Седых влюбилась в Изотова, Чурикова объелась лука, а Милляр спас фильм: как снималась знаменитая сказка «Морозко»

В 2025 году исполняется 60 лет фильму-сказке «Морозко» режиссера Александра Роу. Картина до сих пор остается одним из самых популярных новогодних фильмов на постсоветском пространстве. Во многом это заслуга золотого актерского состава этой ленты.
Как Наталья Седых влюбилась в своего партнера по фильму
Главную роль Настеньки сыграла юная балерина Наталья Седых, которой на момент съемок было всего 15 лет. Именно Роу настоял на ее кандидатуре, несмотря на то, что на эту роль пробовалась Надежда Румянцева, уже известная по фильму «Девчата».
Художественный совет был против кандидатуры Седых, считая ее слишком молодой и неопытной. Однако Роу отстоял свою позицию и попросил гримеров сделать так, чтобы Наталья выглядела старше своего возраста.
Также худсовету не нравилось, что Наталья не актриса, а балерина, и что у нее тонкий голос. Но Александр Роу не обращал на эти замечания внимания и все делал по-своему.
На съемках Наталье Седых приходилось нелегко. Чтобы она не утонула в снегу, под нее подкладывали фанерку.
Наталья Седых в роли Настеньки. Фото: кадр из фильма «Морозко»
Однако самым сложным для юной артистки, конечно, было прыгать в грязный пруд за Марфушкой. Страх заставлял Наталью останавливаться, и только когда Роу прикрикнул на нее, она прыгнула в воду. Но еще более мучительным было смывать с ресниц клей, который имитировал иней. Зимние съемки давались Наталье тяжело, и рядом с ней постоянно находилась ее мать, которая согревала дочь чаем и одеялами.
А еще Наташу грело чувство первой любви, которое она испытывала к исполнителю роли Иванушки Эдуарду Изотову. Но, к сожалению, он не отвечал ей взаимностью, а возможно, даже и не догадывался ни о чем.
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Эдуард Изотов в роли Иванушки. Фото: кадр из фильма «Морозко»
«Наташа не выставляла свои чувства напоказ, но вся съемочная группа видела, как она страдает и мучается, - вспоминала в одном из своих интервью ассистент режиссёра картины Людмила Пшеничная. - Изотову говорили: «Смотри, как тебя девушка любит!». Но он к тому времени был женат на актрисе Инге Будкевич и, несмотря на то что был очень хорош собой и любил внимание женщин, на сторону не ходил».
Эдуард Изотов попал в тюрьму, а Александр Хвыля стал кремлевским Дедом Морозом
К сожалению, судьба актера сложилась трагически. В 1983 году Эдуард Изотов был арестован на улице Горького (сейчас Тверская) за незаконные валютные операции. Некоторые его коллеги утверждают, что он давно занимался подобными махинациями, а другие считают, что это был единичный случай, вызванный нехваткой денег на строительство дачи.
После трех лет тюрьмы Изотов вернулся домой уже с подорванным здоровьем. Через несколько лет он перенес несколько инсультов (всего их было пять). Последние годы жизни актер провел в психоневрологическом пансионате и ушел из жизни в 2003 году.
Кадр из фильма «Морозко»
Роль Морозко исполнил Александр Хвыля. К исполнительнице роли Настеньки Наталье Седых он относился как к внучке и всячески опекал ее. Участие в сказке принесло актеру удачу.
После выхода фильма он надолго стал главным Дедом Морозом страны на Кремлевских елках.
На съемках Александр Хвыля опекал Наталью Седых. Фото: кадр из фильма «Морозко»
Как Инна Чурикова объелась лука
Инна Чурикова получила роль Марфушки благодаря рекомендации ассистента режиссера Александра Роу, который заметил ее в студенческом спектакле Щепкинского училища. Когда на пробах Чурикова грызла орехи, не щадя зубов, Роу был поражен самоотверженности актрисы до глубины души и сразу утвердил ее на роль.
Во время съемок Чурикова не щадила себя. Она не только грызла орехи, но падала в грязный пруд и ела сырой лук, запивая его водой с разведенным мелом, которая в кадре изображала молоко. Чурикова вспоминала, что лук пришлось есть из-за того, что на съемки забыли привезти яблоки.
