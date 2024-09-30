СТС и START запустили продолжение хитовой комедии «Инспектор Гаврилов», первый сезон которой посмотрели 27 миллионов зрителей телеканала. Сериал также входил в тройку самых популярных проектов онлайн-кинотеатра на протяжении трех месяцев.



В новом сезоне к своим ролям вернулись Виктор Добронравов, Денис Власенко, Екатерина Стулова, Наталья Земцова. К команде присоединились актриса Виктория Заболотная («ИП Пирогова») и режиссер Анатолий Колиев («Оливье и роботы»).



По сюжету бывший преступник Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за начальника ОМВД в Усть-Шахтинске. Жизнь Гаврилова ему по вкусу: Саша обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда, кажется, все наладилось, вдруг приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы Кристина Сломнюк (Виктория Заболотная). Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть прошлое?

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Сам Виктор Добронравов говоря о своем персонаже дал понять, что считает лже-Гаврилова настоящим мужчиной, он, по словам актера, альфа-самец, не просто выглядит мужественно и брутально, но и прямолинейно общается со всеми. Сашу Меднова Виктор Добронравов назвал «конкретным дядечкой». Такой персонаж, по мнению актера, может привлечь к себе внимание женщин. Сложнее всего на съемках Виктору Добронравову было сохранять серьезность. Актер не стал скрывать, что от своего отца Федора Добронравова он перенял одну черту: видя гениальную игру своих партнеров, он не может сдержать смеха, если сцена пропитана юмором.

Также актер признался, что ему было бы интересно играть злодея. Такой герой добавляет драматургии любой истории, делая какие-то запрещенные вещи. Ведь нельзя же в обычной жизни нарушить закон, к примеру, грабить банки. А тут у Виктора Добронравова появился шанс побыть в роли такого криминального персонажа.