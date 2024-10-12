Юноша с веслом: что происходило за кадром фильма «Первый на Олимпе»

Это пафосное определение точнее всего подходит к личности Юрия Сергеевича. Гребец-одиночка на стремительной, сработанной из красного дерева лодке «Ласточка» летом 1952 года в Хельсинки открыл счет олимпийскому золоту СССР в этой дисциплине. До этого подобное не удавалось никому. Второе золото случилось на ОИ-1960 в Мельбурне, но уже в составе двоек. Обычная карьера чемпиона, вздохнет читатель, но нет - необычная. И нетипичная. Ведь параллельно спортивной карьере Тюкалов получил образование (архитектор малых форм) в знаменитой ленинградской «Мухе» - Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. - Ред.). Получив диплом, Тюкалов работал художником-оформителем в универмаге «Гостиный двор», на атомных ледоколах ВМФ (!), а затем около 35 лет - на Комбинате живописно-оформительского искусства при Художественном фонде. Спортсмен уже в качестве художника стал автором бюстов Петра Великого и русских полководцев для Музея-заповедника «Бородинское поле», Музея Суворова в Кончанском и других учреждений.

Что такое война, Тюкалов знал не понаслышке. В детстве во время блокады Ленинграда он пережил тяжелейшую дистрофию, но помогать людям это не помешало - сначала был водовозом.

- В шесть утра я приходил на конюшню, запрягал лошадку по кличке Игрушечный, - вспоминал он потом. - Затягивать сыромятный ремень - дело непростое, сначала пожилой конюх помогал, но потом я и сам стал справляться. Бочку на 300 литров довозил до Невы, доставал черпак на длинной палке и наливал воду. Временами приходилось очень тяжело, но в эти минуты я себе говорил: «А разве отцу на фронте легче?» И продолжал трудиться.

А потом тушил «зажигалки» (авиабомбы, которые фашисты сбрасывали на крыши домов), дежуря на крышах, как другие ребята. Личный рекорд Тюкалова - 26 обезвреженных бомб. В 12 лет мальчик заслуженно получил медаль «За оборону Ленинграда». И вошел в историю задолго до олимпийских рекордов.

В проекте, помимо Калюжного и Быстрова, заняты Елена Лядова, Андрей Смоляков, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов и другие. Выход фильма на большие экраны запланирован на 9 октября 2025 года.