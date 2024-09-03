Неожиданные перипетии, попытки вернуться в прошлое и союзники из старых врагов: 5 причин посмотреть второй сезон сериала «Просто Михалыч»  

Фото: ТНТ

2 сентября в 20:00 на канале ТНТ вышло продолжение комедийного хита «Просто Михалыч» – истории простого сибиряка, раз и навсегда перевернувшего жизни своих богатых столичных родственников. Teleprogramma.pro уверена, что эту премьеру нельзя пропускать. Почему? Читайте далее. 

Узнать, что было дальше

Если вы смотрели первый сезон, то знаете: война за родной лесхоз и его спасение от вырубки (собственно это и была причина, по которой герой Владимира Епифанцева нагрянул в столицу) обернулась для персонажей серьезными неприятностями, а Михалыч и вовсе попал за решетку. Однако, продолжение сериала не посвящено его тюремным будням, как можно подумать.

Любимец зрителей выйдет по УДО, хотя ему придется находиться под домашним арестом и носить браслет, отслеживающий все передвижения. Разумеется, местом отбывания наказания он выберет роскошный особняк Беляковых. Ну, а семье в лице Володи (Павел Ворожцов), Оксаны (Ольга Медынич) и Марку (Антон Рогачев) необходимо снова мириться с буйным нравом родственника.

Весь актерский состав первого сезона возвращается в свежих сериях, однако героев ждут неожиданные перипетии. Например, заклятый враг Михалыча Субботин (Гоша Куценко) в какой-то момент обернется его союзником.

Фото: ТНТ

Научиться пробовать новое

Персонажи сериала будут какое-то время пытаться вернуть прошлое и жить, как раньше, до «явления Михалыча», однако быстро поймут, что это невозможно.

Сын Беляковых Марк научится самостоятельности и даже постарается развивать собственный малый бизнес. Некогда типичный представитель золотой молодежи начнет торговать на рынке экологически чистыми продуктами из Шарапово – родной деревни Михалыча. В то же время его мать Оксана ищет себя и попробует раскрутиться в интернете как коуч.

Да, некоторые начинания экранных героев покажутся смешными, а нередко их и вовсе постигают неудачи, однако это же комедия. Зато герои пробуют что-то новое, и этому стоит поучиться. Возможно отдельные сюжетные линии смотивируют и вас решиться на что-то, о чем вы давно мечтали, но пока не сделали.

Фото: ТНТ

Понять, что иногда все совсем не так, как кажется

Во втором сезоне самые неожиданные метаморфозы пришлись на долю семейства Субботиных. Если раньше они были классическими антигероями, в новых сериях персонажи Гоши Куценко и Екатерины Климовой окажутся куда сложнее. Как мы уже заметили, главный враг Михалыча на какое-то время станет его союзником. Впрочем, и у жены Субботина появится отдельная и очень неожиданная линия.

Не будем спойлерить, просто скажем, что порой мотивы людей не имеют ничего общего с тем, что мы про них думаем. И даже те, кто по вполне резонным причинам нам не нравится, могут нам в чем-то помочь. Досмотрите второй сезон проекта до конца, чтобы убедиться в этом.

Фото: ТНТ

Поверить в то, что семья – это главное

Не секрет, что отношения между ближайшими родственниками частенько складываются непросто. В конце концов, при рождении нам не выдают «инструкцию по применению», а жаль! Героям сериала тоже приходится мириться с особенностями характеров близких людей, что уж говорить про одного шумного Михалыча, с которым попросту невозможно спорить.

Однако, именно через конфликты персонажи больше узнают и про самих себя, и про родню, и понимают (а мы вместе с ними), что важнее семейных уз пока никто ничего не придумал.

Фото: ТНТ

Найти занятия для осенних вечеров

Лето заканчивается, но это не значит, что пришло время скучать. Чтобы проще пережить смену времен года и не впасть в хандру, врачи и психологи рекомендуют готовиться к новому сезону заранее. То есть не только больше проводит времени на свежем воздухе, пока есть возможность, и менять рацион в сторону сезонных продуктов, но и придумать себе различные активности, чтобы заполнить расписание максимально приятными событиями. Например, заранее взять билеты в театр или на концерт, изучить график премьер фильмов и сериалов и выписать в календарь наиболее интереснее. Что тут говорить, мы уверены: второй сезон «Просто Михалыча» однозначно заслуживает того, чтобы в нем оказаться.

Смотрите сериал «Просто Михалыч» со 2 сентября на канале ТНТ!

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