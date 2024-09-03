Неожиданные перипетии, попытки вернуться в прошлое и союзники из старых врагов: 5 причин посмотреть второй сезон сериала «Просто Михалыч»  

Узнать, что было дальше

Если вы смотрели первый сезон, то знаете: война за родной лесхоз и его спасение от вырубки (собственно это и была причина, по которой герой Владимира Епифанцева нагрянул в столицу) обернулась для персонажей серьезными неприятностями, а Михалыч и вовсе попал за решетку. Однако, продолжение сериала не посвящено его тюремным будням, как можно подумать.

Любимец зрителей выйдет по УДО, хотя ему придется находиться под домашним арестом и носить браслет, отслеживающий все передвижения. Разумеется, местом отбывания наказания он выберет роскошный особняк Беляковых. Ну, а семье в лице Володи (Павел Ворожцов), Оксаны (Ольга Медынич) и Марку (Антон Рогачев) необходимо снова мириться с буйным нравом родственника.