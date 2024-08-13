«Пощечины не постановочные», оптика того времени, а в финале - «джокер за пазухой»: какие секреты таит закулисье второго сезона сериала «Казанова»

В Москве проходят съемки второго сезона ретро-сериала «Казанова», производством которого занимается компания «Амедиа Продакшн». Премьера проекта - в новом сезоне на Первом канале.

Сериал повествует о приключениях харизматичного афериста Игоря Апрельцева, втиравшегося в доверие к женщинам. И корреспондент Teleprogramma.org, побывавшая на съемочной площадке, тоже попала под его обаяние.

Что ожидает Казанову в новом сезоне

Напомним, в первом сезоне пройдоха перевоплощался в режиссера, священника и представителей других профессий – в общем, всех тех, кого жаждали видеть одинокие дамы. Потом он либо грабил их, либо просил выполнить какие-то услуги, а потом просто исчезал в неизвестном направлении. Тогда на дворе стоял 1978 год, и о таких историях, скорее, предпочитали замалчивать, чем предавать их огласке, как сейчас.

Действие второго сезона происходит спустя два года после первого - в течение четырех месяцев перед Олимпиадой – с апреля по июль 1980 года.

В новых сериях Игорь Апрельцев все еще находится в уголовном розыске и скрывается у очередной своей пассии Тихомировой (Анна Банщикова). Но однажды Казанова замечает, что его портрет неожиданно исчез с доски розыска, после чего отправляется в Москву, где во время Олимпийских игр явно можно сорвать большой куш.

А тем временем его возлюбленная, следователь Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова) вместе с сыном Никитой и дочкой от Апрельцева Машей собирается уехать. И Игорь Апрельцев замечает, что с погрузкой вещей ей помогает коллега. Со стороны они выглядят очень счастливой семьей, что заставляет Игоря задуматься…