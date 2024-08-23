Как прошли съемки эпичного фэнтези-сериала про богатырей и злых обитателей леса, где Никита Кологривый сыграл цыган-близнецов

Фильм оказался настолько удачным, что имел продолжение: «Последний богатырь. Корень зла» 6+ (2021) и «Последний богатырь. Посланник тьмы» 6+ (2023) - в них главный герой Иван (Виктор Хориняк) исправно косил злую силу, помогая доброму люду и всяческим красавицам. И вот создатели франшизы выковали еще одну часть проекта - многосерийный сиквел «Последний богатырь. Наследие» 6+, где действие развивается через 20 лет после финала третьей части. «Телепрограмма» изучает фото со съемочной площадки и поясняет, что там происходит и чего ждать зрителю.

В новой части картины Ивана уже можно звать не только по имени, но и по отчеству - ведь герою исполнилось 50 лет. И выросли у него к тому времени, кроме бороды, две дочери-красавицы: сильная Марья (Арина Рожкова, в кружке) и обаятельная Софья (Эвелина Мазурина, слева), постигающая азы колдовства. Повзрослевшую Василису Премудрую, возлюбленную Ивана, сыграла Александра Урсуляк (справа).