Как проходят съемки второго сезона подросткового сериала «Плакса», который снимают в том числе и в тюрьме

- Мы поймали себя на мысли, что начали снимать одно, а получается совсем другое, - честно признается музыкант, продюсер и автор сериала «Плакса» (СТС, Wink) Сергей Жуков. - Нечто революционное и более мощное. Приходится, конечно, залезать себе в карман из-за этого - все сейчас стоит очень дорого - но оно того, думаю, стоит. Хочется сделать проект красиво и хорошо. Новшество в том, что музыка у нас не просто интегрирована в кино, это часть сценария и внутреннего мира персонажей. Клипмейкеры создавали музыкальные вставки специально для нашего сериала: если в первом сезоне проекта было 8 таких роликов, то сейчас их уже 18 - новых песен, написанных мной для проекта, по два-три на серию. Подростки сейчас не живут без музыки, поэтому клипы помогут им понять то, что происходит. Без лишней болтовни в кадре.

Стать звездой

Сергея Жукова можно называть модным словом «шоураннер», ведь он выступает и автором идеи, и сценаристом, и креативным, и музыкальным продюсером проекта. Но прежде всего - отцом Ники Жуковой, исполняющей главную роль Маши Тереховой, солистки подростковой группы «Плакса», которая создала группу, чтобы избежать травли в школе.

- Новые серии по-настоящему удивят зрителя: к примеру, около недельки мы снимали проект на территории действующей детской исправительной колонии, и когда я, молодая девочка, ехала туда на такси, каждый водитель тревожно расспрашивал, все ли в порядке, не нужна ли помощь, - вспомнила Ника. - Приходилось объяснять, что еду на съемки (улыбается). Конечно, на территории колонии совсем, мягко скажем, некомфортно. Я крайне чувствительна с точки зрения эмоций: и когда мы снимали в реальных камерах, столовой, приходилось замазывать оставшиеся там настенные надписи, было не по себе. После тяжелых сцен иногда приходится отходить в сторонку и перенастраиваться. А когда приезжаю домой, то бывает, что плачу после сложных сцен - не вижу в этом ничего плохого, отличный способ избавиться от боли. Конечно, еще жалуюсь родителям и объясняю, как и что прошло на съемках.

Во втором сезоне проекта героиня Жуковой Маша из родного приморского городка перебирается в столицу, потому что получает возможность выступить на престижном музыкальном конкурсе. И, разумеется, попадает в жестокий и циничный мир тяжелого столичного люкса - так она узнает про обман, конфликты, предательство, измены, подставы, дележку денег, подлог и другие обязательные элементы русского шоу-бизнеса.

Сцену с походом Маши на концерт снимают в действующем московском клубе Urban. Слушатели - разношерстный люд, кто в футболках, кто в вечерних платьях, но весьма, надо признать, целомудренных для ночного клуба.