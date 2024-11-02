6 свежих и весьма интересных зарубежных сериалов, которые не оставят равнодушными

Россия, разумеется, пытается всячески угнаться и перегнать западных коллег по производственным мощностям в сериальной индустрии (об этом читайте на стр. 15), но и Голливуд не отстает. Каждый месяц лучшие студии США выпускают топовые сериалы, на которые тоже стоит обращать внимание в перерыве между просмотром «Амуры» и «Карьеристок». Хотя бы чтобы понимать, какой следующий тренд стоит ждать российскому зрителю. «Телепрограмма» собрала 5+1 занимательный проект, который не стоит пропускать.

«Дюна: Пророчество» (Dune: Prophecy)

«Дюна»:Всем фанатам эпики, страшных земляных червей и песков посвящается. Спин-офф величественной (и местами дико скучной) кинооперы Дени Вильнева, который разворачивается на узких задворках Вселенной. Зачем это сделано? Видимо, чтобы усилить послевкусие после выхода второй части основной «Дюны». Подобные эксперименты со «Звездными войнами» - когда создатели шли от большего к меньшему, обычно добром не заканчивались.

Действие развивается за десять тысяч лет до событий фильма, когда сестры Валя (Эмили Уотсон) и Тула Харконнен (Оливия Уильямс) после Великого джихада открывают орден ведьм «Бене Гессерит». Входят в организацию мощные девахи, обладающие суперспособностями. Чтобы овладеть миром, они весьма успешно пытаются вывести гипермегаперсонажа - Квисатц Хадераха: мужчину, живой компьютер, способного заглядывать в генетическую память всех предков и обладать абсолютным знанием. Конечно, вершиной эволюции даже в мире женщин остается существо мужского пола, как еще?

Премьера: 14 ноября, HBO Max

«Все совпадения неслучайны» (Disclaimer)