Невыносимая ИИ: андроиды советского кино - многие из них погибли за людей

На самом деле нейросети и беспилотники - не такое уж и новое изобретение. В мировой, да и в советской тоже, литературе можно найти массу примеров, когда описывались не только прототипы, но чуть ли не конкретные примеры того, как это будет работать: в "Логике" (1941) Айзека Азимова, "Страж- птице" (1953) Роберта Шекли, "Кибериаде" Станислава Лема (1964 - 1979) и так далее. Не говоря уже о том, что братья Стругацкие в принципе почти все 33 тома литературной работы посвятили этической дилемме «человек против прогресса». А журнал "Телепрограмма" вспоминает самых известных роботов из советского кино - их-то мы точно хорошо помним!
Роберт
По названию персонажа легко вспоминается и фильм - "Его звали Роберт" (1967), где Олег Стриженов за полвека до Паулины Андреевой в сериале "Лучше, чем люди" 18+ блестяще сыграл и очеловеченного робота РБ-235, и его изобретателя - ученого Сергея Сергеевича, который решил поэкспериментировать и отправил железяку на рандеву с девушкой Таней (Марианна Вертинская), не влюбиться в которую было невозможно. Разговорами о цветах, поэзии и прекрасном девушка буквально взрывает мозг, то есть перегревает платы андроиду - приходится отдавать его в ремонт. В целом Роберт олицетворял все, чем наделены теперь нейросети: энциклопедические знания, имитация эмпатии, быстрое обучение, отсутствие страха и даже скоростная печать. Чтобы правдоподобно сыграть машину, Стриженов долго наблюдал и копировал механику работы куклы.
Вертер
Один из самых любимых зрителями персонажей - добрый Вертер из фольги, который ценой жизни спасает от космических пиратов недотепу Колю Герасимова с миелофоном в мини-сериале "Гостья из будущего" (1984) по мотивам романа Кира Булычева "Сто лет тому вперед" (1978). Биоробот функционирует в 2084 году в Москве и работает "главным администратором и бюрократом" Института времени, в который попадают герои телефильма. Каждый выстрел, что всаживают в блестящий костюм помощника людей злые гады, отзывался шрамом на детском сердце советского человека. Необычное для мужчины в СССР (даже если он робот!) платиновое каре с челкой, инопланетный комбинезон, механическая походка и обезличенный смех - роль романтика Вертера (байроновское имя подходит идеально) стала поистине суперзвездной для Евгения Герасимова, который помимо работы в Мосгордуме до недавнего времени успевал руководить двумя театрами. До сих пор артист вспоминает эту работу с теплотой.
Электроник
Сын маминой подруги - именно так можно было бы охарактеризовать Электроника, в отличие от его антипода Сыроежкина. Еще в одном советском сериале "Приключения Электроника" (1980) идеального робота и непутевую копию -
12-летнего мальчика Сережу сыграли братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы. Человекообразного андроида изобретает профессор Громов: чтобы показать, как ИИ может решать любые задачи - и математические, и технические, и даже физиологические. Все заходит настолько далеко, что Эл просит своего "Папу Карло" сделать его настоящим человеком. Так создается первый конфликт фильма. Двойник Сыроежкина стал настоящей мечтой каждого советского ребенка - ведь он может ходить в школу, делать без ошибок всю домашку, бегать быстрее "Сапсана" и дать отпор рыжему абьюзеру Гусю (Василий Скромный). Кстати, есть в картине и другой робот - Рэсси (Редчайшая Электронная Совершенная Собака), верный механический друг с внешностью эрдельтерьера. Главная дилемма лишь в одном: а способен ли робот стать человеком?
Яшка
Что вы знаете про андроида, который оказался в комедийном фантастическом фильме рядом с Георгием Вициным, Савелием Крамаровым, Натальей Варлей и Фрунзиком Мкртчяном? А он был! Его звали Яшка из фильма "Формула радуги" (1966) - изобретение товарища Бантикова (Николай Федорцов - за себя и за Яшку), которое ученый создает как своего двойника, чтобы бездушная машина ходила вместо него на скучные заседания. Изначально Яшка должен был работать на электричестве, но, пока систему не отладили, хозяин сообщает железному другу: "Ну уж извини, но поработай пока что на бензинчике!" Как и Электроник, через некоторое время робот сбегает от изобретателя. Ситуация усложняется тем, что он, подобно жидкому металлу из "Терминатора", умеет перевоплощаться, меняя внешность. В этом персонаже тоже отчетливо прослеживаются все признаки нейросети: отсутствие чувства юмора, прямолинейность, обезличенность при коммуникации.
Балбес
Тот самый Балбес, который смог! Ослушался нехороших создателей, отправивших его ликвидировать четвероклассников Толика Рыжкова (Эвалдас Микалюнас, а родители - Алиса Фрейндлих и Олег Табаков, на минуточку) и Мишку Павлова (Андрей Харыбин) за то, что пробрались на секретный остров злого Волшебника (Сергей Евсюнин), и стал другом для школьников. Туповатый, но добрый робот, похожий на мармеладного мишку из металла, выполняет все команды, сопровождает и оберегает ребят - и в итоге (спойлер!) тоже жертвует жизнью ради людей. Фантастическая картина "Тайна железной двери" (1971) стала экранизацией повести Юрия Томина "Шел по городу волшебник".