«Пощечины не постановочные», оптика того времени, а в финале - «джокер за пазухой»: какие секреты таит закулисье второго сезона сериала «Казанова»

В Москве проходят съемки второго сезона ретро-сериала «Казанова», производством которого занимается компания «Амедиа Продакшн». Премьера проекта - в новом сезоне на Первом канале.
Сериал повествует о приключениях харизматичного афериста Игоря Апрельцева, втиравшегося в доверие к женщинам. И корреспондент Teleprogramma.org, побывавшая на съемочной площадке, тоже попала под его обаяние.
Что ожидает Казанову в новом сезоне
Напомним, в первом сезоне пройдоха перевоплощался в режиссера, священника и представителей других профессий – в общем, всех тех, кого жаждали видеть одинокие дамы. Потом он либо грабил их, либо просил выполнить какие-то услуги, а потом просто исчезал в неизвестном направлении. Тогда на дворе стоял 1978 год, и о таких историях, скорее, предпочитали замалчивать, чем предавать их огласке, как сейчас.
Действие второго сезона происходит спустя два года после первого - в течение четырех месяцев перед Олимпиадой – с апреля по июль 1980 года.
В новых сериях Игорь Апрельцев все еще находится в уголовном розыске и скрывается у очередной своей пассии Тихомировой (Анна Банщикова). Но однажды Казанова замечает, что его портрет неожиданно исчез с доски розыска, после чего отправляется в Москву, где во время Олимпийских игр явно можно сорвать большой куш.
А тем временем его возлюбленная, следователь Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова) вместе с сыном Никитой и дочкой от Апрельцева Машей собирается уехать. И Игорь Апрельцев замечает, что с погрузкой вещей ей помогает коллега. Со стороны они выглядят очень счастливой семьей, что заставляет Игоря задуматься…
Съемочная группа второго сезона сериала «Казанова». Фото: «Амедиа Продакшн»
Конечно, в новом сезоне этот обаятельный мужчина продолжит соблазнять женщин, но при этом с ним будет происходить масса внутренних трансформаций. По словам Антона Хабарова, Казанова вдруг погрустнел. Игорь Апрельцев понимает, что все то, что он делает, неправильно.
«Внутри Игоря начинают происходить какие-то процессы, он чуть замедляется. Но люди не меняются, он только двигается», - поясняет Антон.
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Калейдоскоп женских судеб
По словам Антона Хабарова, всего же в новых сериях он примерит на себя 14 ролей разных мужчин, в которых влюбляются женщины.
Как признается сам исполнитель главной роли, как актеру ему легче даются образы слабых людей. Например, в первом сезоне это был заика в очках. Во втором сезоне зритель тоже познакомится с подкаблучником, забитым жизнью и второй половиной.
По словам Антона Хабарова, с одной стороны ему жалко такого человека, а с другой, ему интересно исследовать, почему он зашел в тупик. А на вопрос представителей СМИ, можно ли назвать это ролью на сопротивление, артист ответил так:
«Я не могу сказать, что я не подкаблучник. Я такой. Дома я ничего не решаю, решаю только глобальные вопросы», - смеется актер. – Чем дальше от артиста роль, тем она интереснее. Я вообще благодарен за то, что у меня здесь есть такой диапазон».
Антон Хабаров в образе подкаблучника. Фото: «Амедиа Продакшн»
Кстати, во втором сезоне сериала снимается и жена Антона Хабарова Елена, она исполняет роль подружки главной героини и заодно одну из «жертв» Казановы. В одном из эпизодов он перевоплощается в гипнотизера, и девушка попадает под его чары.
Также супруги снимались в сериале «Триггер» и играют в театре. «Степень правды другая, родному человеку не солжешь», - говорит о творческих взаимоотношениях с супругой Антон Хабаров.
Если продолжить тему женских образов, то в сериале также появятся Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина. К своей роли вернется и
Как признается Антон, все актрисы привносят в роль свое видение персонажа. По словам артиста, обычно он спрашивает: «Каким ты видишь Казанову? В какого ты влюбилась?» и, получив ответ, старается подстраиваться под партнершу.
Евгения Дмитриева: «Я просто вцепилась в то платье»
Одну из главных женских ролей сыграет актриса Евгения Дмитриева.
Как признается Евгения, ей близка атмосфера 80-х годов, поскольку это время ассоциируется у нее с детством. Тогда она училась в школе.
«Когда мерили костюмы, то я увидела одно платье, которое предназначалось явно не мне. Но я вцепилась в него и попросила: «Пожалуйста, а можно я его возьму, потому что у моей мамы были точно такие же два платья». И в результате девочки мне его выдали», - признается актриса.
- Действие сериала происходит накануне Олимпиады. А наблюдаете ли вы за нынешними Олимпийскими играми? – поинтересовалась корреспондент Teleprogramma.pro.
- Нет. Я сама по себе антиспортивная. Только из детства помню, что тогда все смотрели фигурное катание. Этот момент остался со мной и сейчас. Я смотрю за выступлениями фигуристов.
Антон Хабаров. Фото: «Амедиа Продакшн»
Антон Хабаров: «Это же какая была уникальная личность, что отодвинула Олимпиаду на второй план»
Разговор с Евгенией и другими участниками беседы происходит на ВДНХ, где специально для съемок огородили один из участков. А внутри этого участка спокойно прогуливаются люди, как будто попавшие сюда из прошлого. У них лица и одежда той эпохи… А о том, что мы все еще находимся в современности, напоминают разве что вспышки мобильных телефонов зевак, находящихся за периметром съемочной площадки.
