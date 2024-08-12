Каневский, Стоянов и «выживальщики» Чепурченко с Квитатиани: чем сериал «Игры» заинтересовал зрителей

«Быстрее! Выше! Сильнее!» — культовый лозунг вполне подходит отечественному сериалу «Игры», который только появился онлайн, а уже занял третью строчку на «Кинопоиске». Любителей спортивных страстей особенно порадовали актеры Торнике Квитатиани и Владислав Чепурченко, которые все еще проявляют себя в новых выпусках реалити «Выжить в Дубае».

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Вообще, внимание зрителей богатый каст держит еще с самой премьеры сериала, которая состоялась в Москве 1 августа. Тогда поддержать отечественное детище в кинотеатр «Октябрь» прибыли Юрий Стоянов, Алексей Серебряков, беременная Мария Карпова, гимнастка Ангелина Мельникова, режиссер картины Евгений Стычкин. Одним словом - есть на что, и на кого посмотреть.