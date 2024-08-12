Каневский, Стоянов и «выживальщики» Чепурченко с Квитатиани: чем сериал «Игры» заинтересовал зрителей

«Быстрее! Выше! Сильнее!» — культовый лозунг вполне подходит отечественному сериалу «Игры», который только появился онлайн, а уже занял третью строчку на «Кинопоиске». Любителей спортивных страстей особенно порадовали актеры Торнике Квитатиани и Владислав Чепурченко, которые все еще проявляют себя в новых выпусках реалити «Выжить в Дубае».
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Вообще, внимание зрителей богатый каст держит еще с самой премьеры сериала, которая состоялась в Москве 1 августа. Тогда поддержать отечественное детище в кинотеатр «Октябрь» прибыли Юрий Стоянов, Алексей Серебряков, беременная Мария Карпова, гимнастка Ангелина Мельникова, режиссер картины Евгений Стычкин. Одним словом - есть на что, и на кого посмотреть.
Спортивная драма о легендарной Олимпиаде восьмидесятого года моментально обросла внушительной фан-базой. Фото: кадр из сериала «Игры» / «Кинопоиск»
О чем новый сериал «Игры»?
Сюжет фильма строится вокруг парня из богатой семьи, которого отправляют на помощь организаторам Олимпиады-80 для перевоспитания. Великое для страны мероприятие становится поворотным в его жизни. Несмотря на то, что основное развитие событий еще впереди, зрители активно делятся впечатлениями и после просмотра первых серий.
Энтони: «Посмотрели первые две серии «Игр». Очень хорошая работа с костюмами, интерьером, антуражем, но герои главные симпатии не вызывают совсем. Отчего все шоу кажется плосковатым. Сама Олимпиада там чисто декорация к сериалу «Офис» в советских интерьерах».
Евгения Ровенко: «Мне понравились главные герои — похожи на образы эпохи, лица, не надоевшие по другим проектам. Тема Игр пока не сильно раскрыта, посмотрим дальше».
У Славы Чепурченко сложились непростые отношения с проектом «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ
Торнике Квитатиани и Владислав Чепурченко в «Играх»
На одной из афиш сериала бодро позируют вместе Слава Чепурченко и Торнике Квитатиани, демонстрируя образ крепкой мужской дружбы. Этот дуэт стал очень хорошим символом преодоления трудностей на пути к достижениям, ведь на проекте «Выжить в Дубае» парни, что называется, прошли огонь, воду и медные трубы.
Поклонники реалити шоу помнят, как Торнике сблизился со Славой, но вдруг проголосовал против него. В итоге Чепурченко покинул проект, не успев раскрыться на нем в полной красе. Ситуацию вырулил Джиган, внезапно отдав свое место Чепурченко. Торнике был рад возвращению соплеменника как никто другой, а свой поступок объяснил тем, что у него не было выбора. Зрители, правда, неоднозначно отнеслись к этим словам.
Irina Zezerova: «Начали смотреть. Ребята там неузнаваемые, очень интересные роли».
Колесникова Татьяна: «Вот дружба Торнике и Славы».
Ирина: «Ой-ой, сблизился и выкинул его. Замучили оправдываться».
Торнике в блоге сообщил, что со Славой у них будет сюрприз для фанатов. Фото: ТНТ
Леонид Каневский - украшение любого проекта
Но не одними выживальщиками богат новый сериал. Настоящим восторгом у народа обернулось и появление «Играх» в легендарного Леонида Каневского - в роли тренера тяжеловесов. Без лишних слов, мужчина опять покорил сердца нескольких поколений зрителей своей неподражаемой харизмой.
Свет Наталья: «Каневский – просто красавчик! Вот на кого всегда приятно посмотреть!».
В общем, накал спортивных страстей и ностальгические эмоции при просмотре нового сериала гарантирован. Teleprogramma.pro с удовольствием следит за всеми сюжетными линиями. В том числе и теми, что остаются за кадром.
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