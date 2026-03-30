Невыносимая ИИ: андроиды советского кино - многие из них погибли за людей

На самом деле нейросети и беспилотники - не такое уж и новое изобретение. В мировой, да и в советской тоже, литературе можно найти массу примеров, когда описывались не только прототипы, но чуть ли не конкретные примеры того, как это будет работать: в "Логике" (1941) Айзека Азимова, "Страж- птице" (1953) Роберта Шекли, "Кибериаде" Станислава Лема (1964 - 1979) и так далее. Не говоря уже о том, что братья Стругацкие в принципе почти все 33 тома литературной работы посвятили этической дилемме «человек против прогресса». А журнал "Телепрограмма" вспоминает самых известных роботов из советского кино - их-то мы точно хорошо помним!

Роберт

По названию персонажа легко вспоминается и фильм - "Его звали Роберт" (1967), где Олег Стриженов за полвека до Паулины Андреевой в сериале "Лучше, чем люди" 18+ блестяще сыграл и очеловеченного робота РБ-235, и его изобретателя - ученого Сергея Сергеевича, который решил поэкспериментировать и отправил железяку на рандеву с девушкой Таней (Марианна Вертинская), не влюбиться в которую было невозможно. Разговорами о цветах, поэзии и прекрасном девушка буквально взрывает мозг, то есть перегревает платы андроиду - приходится отдавать его в ремонт. В целом Роберт олицетворял все, чем наделены теперь нейросети: энциклопедические знания, имитация эмпатии, быстрое обучение, отсутствие страха и даже скоростная печать. Чтобы правдоподобно сыграть машину, Стриженов долго наблюдал и копировал механику работы куклы.

Вертер