Завершились съемки новых серий детектива «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой в главной роли
Елена Яковлева и Александр Балуев. Фото: пресс-служба канала «Россия»
Елена Яковлева приняла участие в съемках продолжения сериала, где ее героиню, бывшую учительницу математики Агату, ждут непредвиденные перемены в жизни.
Сериал «Дама с собачкой» успел полюбиться зрителям. Недавно состоялись съемки новых серий. В них приняла участие Елена Яковлева. Она снова сыграла главную роль — пенсионерку Агату Денисовну, которая раньше была учителем математики.
Вместе с Еленой Яковлевой в проекте также задействованы: Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин, Сергей Перегудов и другие известные персоны. Также в картине снимаются собаки.
По сюжету, бывший судья Холодов решается сыграть свадьбу с Агатой. Дочка пенсионерки ждет ребенка. И кажется, что в их доме наступит идиллия, но все меняется, когда выясняется, что первый муж Денисовой скрывал жизнь, которую вел, а также оказывается, что он жив. Также у него была еще одна женщина, которая родила ему сына. Героине Елены Яковлевой нужно будет узнать, зачем ее супруг всю жизнь обманывал.
На кадрах со съемок Елена Яковлева предстала посвежевшей и помолодевшей. Она носит платья и демонстрирует стрижку с рваным каре и челкой. В 63 года артистка не перестает восхищать публику своей красотой. Она осталась довольна проделанной работой.
«На этом проекте у меня грандиозная партнерша — собака по кличке Прима, и я каждый раз жду встречи с ней. В этом году она стала мамой, с чем мы всей группой ее и поздравляем. Но поскольку интерес к этому сериалу высок, мы попросили Приму следующих детишек рожать через время», — поделилась Елена Яковлева.
Премьера сериала состоится онлайн на медиа-платформе «Смотрим» и эфире канала «Россия».