Завершены съемки четвертого сезона «Жуков»

Съемочная группа телеканала ТНТ и студии Comedy Club Production закончила работу над четвертым сезоном сериала «Жуки». Это история о трех молодых людях, работающих в IT-сфере, которые отправляются служить в армию и оказываются в маленькой деревушке под названием Жуки. Герои постепенно привыкают к новой жизни и заводят знакомства среди местных жителей.

В сериале участвуют такие известные актеры, как Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Марьяна Спивак, Владимир Епифанцев, Виктор Бычков, Игорь Верник, Анатолий Журавлев и многие другие. Авторами сценария выступили Максим Пешков, Сергей Нотариус и Артем Клинков. Режиссером стал Максим Пешков.

Максим Пешков, режиссер и сценарист сериала, поделился своими впечатлениями от съемочного процесса. Четвертый сезон популярного телесериала «Жуки» был снят на Калужской земле в живописной деревне Нижние Подгоричи. Эта локация стала настоящим домом для съемочной группы и позволила актерам максимально погрузиться в атмосферу глубинки. Новый сезон отличается особой глубиной эмоций и характеров, благодаря чему зрители смогут увидеть любимых героев с совершенно новых сторон. В сюжете появляется важный поворот, когда новый губернатор предлагает заменить уютную деревню на ультрасовременный научный центр. Теперь главные герои вместе со своим товарищем участковым Масловым должны встать на защиту своего родного места.