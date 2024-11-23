Реальные исторические персонажи, которые действуют в сериале «Плевако»: сравниваем их с актерами

Есть много примеров того, как муж-режиссер снимает любимую жену: Леонид Гайдай и Нина Гребешкова, Глеб Панфилов и Инна Чурикова, Сарик Андреасян и Лиза Моряк. Но случай с сериалом «Плевако» 16+ (Premier, позже - в эфире НТВ) особенный, тут все наоборот. Постановщик Анна Матисон сняла в историческом процедурале любимого мужа Сергея Безрукова. Народный артист РФ воплотил образ мастера ораторского искусства, дедукции и адвокатуры, Пушкина от юриспруденции - великого оратора и защитника Федора Плевако. А кто еще из исторических личностей появился в сериале и кто сыграл героев - разбиралась «Телепрограмма».
Федор Плевако
Фото: wikimedia commons
Даже в достаточно молодом возрасте адвокат носил длинные волосы, зачесанные назад. Но Матисон ушла от детального визуального сходства и коротко остригла мужа и по совместительству главного актера сериала Сергея Безрукова (в проекте он Николай Федорович). При этом в кадре из-за бесконечной рефлексии он все чаще напоминает Бенедикта Камбербэтча, исполнителя роли Шерлока Холмса в британском мини-сериале. А когда Плевако дерется на улицах с босотой - ну вылитый Роберт Дауни-младший в боевике про Шерлока от Гая Ричи.
Мария Демидова
Фото: из семейного архива А.В. Саблина
Дочь купца Орехова обратилась к Плевако, чтобы отсудить независимость и выйти из-под гнета мужа, льняного короля Василия Демидова. И вскоре стала женой адвоката, подарив ему дочь Варвару. Роль отвели Ольге Лерман.
Василий Демидов
Фото: из семейного архива А.В. Саблина
Промышленный олигарх того времени Василий Демидов был первым мужем Марии Ореховой, которая ушла от него к Плевако. Образ достался могучему Николаю Шрайберу, идеально подходящему под такие характеры.
Фото: Premier
Александр II
Фото: Global Look Press
Сильно похожий на Волан-де-Морта без грима Владимир Большов воплотил образ императора Александра II, убитого бомбистами-народовольцами.
Фото: Premier
Константин Победоносцев
Фото: wikimedia commons
Реформатора и советника императора Александра III обер-прокурора Синода Константина Победоносцева сыграл Игорь Гордин, которого часто приглашают именно в исторические сериалы за благородный профиль.
Фото: Premier
Савва Мамонтов
Фото: wikimedia commons
Юрист, приятель Плевако, предприниматель и меценат, построивший дорогу от Москвы до Архангельска, сопровождает главного героя на протяжении всего сериала. Его сыграл Виталий Коваленко. Кстати, Плевако потом спас товарища от тюрьмы, когда Мамонтов не смог расплатиться с кредиторами после строительства дороги.
Фото: Premier