Как сложилась судьба актеров первого сезона сериала «Молодежка»

В2013 году - страшно подумать, более 10 лет назад - вышла первая серия «Молодежки» 18+. Спортивная сага, посвященная жизни хоккеистов команды «Медведи», шла до 2019 года, потом появилась в виде спецэпизода «Молодежка. 10 лет», а теперь полноценно перезагружена. Многих главных лиц этого проекта уже нет в ленте, поэтому «Телепрограмма» решила вспомнить, какими были ключевые актеры первого сезона - и что с ними теперь.
Денис Никифоров (47 лет)
Фото: СТС, Фото: Михаил Фролов/КП
В «Молодежку» актер приходил звездой боевика «Бой с тенью», а вышел из проекта - и уже твердо ассоциировался у публики с образом хоккейного тренера Сергея Макеева. Артист так точно вписался в обстоятельства, что его собственные дети (Александр и Вероника) были уверены, что папа тренирует команду. В новом сезоне проекта Никифоров не появится, помимо семейной жизни (отметил 15-летие свадьбы в прошлом году), он активно занят в разных проектах: снимался в шоу «Форт Боярд», продолжает работу в детективном сериале «БиМ», где гоняется за бандитами в образе офицера Макара Климова вместе с псом Бимом.
Александр Соколовский (35 лет)
Фото: канал СТС, Фото: личная страница Александра Соколовского в социальной сети
Один из самых смазливых игроков «Медведей», капитан команды Егор Щукин, он же Щука. В сериале прошел путь от игрока до тренера детской команды (после травмы). В жизни Соколовский, ученик Евгения Стеблова, закрепить успех спортивного сериала так и не сумел - мы не видим больших ролей артиста, на которого было так много надежд. В 2016 году Александр выиграл шоу «Ледниковый период» в паре с Аделиной Сотниковой, часто снимался в эпизодах («Магомаев», «Фишер», «Предпоследняя инстанция») и клипах. Сотрудничал с Московским Губернским театром. В личной жизни артиста тоже не все так просто: четыре года назад он женился на модели Светлане Гайсиной, но брак вскоре распался - с конца 2023 года Соколовский женат на Софье Геворкян, фитнес-тренере. В новой «Молодежке» тоже отсутствует.
Игорь Огурцов (31 год)
Фото: канал СТС, Фото: личная страница Игоря Огурцова в социальной сети
Обаятельный и добрый вратарь Семен Бакин возвращается вместе с «Молодежкой», с которой он с первого сезона. Сын известного актера Андрея Огурцова после спортивного сериала не пошел по пути наименьшего сопротивления и не стал играть тупых бруталов, которых ему предлагали чаще всего: он отучился во ВГИКе у Игоря Ясуловича, появился в «Законе каменных джунглей», «Хрустальном» и «Тайне печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном. Притом что до «Молодежки» вообще-то снимался у Звягинцева.
В отличие от многих коллег по проекту Огурцов - примерный семьянин: после пяти лет отношений в 2015 году женился на Ие Оганезовой, с которой воспитывает сына Марка (7 лет).
Влад Канопка (37 лет)
Фото: канал СТС, Фото: личная страница Влада Канопки в социальной сети
Нападающий Андрей Кисляк в исполнении белорусского актера Владислава Канопки получился весьма убедительным и многослойным - сын прокурора прошел довольно сложный путь социализации среди простых ребят в команде. И в новых сериях после работы таксистом вернется в качестве тренера «Акул Политеха», к которым и будет приковано основное внимание, чтобы солировать. В биографии Влада уже более полусотни картин - и военных драм, и комедий, и мелодрам, и спортивных картин, конечно (даже главная роль советского футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва). Теперь он даже продюсирует кино. Кроме того, у Канопки есть студия, которая занимается производством рекламы, клипов, имиджевых видео и сериалов. До сих пор не женат.
Иван Жвакин (32 года)
Фото: канал СТС, Фото: личная страница Ивана Жвагина в социальной сети
Человек с квадратной челюстью Ваня Жвакин, который с такой внешностью запросто мог стать звездой Голливуда, сыграл целеустремленного нападающего Сашу Кострова. Актер из печально теперь уже известного города Кострово (Челябинская область) после «Молодежки» снимался во множестве популярных сериалов: «Девушки с Макаровым», «Красная королева», «Карта памяти», «Нарушение правил», серии фильмов «Московские тайны» и других. В 2022 году принял участие в шоу «Фактор страха» на Алтае. Именно во время съемок в проекте про «Медведей» Жвакин влюбился в хоккей и даже выступал за команду «Спарта» Ночной хоккейной лиги. С 2015 по 2018 год артист встречался с Ксенией Лукьяньчиковой, с которой играл в сериале «Красная королева». В новую «Молодежку» возвращается в роли игрока ХК «Сочи».
Илья Коробко (32 года)
Фото: канал СТС
Не путать с Владом Канопкой! Илья играл стройного, но техничного защитника Мишу Пономарева, который жил с бабушкой и пьющим отцом. После сериала появлялся в весьма заметных проектах на первых ролях: «Единичка», «Мосгаз», «Фальшивая нота», «Записки отельера». Играет в Современном театре антрепризы. Илья увлекается тайским боксом и футболом. Актер состоял в отношениях с пиарщицей СТС Марией Мориловой, которая захомутала парня во время промо-кампании сериала, - они жили вместе и завели собаку. Но в 2019 году актер сыграл свадьбу с визажистом Алиной Фисяновой. Через год у них родилась дочь Софья. В новой «Молодежке» отсутствует.
Иван Мулин (32 года)
Фото: канал СТС
Выпускник Щепки Иван Мулин в хоккейном сериале сыграл нападающего Антона Антипова - сложного и эмоционального. Позже он исполнил главную роль в киносериале «Перевал Дятлова», сыграл альфонса Алекса в «Содержанках», сына оппозиционера в «Клипоте», участвовал в других проектах. В 2019 году появились слухи об отношениях Мулина с моделью Оксаной Стрельцовой, однако актер их опроверг. Сейчас Иван свободное время отдает спорту, а еще танцует, читает, осваивает барабаны. В новой «Молодежке» играет главного тренера команды «Корсары» - антагонистов «Акул Политеха».
О чем новый сериал
Команда Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Вадим Казанцев (Владимир Зайцев), который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» - Андрея Кисляка (Влад Канопка), который и должен вывести «Акул» на новый уровень.
«Молодежка. Новая смена» 16+
Пн. - чт./20.00