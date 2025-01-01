Седых влюбилась в Изотова, Чурикова объелась лука, а Милляр спас фильм: как снималась знаменитая сказка «Морозко»

В 2025 году исполняется 60 лет фильму-сказке «Морозко» режиссера Александра Роу. Картина до сих пор остается одним из самых популярных новогодних фильмов на постсоветском пространстве. Во многом это заслуга золотого актерского состава этой ленты.

Как Наталья Седых влюбилась в своего партнера по фильму

Главную роль Настеньки сыграла юная балерина Наталья Седых, которой на момент съемок было всего 15 лет. Именно Роу настоял на ее кандидатуре, несмотря на то, что на эту роль пробовалась Надежда Румянцева, уже известная по фильму «Девчата».

Художественный совет был против кандидатуры Седых, считая ее слишком молодой и неопытной. Однако Роу отстоял свою позицию и попросил гримеров сделать так, чтобы Наталья выглядела старше своего возраста.

Также худсовету не нравилось, что Наталья не актриса, а балерина, и что у нее тонкий голос. Но Александр Роу не обращал на эти замечания внимания и все делал по-своему.

На съемках Наталье Седых приходилось нелегко. Чтобы она не утонула в снегу, под нее подкладывали фанерку.