Кадр из фильма «Морозко»
После съемок Инна Чурикова была очень расстроена своим внешним видом на экране. Она считала, что выглядит ужасно, и ее никто не возьмет замуж. Однако опасения актрисы оказались напрасными. Режиссер Глеб Панфилов любил Инну Чурикову всю жизнь. Когда актрисы не стало, меньше чем через год ушел и ее муж.
Как медведи научились собирать грибы, а Георгий Милляр спас фильм
Съемки фильма «Морозко» проходили в живописном месте на Кольском полуострове. Для съемочной группы это было идеальное место с густыми лесами, обильным снегом и солнечной погодой.
На съемочную площадку привезли дрессированных животных, включая медведицу Машу, медвежат, кошек, собак, птиц и лошадей. Кстати, медвежат даже научили собирать бутафорские грибы.
Георгий Милляр, который играл Бабу-Ягу получил в свое распоряжение сразу две избушки на курьих ножках. Одна из них была деревянной и могла вращаться при помощи механизма, а вторая была сделана из поролона и использовалась для съемок сцены танца избушки. Из поролона также были изготовлены костюмы трухлявых пней, которые Иван выбрасывал из избушки. Костюмы весили немало, поэтому Эдуарду Изотову приходилось нелегко.
Некоторые трюки за Бабу-Ягу исполнял директор городского спорткомплекса Оленегорска Константин Браславский, но большинство трюков выполнил сам Милляр. Чтобы ловко скакать на метле, он специально занимался гимнастикой с шестом.
Георгий Милляр в роли Бабы Яги. Фото: кадр из фильма «Морозко»
Помимо роли Бабы-Яги, Милляр также сыграл разбойника-дьяка и озвучил петуха, которого Настенька просит не кукарекать, пока она не закончит вязать чулок для Марфушки. Во время съемок Георгию Милляру приходилось бегать по морозу в легких костюмах старухи, гримироваться по шесть часов, а один раз его лицо сильно обожгли перекисью водорода.
Но настоящий подвиг Милляр совершил, когда подвал с отснятыми пленками затопило после прорыва трубы. Он вытащил коробки с пленкой из воды, сохранив их от порчи, и передал костюмеру.
Вот всем Георгий Милляр был всем хорош, только беспробудно пил на съемках. Не помогало даже то, что Александр Роу строго-настрого запретил местным продавщицам продавать ему алкоголь. Но женщины не могли устоять перед обаянием Георгия Милляра, поэтому прятали для него чекушки в бидонах с молоком.
Возможно, захмелевшее состояние Милляра и придало его Бабе-Яге задорный и веселый характер.
Последняя роль сестер Юкиных
Сестры Ольга и Татьяна Юкины, сыгравшие Олю и Яло в фильме Александра Роу «Королевство кривых зеркал», сами попросили режиссера взять их в «Морозко», написав ему письмо. В своем послании Александру Роу они признались, что устали от работы в огороде и хотели сниматься в кино. (Их родители были против актерского будущего девочек).
Сестры Юкины в фильме «Морозко»
В «Морозко» у Юкиных был эпизодический эпизод, который стал их последней работой в кино. После этого Ольга и Татьяна работали в гостинице «Интурист», а после развала СССР их жизнь пошла под откос. Они пристрастились к алкоголю и умерли в относительно молодом возрасте.
Призы для фильма «Морозко»
Фильм Морозко» же имел огромный успех не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Он был удостоен многочисленных наград, в том числе:
* Гран-при «Лев святого Марка» на XVII Венецианском кинофестивале в конкурсе детских фильмов
* Приза за лучший детский фильм на Всесоюзном кинофестивале в Киеве
* Серебряной медали на Детском кинофестивале в Тегеране
Наталья Седых и Эдуард Изотов. Фото: кадр из фильма «Морозко»
За исполнение роли Марфушки актриса Инна Чурикова получила серебряную медаль Томаша Масарика из рук посла Чехии Ярослава Башты.
В Чехии фильм «Морозко» стал популярным настолько, что его ежегодно показывают в новогодние праздники. Несмотря на политические запреты, введенные в 1989 году, чехи добились восстановления показа фильма.
В стране был поставлен мюзикл по мотивам сказки, выпущено мороженое «Mrazík» и компьютерная игра с таким же названием. Ну и само собой «Морозко» каждый год радует и отечественного зрителя.
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