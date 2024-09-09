Звезда телесериала «Костя – Вера» Елена Бирюкова о работе и личном: «Завидую дочери»

9 сентября в 19:00 на СТС стартует долгожданный спин-офф «Ворониных» — комедийный сериал «Костя – Вера». К своим персонажам вернутся: Георгий Дронов,
Появление в сериале Елены Бирюковой, которую с Георгием Дроновым объединяет работа в популярном ситкоме «Саша + Маша», станет сюрпризом для зрителей. Здесь она сыграет учительницу младшей дочери Ворониных, Люси (Вера Чернявская).
Актриса рассказала Teleprogramma.org о работе и личной жизни.
«Он стал главной причиной, почему я согласилась»
— Елена, что вас привлекло в предложении сыграть в сериале «Костя – Вера»?
— С Георгием мы давно знакомы благодаря телепроектам и спектаклям, поддерживаем дружеские отношения много лет, поэтому, конечно же, он стал главной причиной, почему я согласилась участвовать в продолжении «Ворониных».
— Чем работа в таких комедийных проектах примечательна?
— Важны характерность и подача шутки. Это, наверное, больше похоже на театральную игру, чем киношную, потому что здесь существуешь ярче.
Елена Бирюкова и Федор Дронов. Фото: СТС
«Не чувствую желания и призвания»
— Вы играете учительницу младшей дочери Кости и Веры Ворониных. Когда-то вы и сами поступали в педагогический институт. Сейчас есть желание попробовать себя в этой сфере?
— Тогда я поступала не потому, что мне хотелось быть учительницей, а просто нужно было где-то учиться. А в педагоги пока не тянет. Хотя мне часто предлагают, но не чувствую желания и призвания. Мне кажется, учителем быть очень сложно. Это особый дар.
— Сейчас есть тренд на возвращение сериалов нулевых. А вы готовы вернуться к проекту «Саша + Маша»?
— Да, я бы вернулась к роли Маши, но так как Георгий снимается в «Косте – Вере», есть ощущение, что это не случится. Просто истории похожие.
— В сериале Костя — гиперопекающий родитель, а Вера позволяет дочери жить, как та хочет. Вы себя к какому типу относите?
— Спросила дочь. Говорит, что я не сильно перебарщиваю с заботой.
Фото: СТС
«Ему можно дать олимпийскую медаль в номинации «Лучший папа»
— Есть мнение, что папы особенно трепетны по отношению к дочкам. Чувствуете, что между мужем и Аглаей есть особенная связь?
— Да, есть, поэтому иногда завидую дочери, что у нее такой папа. Ему можно дать олимпийскую медаль в номинации «Лучший папа». Он у нас молодец.
— Аглае в этом году двенадцать. Чем она сейчас увлечена?
— Ходит в художественную и музыкальную школы. Мы поздно пошли в музыкальную школу, но она трудяга, поэтому ее перевели сразу в третий класс. Как и всех детей сейчас, ее интересуют блоги. А в целом она очень нежный ребенок и любящий. Конечно, скоро начнет взрослеть и отстаивать свои права на самостоятельность. Надеюсь, что этот период мы переживем успешно.
— Как-то вы отмечали, что опыт сепарации со старшей дочерью научил вовремя отпускать детей. Сейчас она часто обращается за советом?
— Саша — моя любимая подруга. И я очень радуюсь тому, что с ней мы перешли в разряд отношений, когда можно делиться всем. Саша звонит, когда ей нужна помощь, как и я могу к ней обратиться, потому что иногда ее мудрые мысли мне сильно помогают. Мы с ней совершенно по-разному мыслим, поэтому друг друга дополняем.
— А с избранниками, как главная героиня сериала «Костя – Вера», знакомит? Вы из тех мам, кто может высказать опасения?
— Я высказываю опасения, но принимаю выбор дочери.