«Несмотря на то, что ВДНХ – любимое место москвичей сохранен, с другой стороны, там везде есть приметы современности, - поясняет Сергей Комаров. – Конечно, на помощь придет графика: где-то мы будем что-то замещать, где-то – что-то рисовать. В общем, сложная задача, но благодаря помощи гримеров, костюмеров и прочих специалистов мы справляемся».
Интересно, что киношники используют старую советскую оптику, адаптированную под то время.
«Нам хочется, чтобы история была солнечная. А эта оптика интересно взаимодействует со светом, - поясняет Сергей Комаров. – Мы коллекционируем солнечные лучи. Да и само повествование драйвовое, позитивное».
Как говорит режиссер, транспорт 80-х годов также собирается по крупицам. Между прочим одна из сцен будет сниматься на Красной площади, будет много массовки, изображающей представителей разных стран.
Как признался Антон Хабаров, он очень органично чувствует себя в том времени и считает себя старомодным человеком, который любит классическую музыку и хранит дома патефон с пластинками.
А готовясь к роли в новом сезоне, артист пересмотрел много материала, посвященного 80-м годам. Он отметил, что Олимпиада была большим праздником для Москвы. Но в то время случилось одно грустное событие, которому Олимпийские игры уступили по своей значимости. Не стало Владимира Высоцкого.
«Я вот думаю: «У нас нет таких людей. Это же какого масштаба была личность, что отодвинула Олимпиаду на второй план. Уникальный человек! Вот такие у меня впечатления», - признается Антон Хабаров.
Антон Хабаров с режиссером Сергеем Комаровым. Фото: «Амедиа Продакшн»
По словам режиссера, помимо Москвы, украшенной к Олимпиаде, в ходе съемок будет много погонь и драк.
«Как вы помните, у нас еще есть интересный персонаж майор Шмаков, роль которого играет Сергей Угрюмов, - говорит режиссер. - Этот персонаж очень ярко развивается в нашей истории. Он постоянно преследует Казанову. И это преследование – один из движков нового сезона».
«Эти драки каскадерские, постановочные. А вот пощечины не постановочные. Но нормально, терплю, наоборот, говорю актрисам: «Не бойся, не сдерживай себя», - смеется Антон Хабаров.
Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, в Выборге, Москве. Впереди у киногруппы – поездка в Абхазию.
«Одна из особенностей героя состоит в том, что он постоянно в движении. Он перемещается, и это классно, - говорит Сергей Комаров. – И за ним, конечно, следует наша съемочная группа».
Пользуясь случаем, корреспондент Teleprogramma.pro спросила Антона Хабарова:
- В ходе съемок ваш герой постоянно передвигается из пункта А в пункт Б. А сами любите поезда?
- Да. В этом году у меня было 82 поездки. Меня в поезд уже пускают без паспорта. Прошу прощения, если кого-то заложил. Но проводники «Красной стрелы» уже знают, в каком вагоне я езжу. Это мой самый любимый поезд.
А по сюжету я перемещаюсь «Москва-Петербург-Абхазия». Здесь география поменьше, но очень много маленьких переездов. Это кочевая жизнь, актер так всегда работает.
Кадр из второго сезона сериала «Казанова». Фото: «Амедиа продакшн»
- Не могу вас не спросить вот о чем. А если женщина встретила подобного Казанову в реальной жизни, стоит ли продолжать с ним встречаться, можно ли его перевоспитать?
- Это же все индивидуально. Иногда мы приобретаем опыт, который переворачивает все с ног на голову, и ты понимаешь, что видел мир по-другому. А, оказывается, есть и такие люди. Многие же воспринимают мир в розовых очках.
Бывают разные мужчины. Никто никому не должен, никто никому не принадлежит.
Но одно и то же событие мы будем воспринимать по-разному. Для меня это может быть трагедия, а вы отряхнетесь и дальше пойдете. Все зависит от конкретного человека. Здесь нет универсального рецепта. На этом горят все люди. Ничего не поделаешь, мы все разные.
Режиссер Сергей Комаров: «Казанова пользуется женщинами, но при этом ему интересна каждая из них»
По словам режиссера сериала, в финальной истории о талантливом соблазнителе зажигается Олимпийский огонь. Возможно, он сам побежит по Олимпийской дорожке, а за ним и все его обманутые женщины, шутит сам Сергей Комаров. Как говорит режиссер, даже в финале Казанова умудряется еще раз удивить зрителя, вытащив из-за пазухи джокера.
Антон Хабаров. Фото: «Амедиа Продакшн»
«Почему Казанова – это архетип? Сказать, что он просто обманывает женщин – это значит все упростить. Конечно, он их обманывает, но при этом после встречи с ним они остаются какими-то грустно-мечтательными, - рассуждает Сергей Комаров.
- Казанова пользуется женщинами, но при этом каждая из них ему интересна. Он, знаете ли, такой исследователь, наблюдатель. Конечно, положительных людей не бывает, иначе получится какой-то монстр, а не человек. И, безусловно, наш Казанова полон противоречий. Но во втором сезоне он пытается что-то с этим сделать».
Как считает Сергей Комаров, женщины не жалеют, что на их пути встретился такой мужчина. Несмотря на все обстоятельства, это все-таки очень яркая страница в их жизни.
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