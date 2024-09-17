Завершились съемки новых серий детектива «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой в главной роли

Сериал « Дама с собачкой » успел полюбиться зрителям. Недавно состоялись съемки новых серий. В них приняла участие Елена Яковлева . Она снова сыграла главную роль — пенсионерку Агату Денисовну, которая раньше была учителем математики.

Вместе с Еленой Яковлевой в проекте также задействованы: Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин, Сергей Перегудов и другие известные персоны. Также в картине снимаются собаки.