Сергей Безруков: «Плевако - интереснейшая личность, звезда своего времени!»

Главную роль в проекте сыграл народный артист РФ Сергей Безруков. Он признался, что создал кинообраз Плевако, не являющийся его буквальным слепком.

- Федор Никифорович Плевако - интереснейшая личность, звезда своего времени! На его слушания покупали билеты и ходили, как в театр. Именитые актеры приходили, чтобы посмотреть, как ведет дело Федор Никифорович Плевако, - поделился актер. - Чехов писал, что «…сколько бы Плевако ни говорил, его всегда без скуки слушать можно». Кстати, я, как адвокат своей роли, хочу сказать, что в картине я не Федор Никифорович, а Николай Федорович. Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако. Кто-то скажет: «Да он совсем не похож». А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и - главное - есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия. Все сделано с большим уважением, с преклонением и любовью к этому человеку.

«Как выглядело освещение в театре?»

В каждой серии будет представлено не только одно судебное дело, основанное на реальном случае из практики Плевако, но и исторический анекдот - история, в которой Плевако практически одной фразой убеждает присяжных в своем мнении.

- Мы проштудировали огромное количество материалов, - рассказывает режиссер и автор сценария Анна Матисон. - Одно только дело Саввы Мамонтова - это 12 томов. Дела Плевако, отдельно речи, письма, исторические материалы и публицистика вроде Гиляровского. Чтобы найти одну точную цитату Победоносцева, вам надо прочесть переписку, хотя бы том, называющийся «Избранное». Какая порода собаки могла быть у графа? Как выглядело газовое освещение в театре? Какая книга могла лежать на столе? Как подписывалась бывшая фрейлина? Каждая сцена требует деталей, а детали требуют поиска. Мне кажется, что я полтора года читала только книги, связанные с эпохой.

Съемки сериала проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако - в Троицке Оренбургской области. В проекте задействовано больше 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов.

Например, съемки пожара, которым сопровождалась масштабная сцена стачки на фабрике Демидова, проводились на территории предприятия Павловского Посада. По сюжету рабочие фабрики устроили мятеж и подожгли телегу. Огонь снимали сразу на несколько камер и получили отличные кадры испуганной толпы, состоящей из более чем 60 человек на фоне пламени и воссозданных декораций фабрики XIX века. Горящую телегу быстро потушили дежурившие на съемках пожарные.