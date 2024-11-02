6 свежих и весьма интересных зарубежных сериалов, которые не оставят равнодушными

Россия, разумеется, пытается всячески угнаться и перегнать западных коллег по производственным мощностям в сериальной индустрии (об этом читайте на стр. 15), но и Голливуд не отстает. Каждый месяц лучшие студии США выпускают топовые сериалы, на которые тоже стоит обращать внимание в перерыве между просмотром «Амуры» и «Карьеристок». Хотя бы чтобы понимать, какой следующий тренд стоит ждать российскому зрителю. «Телепрограмма» собрала 5+1 занимательный проект, который не стоит пропускать.
«Дюна: Пророчество» (Dune: Prophecy)
«Дюна»:Всем фанатам эпики, страшных земляных червей и песков посвящается. Спин-офф величественной (и местами дико скучной) кинооперы Дени Вильнева, который разворачивается на узких задворках Вселенной. Зачем это сделано? Видимо, чтобы усилить послевкусие после выхода второй части основной «Дюны». Подобные эксперименты со «Звездными войнами» - когда создатели шли от большего к меньшему, обычно добром не заканчивались.
Действие развивается за десять тысяч лет до событий фильма, когда сестры Валя (Эмили Уотсон) и Тула Харконнен (Оливия Уильямс) после Великого джихада открывают орден ведьм «Бене Гессерит». Входят в организацию мощные девахи, обладающие суперспособностями. Чтобы овладеть миром, они весьма успешно пытаются вывести гипермегаперсонажа - Квисатц Хадераха: мужчину, живой компьютер, способного заглядывать в генетическую память всех предков и обладать абсолютным знанием. Конечно, вершиной эволюции даже в мире женщин остается существо мужского пола, как еще?
Премьера: 14 ноября, HBO Max
«Все совпадения неслучайны» (Disclaimer)
Фото: кадр из фильма
Сериал еще продолжает выходить, а это значит, что самое время поискать его в интернете. Хотя бы ради того, чтобы увидеть в кадре химию между самыми, казалось, несовместимыми артистами: искусной Кейт Бланшетт и ржачным Сашей Бароном Коэном. В этом психологическом триллере найдут утешение все, кто любит интеллектуальные и неспешные шедевры Вуди Аллена. Она - Кэтрин, расследователь, посвятившая жизнь обличению нечистых на руку корпораций, он - Роберт, адвокат. Вместе они живут приятную жизнь и читают книги. В которых иногда находят себя. Да, да, натурально себя - и это не метафора. В новом романе Кэт обнаруживает тотальное сходство главной героини с собой, вплоть до мелких и мрачных деталей биографии. За публикацией книги, конечно, стоит некий мстительный вдовец. А, вот еще что: снял проект пятикратный обладатель «Оскара» Альфонсо Куарон.
Премьера: 11 октября, Apple TV+
«Землевладелец» (Landman)
Фото: кадр из фильма
Билли Боб Торнтон как никто умеет воплощать инфернальное зло в человеческом обличии. Небрежная меланхолия, разрушающая мир вокруг, - пожалуй, так и выглядит темное возмездие («Фарго»). Торнтон уже доказывал, что может вытягивать сериальные проекты соло («Голиаф»), теперь он продемонстрирует этот редкий дар еще раз. «Землевладельца» можно сравнить с драмой «Нефть», вмонтированной в реальность сериала «Йеллоустоун» (пятый сезон, кстати, продолжается). Скважины, Дикий Запад, экологические проблемы, юридические разборки, большие деньги и много закопанных судеб простых работяг. Прораб, отец двоих детей и антикризисник Томас Норрис (Торнтон), пытаясь преодолеть развал нефтяной компании, ввязывается в противостояние с кураторами из государственных структур, после чего оказывается втянутым в интриги уже на геополитической арене...
Премьера: 17 ноября, Paramount+
«Прежде чем» (Before)
Фото: кадр из фильма
Ветеран премии «Оскар» на посту ведущего, комик Билли Кристал известен разве что искушенной публике - по картинам «Анализируй это» и «Городские пижоны». Тем интереснее, как он проявит себя в камерном психологическом триллере, посвященном глубокой личной отцовской трагедии, пережить которую в реальной жизни едва ли возможно. Кристал играет суперуравновешенного детского психиатра Элая, жена которого внезапно сводит счеты с жизнью. Пытаясь начать жизнь заново, доктор вдруг встречает необычного пациента - страдающего от кошмаров мальчика Ноа, который странным образом и вопреки юному возрасту оказывается связан с прошлым мужчины. Изучая парня, Элай все сильнее вглядывается внутрь себя и мистическим образом обнаруживает самые темные бездны...
Премьера: 25 октября, AppleTV+
«День Шакала» (The Day of the Jackal)
Фото: кадр из фильма
Шакал тут - как Штирлиц, это конспиративная кличка персонажа, которого играет Эдди Редмэйн. У блестящего британца получается одинаково виртуозно и женщин играть, и добродушных волшебников, и злодеев. В данном случае он воплощает образ профессионального киллера и мастера перевоплощений, за которым охотится агент MI6 Бьянка (Лашана Линч). Одноименное произведение Фредерика Форсайта уже не раз было экранизировано (в одной версии убийца покушался на Шарля де Голля, в другой Шакалом стал Брюс Уиллис, которого ловит Ричард Гир в образе боевика ИРА), поэтому интересно, как создатели проекта перенесли фабулу в современные реалии.
Премьера: 7 ноября, Sky Atlantic/Peacock
*Возрастное ограничение всех зарубежных сериалов в тексте 18+