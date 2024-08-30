Как проходят съемки второго сезона подросткового сериала «Плакса», который снимают в том числе и в тюрьме

- Мы поймали себя на мысли, что начали снимать одно, а получается совсем другое, - честно признается музыкант, продюсер и автор сериала «Плакса» (СТС, Wink) Сергей Жуков. - Нечто революционное и более мощное. Приходится, конечно, залезать себе в карман из-за этого - все сейчас стоит очень дорого - но оно того, думаю, стоит. Хочется сделать проект красиво и хорошо. Новшество в том, что музыка у нас не просто интегрирована в кино, это часть сценария и внутреннего мира персонажей. Клипмейкеры создавали музыкальные вставки специально для нашего сериала: если в первом сезоне проекта было 8 таких роликов, то сейчас их уже 18 - новых песен, написанных мной для проекта, по два-три на серию. Подростки сейчас не живут без музыки, поэтому клипы помогут им понять то, что происходит. Без лишней болтовни в кадре.
Стать звездой
Сергея Жукова можно называть модным словом «шоураннер», ведь он выступает и автором идеи, и сценаристом, и креативным, и музыкальным продюсером проекта. Но прежде всего - отцом Ники Жуковой, исполняющей главную роль Маши Тереховой, солистки подростковой группы «Плакса», которая создала группу, чтобы избежать травли в школе.
- Новые серии по-настоящему удивят зрителя: к примеру, около недельки мы снимали проект на территории действующей детской исправительной колонии, и когда я, молодая девочка, ехала туда на такси, каждый водитель тревожно расспрашивал, все ли в порядке, не нужна ли помощь, - вспомнила Ника. - Приходилось объяснять, что еду на съемки (улыбается). Конечно, на территории колонии совсем, мягко скажем, некомфортно. Я крайне чувствительна с точки зрения эмоций: и когда мы снимали в реальных камерах, столовой, приходилось замазывать оставшиеся там настенные надписи, было не по себе. После тяжелых сцен иногда приходится отходить в сторонку и перенастраиваться. А когда приезжаю домой, то бывает, что плачу после сложных сцен - не вижу в этом ничего плохого, отличный способ избавиться от боли. Конечно, еще жалуюсь родителям и объясняю, как и что прошло на съемках.
Во втором сезоне проекта героиня Жуковой Маша из родного приморского городка перебирается в столицу, потому что получает возможность выступить на престижном музыкальном конкурсе. И, разумеется, попадает в жестокий и циничный мир тяжелого столичного люкса - так она узнает про обман, конфликты, предательство, измены, подставы, дележку денег, подлог и другие обязательные элементы русского шоу-бизнеса.
Сцену с походом Маши на концерт снимают в действующем московском клубе Urban. Слушатели - разношерстный люд, кто в футболках, кто в вечерних платьях, но весьма, надо признать, целомудренных для ночного клуба.
Сын бизнеcмена Лев (актер Анар) помогает Маше Тереховой (Ника Жукова) стать звездой. Помогает ли? Фото канал СТС
- Давайте растянемся по всей территории, а я вас подойду и расставлю! - бригадир по массовке максимально сосредоточена. Да, пришедшие в клуб люди явно бывали в подобных заведениях, но не могут знать, как не перекрыть камеру оператору. За этим пристально следят. Ведь все внимание - на парочку, что заходит в заведение с бокового входа.
- Гасим телефончики, ребят! - звучит зычный голос режиссера. - Никто не снимает, пожалуйста. Категорически.
Начинается репетиция. Маша заходит в зал с парнем, который уверенно ведет ее к ВИП-диванчику, по пути развязно здороваясь почти с каждым, кого встречает. Завсегдатай вальяжно раскидывается, его спутница зажата и с восторгом глядит на сцену.
- Бар живет! Живет бар! - снова нагнетает голос в рацию. - Музыка пошла!!! Колбасимся! Бармен крутит-вертит, работает на всю зарплату, понятно?
«Нельзя терять голову»
- Второй сезон отличается тем, что в нем гораздо больше музыки, - объясняет режиссер Андрей Силкин. - В каждой серии по два клипа, каждый из которых особенным образом раскрывает внутренний мир героев. Гораздо больше экшена, динамики, энергии и трюковых сцен.
В первом сезоне, как говорят на площадке, Сергей Жуков присутствовал на съемке практически каждый день - лично контролировал и наблюдал за процессом. Теперь приезжает только на самые сложные и драматичные сцены.
- Он читает нам сценарий с мамой и братьями, а мы поправляем, - приоткрывает штору семейного очага Ника. - Например, вот в этом месте - странно прописана тусовка, у нас все по-другому. А на съемочной площадке уже папа дает советы мне. Я держусь (смеется). Конечно, сложно играть вечеринку при отце, сами понимаете. Но это работа, что поделать?
Ника пытается успевать и сниматься, и играть в кино - на домашнем обучении ей очень удобно. В этом году у Жуковой переходные экзамены, и девушка уже всерьез прицеливается к институту - хочет выучиться не на певицу и не на актрису, берет высокую планку - на режиссера!
- Подростки, которые у нас снимаются, по сути дети, отличаются тем, что не умеют обманывать (с точки зрения профессии) в кадре, - считает Андрей Силкин. - У взрослых все же есть школа, примочки определенные, фишки. А из подростков нужно суметь вытащить в кадр внутреннюю энергию, эмоцию, которые они способны пережить, чтобы это было естественно.
Татьяна Орлова играет директора школы, в которой учатся герои сериала. Фото канал СТС
Сонная публика оживает и начинает качаться. Мужчина с заплечным крепежом (система steadicam - стабилизатор переносной камеры) ходит в толпе, камера крупно выхватывает Нику и парня, они мило воркуют. Режиссер за пультом растекается в улыбке: то, что надо. Но в кадре вовсе не любовь, в кадре - куда хуже - трансфер Маши в дьявольскую сделку. Тот самый вальяжный - это молодой Мефистофель по имени Лев (Анар), мажор и сын бизнесмена. Именно он и затягивает Терехову в липкую бездну поп-культуры. Чужие губы ласкают музыкальные амбиции наивной девушки - и ничего хорошего это не сулит.
- Многие дети, насмотревшись интернета, хотят стать звездой, но не все понимают, какие за этим скрываются подводные камни, - напоминает Жуков. - Мы хотим показать, что зачастую восходящие звезды сами виноваты в том, что с ними происходит. Во втором сезоне мы видим, что было бы, если бы Маша стала врагом себе. Эта самая распространенная ошибка музыкантов - многие губят себя сами. Я ведь тоже ловил звездную болезнь. И прекрасно понимаю: нельзя терять голову. Всегда есть счет, который предъявит жизнь за все полученное.
Кроме режиссера, словно Чеширский Кот, в зале улыбался и другой человек. Супергость. Персона, знакомая всей стране. По задумке, именно он тоже обращает профессиональное внимание на молодую артистку, чтобы помочь ей взлететь на музыкальный олимп. Во что ей это обойдется, как его зовут и что будет дальше - прояснится ближе к концу сентября…
P. S. А вообще вне зависимости от рейтингов и критики именно этот сериал уже выполнил главную задачу - поднял совсем не детскую и повсеместно распространенную тему буллинга: через специально созданный сайт «Я не плакса» к психологам обратились более тысячи подростков, столкнувшихся с травлей в школе.