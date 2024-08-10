Пять лучших сериалов про колоритного и бровастого генсека ЦК КПСС - от байопиков до фэнтези.

Фигура блестящего дипломата, ветерана Великой Отечественной войны, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева всегда привлекала внимание кинематографистов. Про него снимали много документальных фильмов, массу пародий и, конечно,
сериалов, в которых без басовитого и харизматичного политика, начавшего налаживать отношения с США, не обходилось никак. Так, на «Кинопоиске» вышел сериал «Игры» про подготовку Олимпиады 1980 года в Москве, и, конечно, среди героев - снова Леонид Ильич (в исполнении Юрия Стоянова). В связи с этим журнал «Телепрограмма» решил вспомнить, кто еще воплощал образ «бровеносца в потемках» на больших и малых экранах.
«Брежнев» 12+
Талантливейший Сергей Шакуров - звезда картин «Свой среди чужих, чужой среди своих» 18+, «Сибириада» 12+, «Визит к Минотавру» 18+ - к солидному возрасту приобрел брови не хуже, чем у Леонида Ильича. Поэтому совсем неудивительно, что в 2005 году Сергей Снежкин позвал артиста сыграть в биографическом сериале «Брежнев» главную роль. Четырехсерийный проект показал финальные дни жизни политика в 1982 году. Его максимально, скажем так, застойное состояние. И все же даже в таком виде Шакурову удалось передать зрителю обаяние, человечность и энергию генсека, над которым почему-то привыкли смеяться. Уже в 2014 году в сериале «Палач» 18+ (одна из частей франшизы «Мосгаз») Сергей Каюмович снова вернулся к образу политика.
«Галина» 16+
Фото: кадр из фильма
Фигура Галины Брежневой - «советской принцессы» и любимой дочери Леонида Ильича - тоже крайне привлекательна для исследователей. За ней и масса загадок, и сонм противоречий, и шлейф нераскрытых интриг (причастность к бриллиантовой мафии и проч.), и череда романов. В сериале «Галина», разумеется, появляется и папа девушки. Героя в молодости сыграл Сергей Бездушный, а взрослого - Валерий Косенков.
«Петля Нестерова» 18+
Фото: кадр из фильма
Сюжет сериала 2015 года, посвященного хрестоматийному противостоянию двух силовых ведомств - МВД и КГБ, тоже развивается в брежневскую эпоху. И генсека, который вынужден искать компромисс между разбушевавшимися не на шутку генералами, авторитетно и вдумчиво сыграл знаменитый Портос - Валентин Смирнитский.
«Фурцева. Легенда о Екатерине» 18+
Фото: кадр из фильма
Проект о восхождении курской девушки Кати Фурцевой на пантеон советской власти вышел в 2011 году. И если первые скрипки в сериале сыграли Ирина Розанова и Татьяна Арнтгольц, воплотившие образ министра культуры СССР в разные годы, то за роль Брежнева отвечал Артур Ваха - басовитый ленинградский актер и без грима похож на генсека, поэтому довольно часто играл его в различных проектах и спектаклях.
«Игры» 18+
Фото: кадр из фильма
Новый сериал Евгения Стычкина «Игры» - снова о советской эпохе (как и «Нулевой пациент»). В центре сюжета - блатной сынок партийного бонзы Игорь Зорин (Григорий Верник), который провинился и был отправлен в оргкомитет Олимпиады-80 искупать грехи трудом и аскезой. А поскольку проходившие в Москве масштабные спортивные соревнования готовили под личным контролем ЦК КПСС, не обошлось и без Леонида Ильича Брежнева. Максимально открытым, если не сказать отвязным, политика показал Юрий Стоянов.
В его исполнении генсек даже под «Шизгару» танцует. А вообще Юрий Николаевич в мемуарах описывал личную встречу с Брежневым: на дне рождения Виктории Милаевой, дочери Галины Брежневой, с которой артист вместе учился, высокопоставленный дедушка появился внезапно. Конечно, все уже знали, что именно Стоянов отлично пародирует генсека, и поэтому вынудили начинающего актера выдать пару фраз фирменным брежневским заплетающимся языком. Стоянов не считает то выступление образцовым, потому что при виде живого объекта пародии речевой аппарат стал буквально деревянным. Видимо, это Леонид Ильич и почувствовал. Его вердикт был неутешительным: «Не надо тебе Брежнева пародировать. У меня смешнее получается».