Как сложилась судьба актеров первого сезона сериала «Молодежка»

Обаятельный и добрый вратарь Семен Бакин возвращается вместе с «Молодежкой», с которой он с первого сезона. Сын известного актера Андрея Огурцова после спортивного сериала не пошел по пути наименьшего сопротивления и не стал играть тупых бруталов, которых ему предлагали чаще всего: он отучился во ВГИКе у Игоря Ясуловича, появился в «Законе каменных джунглей», «Хрустальном» и «Тайне печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном. Притом что до «Молодежки» вообще-то снимался у Звягинцева.

В отличие от многих коллег по проекту Огурцов - примерный семьянин: после пяти лет отношений в 2015 году женился на Ие Оганезовой, с которой воспитывает сына Марка (7 лет).

Влад Канопка (37 лет)