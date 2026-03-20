Наследство Чака Норриса: несколько особняков с ретро-мебелью и коллекция автомобилей

Не стало легендарного актера Чака Норриса. Артист, известный по фильмам и сериалам "Крутой Уокер" (эта работа – его визитная карточка), "Путь дракона", "Без вести пропавшие", "Отряд Дельта", ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Артиста госпитализировали на Гавайях. Ему стало плохо после тренировки.

Как Чак Норрис познакомился с Владимиром Жириновским

Чака Норриса знали и в России. Нередко он появлялся и в эфире нашего телевидения, демонстрируя свою отменную форму. А однажды голливудский актер даже познакомился с Владимиром Жириновским, и они вместе поужинали в ресторане. По крайней мере, совместный снимок этих двух неординарных личностей общественности явил Телеграм-канал Mash.

Наверняка, Чак Норрис привозил в Россию и кого-то из своей многочисленной родни. Артист был женат дважды. А всего у него пять родных детей, двое приемных и 13 внуков.

Что же им может достаться в наследство от легендарного отца?

Особняки Чака Норриса

В 2010-х Чак Норрис решил продать свой роскошный дом в Далласе. Но покупатели на него долго не находились. Возможно, их смущал контраст между образом хозяина и интерьером особняка.

Несмотря на брутальный имидж актера, внутри дом оказался неожиданно нежным: много белого цвета, ретро-мебель и даже декор с цветочными мотивами. Например, ванная комната, украшенная розами, вряд ли вяжется с образом "Крутого Уокера".

На 680 квадратных метрах расположились четыре спальни, семь санузлов, кинозал и современный тренажерный зал.

Актер признавался, что вложил немало средств в обустройство жилья под себя, сочетая винтажные предметы с современной мебелью. Видимо, душа мастера боевых искусств тянулась к уюту и нежности, а не к спартанской простоте.

На территории поместья также находится строение, которое когда-то послужило съемочной площадкой для культового сериала CBS "Крутой Уокер", выходившего с 1993 по 2001 год. Интересно, что в самом доме Чака Норриса нет ни ринга, ни зала для единоборств. Похоже, актер предпочитал не приносить работу домой.

Тогда особняк площадью 690 кв. м выставили на продажу за 1,2 млн долларов. Как писали СМИ, дом вызвал интерес у состоятельных покупателей. Впрочем, переезд не оставил бы звезду без крыши над головой: семья Норрисов владеет несколькими особняками по соседству.