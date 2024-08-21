Георгий Дронов сыграет с Еленой Бирюковой в продолжении «Ворониных»

« Воронины » стал любимым сериалом у миллионов зрителей. Эта комедия выходит с 2009 года. А теперь на СТС выйдет продолжение картины — спин-офф под названием «Костя — Вера». В своих персонажей снова перевоплотятся: Георгий Дронов, Екатерина Волкова , Станислав Дужников и другие актеры. А также появятся в сериале Карина Орлова, Николай Новосёлов и Елена Бирюкова.

Отмечается, что по сюжету семье Николая Петровича нужно переезжать в новую квартиру. Ему придется жить с женой и детьми. А вот Галина Ивановна отправится на дачу. Одной из главных проблем станет то, что придется жить на одной площади с потенциальными родственниками жениху Маши Сергею. Однако простой парень из Балакова не по душе Косте, поэтому он вместе с Галиной Ивановной будет искать недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от него.

Примечательно, что зрителям приготовили сюрприз. В сериале появится Елена Бирюкова, которая с Георгием Дроновым снималась в популярном ситкоме «Саша + Маша».

Премьера сериала «Костя — Вера» состоится 9 сентября в 19:00 на СТС.