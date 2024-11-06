Сергей Безруков: «Плевако - интереснейшая личность, звезда своего времени!»

«Плевако» - это многосерийный фильм по мотивам реальной истории известного российского адвоката Федора Плевако. Во второй половине XIX века была проведена судебная реформа, благодаря которой любой подсудимый получал право на защиту. Это привело к тому, что в Москве и Петербурге появились талантливые адвокаты, некоторые из которых стали настоящими звездами. Открытость судов присяжных вызывала большой интерес у зрителей - порой он был больше, чем внимание к театральным премьерам.
«Московский златоуст»
Фото: Premier
Один из ярких представителей плеяды адвокатов Российской империи - Федор Плевако. Небывалый ораторский талант и другие особенности характера помогают адвокату выигрывать дела в суде. Для простых людей Федор Никифорович становится настоящим героем. Будучи незаконнорожденным, адвокат прекрасно понимает проблемы обычных представителей народа и искренне хочет им помогать.
Действие сериала начинается в 1880 году. Федору Никифоровичу 38 лет, у него отличная семья (жена и сын), карьера идет в гору. В работе ему помогает молодой приверженец западных идей Шубнинский, к нему потом присоединится сестра адвоката, феминистка Юлия. У Плевако много друзей и приятелей - от мецената Саввы Мамонтова до бандитов с Хитровки, с которыми он иногда соревнуется в кулачных боях.
Главное в сериале - это атмосфера. Фото: Premier
Но вдруг идеальная жизнь героя сворачивает куда-то не туда. Адвокату подворачивается дело Прасковьи Качки. Ее обвиняют в убийстве бывшего любовника - студента благородных кровей Байрашевского. В деле замешаны интересы влиятельных людей, в том числе советника царя Константина Победоносцева… В итоге в конторе Плевако будут обыски, королева воровского мира Сонька Золотая Ручка захочет ему отомстить, а сам герой внезапно влюбится в жену льняного магната Марию Демидову… Сможет ли юрист помогать людям и сохранить любовь, если под угрозой будут его карьера, репутация и даже жизнь?
Мария Смольникова - в роли сестры адвоката Юлии Плевако. Фото: Premier
Главную роль в проекте сыграл народный артист РФ Сергей Безруков. Он признался, что создал кинообраз Плевако, не являющийся его буквальным слепком.
- Федор Никифорович Плевако - интереснейшая личность, звезда своего времени! На его слушания покупали билеты и ходили, как в театр. Именитые актеры приходили, чтобы посмотреть, как ведет дело Федор Никифорович Плевако, - поделился актер. - Чехов писал, что «…сколько бы Плевако ни говорил, его всегда без скуки слушать можно». Кстати, я, как адвокат своей роли, хочу сказать, что в картине я не Федор Никифорович, а Николай Федорович. Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако. Кто-то скажет: «Да он совсем не похож». А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и - главное - есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия. Все сделано с большим уважением, с преклонением и любовью к этому человеку.
«Как выглядело освещение в театре?»
В каждой серии будет представлено не только одно судебное дело, основанное на реальном случае из практики Плевако, но и исторический анекдот - история, в которой Плевако практически одной фразой убеждает присяжных в своем мнении.
- Мы проштудировали огромное количество материалов, - рассказывает режиссер и автор сценария Анна Матисон. - Одно только дело Саввы Мамонтова - это 12 томов. Дела Плевако, отдельно речи, письма, исторические материалы и публицистика вроде Гиляровского. Чтобы найти одну точную цитату Победоносцева, вам надо прочесть переписку, хотя бы том, называющийся «Избранное». Какая порода собаки могла быть у графа? Как выглядело газовое освещение в театре? Какая книга могла лежать на столе? Как подписывалась бывшая фрейлина? Каждая сцена требует деталей, а детали требуют поиска. Мне кажется, что я полтора года читала только книги, связанные с эпохой.
Съемки сериала проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако - в Троицке Оренбургской области. В проекте задействовано больше 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов.
Например, съемки пожара, которым сопровождалась масштабная сцена стачки на фабрике Демидова, проводились на территории предприятия Павловского Посада. По сюжету рабочие фабрики устроили мятеж и подожгли телегу. Огонь снимали сразу на несколько камер и получили отличные кадры испуганной толпы, состоящей из более чем 60 человек на фоне пламени и воссозданных декораций фабрики XIX века. Горящую телегу быстро потушили дежурившие на съемках пожарные.
В Плевако много разных сцен. Фото: Premier
- Самая большая сложность в историческом кино - это создать мир, чтобы зритель, когда смотрел, понимал, что это именно то время, - отмечает художник-постановщик Тимур Шагиахмедов. - Практически каждый день мы снимаем новый объект. И каждый нужно сделать красиво. Есть объекты, как этот, большие очень, масштабные.
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