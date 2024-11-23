Реальные исторические персонажи, которые действуют в сериале «Плевако»: сравниваем их с актерами

Даже в достаточно молодом возрасте адвокат носил длинные волосы, зачесанные назад. Но Матисон ушла от детального визуального сходства и коротко остригла мужа и по совместительству главного актера сериала Сергея Безрукова (в проекте он Николай Федорович). При этом в кадре из-за бесконечной рефлексии он все чаще напоминает Бенедикта Камбербэтча, исполнителя роли Шерлока Холмса в британском мини-сериале. А когда Плевако дерется на улицах с босотой - ну вылитый Роберт Дауни-младший в боевике про Шерлока от Гая Ричи.

Мария Демидова