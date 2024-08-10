Пять лучших сериалов про колоритного и бровастого генсека ЦК КПСС - от байопиков до фэнтези.

Фигура блестящего дипломата, ветерана Великой Отечественной войны, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева всегда привлекала внимание кинематографистов. Про него снимали много документальных фильмов, массу пародий и, конечно,

сериалов, в которых без басовитого и харизматичного политика, начавшего налаживать отношения с США, не обходилось никак. Так, на «Кинопоиске» вышел сериал «Игры» про подготовку Олимпиады 1980 года в Москве, и, конечно, среди героев - снова Леонид Ильич (в исполнении Юрия Стоянова). В связи с этим журнал «Телепрограмма» решил вспомнить, кто еще воплощал образ «бровеносца в потемках» на больших и малых экранах.

«Брежнев» 12+

Талантливейший Сергей Шакуров - звезда картин «Свой среди чужих, чужой среди своих» 18+, «Сибириада» 12+, «Визит к Минотавру» 18+ - к солидному возрасту приобрел брови не хуже, чем у Леонида Ильича. Поэтому совсем неудивительно, что в 2005 году Сергей Снежкин позвал артиста сыграть в биографическом сериале «Брежнев» главную роль. Четырехсерийный проект показал финальные дни жизни политика в 1982 году. Его максимально, скажем так, застойное состояние. И все же даже в таком виде Шакурову удалось передать зрителю обаяние, человечность и энергию генсека, над которым почему-то привыкли смеяться. Уже в 2014 году в сериале «Палач» 18+ (одна из частей франшизы «Мосгаз») Сергей Каюмович снова вернулся к образу политика.

«Галина» 16+