирменной трубкой в руках.

Талантливо, сипло и с акцентом сыграл советского руководителя Александр Устюгов, который все чаще в последнее время появляется в ретрокартинах.