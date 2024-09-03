Неожиданные перипетии, попытки вернуться в прошлое и союзники из старых врагов: 5 причин посмотреть второй сезон сериала «Просто Михалыч»  

Узнать, что было дальше
Если вы смотрели первый сезон, то знаете: война за родной лесхоз и его спасение от вырубки (собственно это и была причина, по которой герой Владимира Епифанцева нагрянул в столицу) обернулась для персонажей серьезными неприятностями, а Михалыч и вовсе попал за решетку. Однако, продолжение сериала не посвящено его тюремным будням, как можно подумать.
Любимец зрителей выйдет по УДО, хотя ему придется находиться под домашним арестом и носить браслет, отслеживающий все передвижения. Разумеется, местом отбывания наказания он выберет роскошный особняк Беляковых. Ну, а семье в лице Володи (Павел Ворожцов), Оксаны (Ольга Медынич) и Марку (Антон Рогачев) необходимо снова мириться с буйным нравом родственника.
Весь актерский состав первого сезона возвращается в свежих сериях, однако героев ждут неожиданные перипетии. Например, заклятый враг Михалыча Субботин (
Фото: ТНТ
Научиться пробовать новое
Персонажи сериала будут какое-то время пытаться вернуть прошлое и жить, как раньше, до «явления Михалыча», однако быстро поймут, что это невозможно.
Сын Беляковых Марк научится самостоятельности и даже постарается развивать собственный малый бизнес. Некогда типичный представитель золотой молодежи начнет торговать на рынке экологически чистыми продуктами из Шарапово – родной деревни Михалыча. В то же время его мать Оксана ищет себя и попробует раскрутиться в интернете как коуч.
Да, некоторые начинания экранных героев покажутся смешными, а нередко их и вовсе постигают неудачи, однако это же комедия. Зато герои пробуют что-то новое, и этому стоит поучиться. Возможно отдельные сюжетные линии смотивируют и вас решиться на что-то, о чем вы давно мечтали, но пока не сделали.
Фото: ТНТ
Понять, что иногда все совсем не так, как кажется
Во втором сезоне самые неожиданные метаморфозы пришлись на долю семейства Субботиных. Если раньше они были классическими антигероями, в новых сериях персонажи Гоши Куценко и
Не будем спойлерить, просто скажем, что порой мотивы людей не имеют ничего общего с тем, что мы про них думаем. И даже те, кто по вполне резонным причинам нам не нравится, могут нам в чем-то помочь. Досмотрите второй сезон проекта до конца, чтобы убедиться в этом.
Фото: ТНТ
Поверить в то, что семья – это главное
Не секрет, что отношения между ближайшими родственниками частенько складываются непросто. В конце концов, при рождении нам не выдают «инструкцию по применению», а жаль! Героям сериала тоже приходится мириться с особенностями характеров близких людей, что уж говорить про одного шумного Михалыча, с которым попросту невозможно спорить.
Однако, именно через конфликты персонажи больше узнают и про самих себя, и про родню, и понимают (а мы вместе с ними), что важнее семейных уз пока никто ничего не придумал.
Фото: ТНТ
Найти занятия для осенних вечеров
Лето заканчивается, но это не значит, что пришло время скучать. Чтобы проще пережить смену времен года и не впасть в хандру, врачи и психологи рекомендуют готовиться к новому сезону заранее. То есть не только больше проводит времени на свежем воздухе, пока есть возможность, и менять рацион в сторону сезонных продуктов, но и придумать себе различные активности, чтобы заполнить расписание максимально приятными событиями. Например, заранее взять билеты в театр или на концерт, изучить график премьер фильмов и сериалов и выписать в календарь наиболее интереснее. Что тут говорить, мы уверены: второй сезон «Просто Михалыча» однозначно заслуживает того, чтобы в нем оказаться.
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