Юноша с веслом: что происходило за кадром фильма «Первый на Олимпе»

Кого сейчас заинтересуешь академической греблей? При упоминании этого словосочетания в голове начинает дребезжать зычный голос эксгребца и ведущего Дмитрия Губерниева, из последних сил прославляющего непопулярные виды спорта. А ведь раньше гребля была одним из козырей СССР - наши спортсмены регулярно брали олимпийские медали и громили всех на международных соревнованиях. Отдельное место в том пантеоне занимает Юрий Тюкалов - «профессор гребли», двукратный олимпийский чемпион, переживший блокаду Ленинграда и ставший впоследствии талантливым и успешным художником по металлу. Совсем не удивительно, что о судьбе этого человека решили снять сериал именно сейчас, когда зрителю так не хватает героев. Проект под названием «Первый на Олимпе» режиссер Артем Михалков запустил в Санкт-Петербурге - родном городе Тюкалова.
Главную роль в проекте отвели Глебу Калюжному («Трепачи», «Территория», «Вампиры средней полосы»), которого обычно без раздумий берут на роли подростков. Актер не очень похож на Тюкалова в молодости, куда ниже ростом, зато похожим образом сложен - сухощав и с длинными руками.
- Я смотрел много интервью Юрия Тюкалова, - вспоминает Калюжный. - К сожалению, очень мало кадров, где он в юности, но я постарался как-то считать его мимику, жестикуляцию. А еще читал и общаться, узнавал факты из его биографии. На съемках один из гребцов мне рассказал, как Тюкалов примерно в четыре часа утра - задолго до начала тренировки в клубе «Красное знамя» - приходил, вынимал окно, изнутри открывал эллинг (помещение для хранения судна), выносил лодку и занимался. Потом так же заносил лодку, ставил окно и в положенное время заново тренировался со всеми. Гребля - самый сложный вид спорта, который мне когда-то доводилось осваивать. Потому что задействованы 95% групп мышц. Меня учил Виталий Михайлович Елисеев, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр. Были тренировки на Гребном канале в Москве.
Артем Быстров и Елена Лядова играют супругов-тренеров. Фото: канал «Россия 1»
Реальным тренером Тюкалова был Михаил Савримович, тоже ветеран ВОВ, которого сыграл Артем Быстров («Дурак», «Чебурашка», «Очевидное невероятное»).
- Мне достался реальный человек с интереснейшей судьбой, - поясняет актер. - Человек, прошедший войну, который сам был чемпионом СССР по академической гребле. Человек тонкий и слышащий, который любит свое дело и передает свое мастерство и знания ученикам. Готовясь к роли, я читал книги про академическую греблю и тренировался, постигая азы этого вида спорта.
Лодки-«актеры» и водный аттракцион
Лодки - ключевые «актеры» проекта наравне с живыми людьми. Понимая это, Артем Михалков поставил задачу перед художником по реквизиту Натальей Алексеевой разыскать аутентичные лодки середины XX века. Так в фильм попали суда, найденные заброшенными в чуланах и гаражах, - за год подготовки мастера-краснодеревщики их залатали и восстановили идентично времени, чтобы артисты чувствовали прикосновение истории, садясь в них. Сделать красивый, но скучноватый вид спорта интересным для зрителей помог плот. С него и будут снимать гонки.
Сторож лодочной станции тоже будет наблюдать, как рождается чемпион (Владимир Ильин). Фото: канал «Россия 1»
- Мы очень долго думали над тем, как создать для зрителя аттракцион в водных сценах, - признается Михалков. - И придумали, как снять так, чтобы зритель ощущал себя в этой лодке, испытывал адреналин гонки, ощутил то, что ощущал сам Юрий Тюкалов, когда шел к своей победе. Федор Журов, который занимается компьютерной графикой, разработал уникальные плоты - с них ведутся съемки водных экшен-сцен. Такого нет нигде в мире!
Изящество скольжения по водной глади оператор Сергей Мачильский («Свои», «Коллекционер», «В движении») фиксировал в акватории Невы, Токсова, Выборга и других красивых мест, окружающих Петербург. Тренировочную базу советских гребцов - клуб «Красное знамя» - выстроили с нуля и декорировали по образцу лодочных станций 40-х годов. Консультантами картины выступили легенды гребли и ученики самого Тюкалова.
Человек-глыба
Фото: Федерация гребного спорта России
Это пафосное определение точнее всего подходит к личности Юрия Сергеевича. Гребец-одиночка на стремительной, сработанной из красного дерева лодке «Ласточка» летом 1952 года в Хельсинки открыл счет олимпийскому золоту СССР в этой дисциплине. До этого подобное не удавалось никому. Второе золото случилось на ОИ-1960 в Мельбурне, но уже в составе двоек. Обычная карьера чемпиона, вздохнет читатель, но нет - необычная. И нетипичная. Ведь параллельно спортивной карьере Тюкалов получил образование (архитектор малых форм) в знаменитой ленинградской «Мухе» - Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. - Ред.). Получив диплом, Тюкалов работал художником-оформителем в универмаге «Гостиный двор», на атомных ледоколах ВМФ (!), а затем около 35 лет - на Комбинате живописно-оформительского искусства при Художественном фонде. Спортсмен уже в качестве художника стал автором бюстов Петра Великого и русских полководцев для Музея-заповедника «Бородинское поле», Музея Суворова в Кончанском и других учреждений.
Что такое война, Тюкалов знал не понаслышке. В детстве во время блокады Ленинграда он пережил тяжелейшую дистрофию, но помогать людям это не помешало - сначала был водовозом.
- В шесть утра я приходил на конюшню, запрягал лошадку по кличке Игрушечный, - вспоминал он потом. - Затягивать сыромятный ремень - дело непростое, сначала пожилой конюх помогал, но потом я и сам стал справляться. Бочку на 300 литров довозил до Невы, доставал черпак на длинной палке и наливал воду. Временами приходилось очень тяжело, но в эти минуты я себе говорил: «А разве отцу на фронте легче?» И продолжал трудиться.
А потом тушил «зажигалки» (авиабомбы, которые фашисты сбрасывали на крыши домов), дежуря на крышах, как другие ребята. Личный рекорд Тюкалова - 26 обезвреженных бомб. В 12 лет мальчик заслуженно получил медаль «За оборону Ленинграда». И вошел в историю задолго до олимпийских рекордов.
В проекте, помимо Калюжного и Быстрова, заняты Елена Лядова, Андрей Смоляков, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов и другие. Выход фильма на большие экраны запланирован на 9 октября 2025 года.