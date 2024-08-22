Премьера сериалов «Шеф» и «Карьеристки» состоится на Московской международной неделе кино

Скоро стартует Московская международная неделя кино. Она будет особенной, так как в ней впервые принимает участие канал « Пятница !». И именно в рамках этого мероприятия пройдет премьера сразу нескольких новых сериалов. Речь идет про комедию Ильи Куликова «Карьеристки», а также — картину про работника ресторана, «Шеф» Евгения Пузыревского.

Примечательно, что показ первых серий пройдет 25 августа на крыше Novotel Киевская с 18:00. Вход туда для всех бесплатный, по предварительной регистрации .

Добавим, что «Карьеристки» является работой создателей «Мылодрамы» и «Полицейского с Рублевки». По сюжету, три работницы офисов в Москва-Сити узнают про выступление коуча-инфоцыгана и участвуют в марафоне. И им нужно всего за месяц добиться повышения на работе, а если у них не получится это сделать, то им нужно будет уволиться.



А вот сериал «Шеф» поведает о жизни талантливого повара Кая, который очень хочет стать лучшим в своей профессии. Однако он вступает

в конфликт с хамоватым посетителем. Выясняется, что это был высокопоставленный чиновник, который лишает Кая работы. И шеф вынужден отправиться работать в женскую колонию.

Отметим, что премьера сериалов также состоится осенью на телеканале «Пятница!».