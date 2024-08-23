Как прошли съемки эпичного фэнтези-сериала про богатырей и злых обитателей леса, где Никита Кологривый сыграл цыган-близнецов

Фильм оказался настолько удачным, что имел продолжение: «Последний богатырь. Корень зла» 6+ (2021) и «Последний богатырь. Посланник тьмы» 6+ (2023) - в них главный герой Иван (Виктор Хориняк) исправно косил злую силу, помогая доброму люду и всяческим красавицам. И вот создатели франшизы выковали еще одну часть проекта - многосерийный сиквел «Последний богатырь. Наследие» 6+, где действие развивается через 20 лет после финала третьей части. «Телепрограмма» изучает фото со съемочной площадки и поясняет, что там происходит и чего ждать зрителю.
В новой части картины Ивана уже можно звать не только по имени, но и по отчеству - ведь герою исполнилось 50 лет. И выросли у него к тому времени, кроме бороды, две дочери-красавицы: сильная Марья (Арина Рожкова, в кружке) и обаятельная Софья (Эвелина Мазурина, слева), постигающая азы колдовства. Повзрослевшую Василису Премудрую, возлюбленную Ивана, сыграла Александра Урсуляк (справа).
Фото: START
И вроде бы все в Белогорье идет своим чередом, но проницательный колдун Северин (Александр Устюгов) сообщает, что привиделось ему страшное бедствие и жизнь Ивана под угрозой.
Фото: START
Чтобы исправить положение, Софья телепортируется в прошлое, где по магазинам ходит ее ничего не подозревающий молодой отец.
Бабу-ягу в молодости, обитавшую в Приэльбрусье, сыграла Юлия Пересильд.
В годы молодые Яга была чудо как хороша (слева, Юлия Пересильд). Фото: START
Кто бы мог подумать, что колдунья, которую мы привыкли видеть сгорбленной и с длинным бородавочным носом, может быть настолько сексапильной и обворожительной?
А с возрастом обаяния только прибавилось (Елена Яковлева). Фото: START
Пожилую Бабу-ягу - ворчащую, но помогающую людям, - по-прежнему играет Елена Яковлева. В глубочайшем пластическом гриме.
Вот такое вот Зеркальце - персонаж, который достался Татьяне Догилевой, - один из оживленных создателями проекта хрестоматийных образов русских сказок. «Зеркальце - это образ няньки, наставницы, - полагает актриса. - Она где-то сердится, где-то любит, всегда предана героине.
Фото: START
Это современная Арина Родионовна, которая помогает не только с бытовыми нуждами, но и с духовными. Зеркальце - это про любовь».
Эксцентричного вождя сказочного «низкорослого народа чуди» сыграл неподражаемый Виктор Сухоруков.
Рогат и безумен: Виктор Сухоруков в роли чуди. Фото: START
Визуальным референсом к созданию образа послужил карело-финский и уральский фольклор. Авторы фильма искали на роль «сумасшедшего гения», и актер, стрелявший из пулемета максим в фильме «Брат», подошел как нельзя лучше.
А вот фактурный Кирилл Зайцев воплотил образ Финиста Ясного Сокола - этому герою посвятят отдельный фильм «Финист. Последний богатырь» 6+, который должен выйти на большие экраны 1 января 2025 года.
Красавицы к Финисту (Кирилл Зайцев) так и льнут. Фото: START
Никита Кологривый, блеснув в «Слове пацана» 18+ и сказке «По щучьему велению» 6+, сыграл сразу двух героев: громких близнецов Мико и Жико из цыганского племени. «Сложность на съемках была связана с хореографическими номерами, - пояснил Никита. - Я усиленно готовился, осваивал тонкости танца и пластики, чтобы не отставать от ребят-танцоров, которые делают это филигранно. Надеюсь, зрители оценят мои танцы».
Фото: START
Дмитрий Лысенков не изменяет себе. Кажется, еще ни разу за последнее время талантливый актер, который в Петербурге в театре вообще-то играет Раскольникова, не сыграл в кино положительного персонажа. Его Цвырь (ощущается как Чмырь) - тоже отталкивающее горбатое, крысинообразное существо со стрижкой под горшок.
Фото: START
И такому ущербному персонажу артист придумал оправдание: «Цвырь - это жертва древнерусского буллинга. А для меня он - продолжение темы «лишних людей». Мне не доводилось испытывать подобное на себе, но приходилось наблюдать в детстве. С Цвырем мы прожили самый длинный съемочный период в моей двадцатилетней кинокарьере: почти полгода съемок без остановок».
Сериал «Последний богатырь. Наследие» покажут в онлайн-кинотеатре START и на канале «Россия 1» в следующем телесезоне.