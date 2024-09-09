Звезда телесериала «Костя – Вера» Елена Бирюкова о работе и личном: «Завидую дочери»

«Не чувствую желания и призвания»

— Вы играете учительницу младшей дочери Кости и Веры Ворониных. Когда-то вы и сами поступали в педагогический институт. Сейчас есть желание попробовать себя в этой сфере?

— Тогда я поступала не потому, что мне хотелось быть учительницей, а просто нужно было где-то учиться. А в педагоги пока не тянет. Хотя мне часто предлагают, но не чувствую желания и призвания. Мне кажется, учителем быть очень сложно. Это особый дар.

— Сейчас есть тренд на возвращение сериалов нулевых. А вы готовы вернуться к проекту «Саша + Маша»?

— Да, я бы вернулась к роли Маши, но так как Георгий снимается в «Косте – Вере», есть ощущение, что это не случится. Просто истории похожие.

— В сериале Костя — гиперопекающий родитель, а Вера позволяет дочери жить, как та хочет. Вы себя к какому типу относите?

— Спросила дочь. Говорит, что я не сильно перебарщиваю с заботой.