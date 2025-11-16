"Метод-3": Маньяк маньяка видит издалека

10 лет назад Первый канал представил триллер "Метод" 18+. Ставил проект режиссер Юрий Быков, на главную роль сыщика с аномальными способностями Родиона Меглина взяли Константина Хабенского, на эпизодические - других суперзвезд: Тимофея Трибунцева, Александра Петрова, Алексея Серебрякова, Артема Быстрова и др. Второй сезон снимал Александр Войтинский, а третий вновь поставил Юрий Быков. Есении в сюжете больше нет, а Меглин возглавляет отдел необычных сыщиков с теми или иными отклонениями. Покажут сезон на платформе «Кинопоиск».

Связист (Егор Кенжаметов)

Блеснувший в "Лихих" Егор Кенжаметов берет новую высоту - пока еще не главная роль, но тоже одна из ключевых. Его Связист (почти у каждого нового персонажа есть прозвище) - жертва посттравматического синдрома с навыками профессионального убийцы.

Зверь (Никита Кологривый)

Что за сериал нынче без Никиты Кологривого? Эту роль будто и писать не надо было - артист с очень подвижной психикой порой без труда справляется с ней и в жизни. Прозвище - Зверь, очень любит себя, провокацию и при этом социопат.

Сталкер (Эльдар Калимулин)

Еще одна молодая звезда Эльдар Калимулин сыграл Сталкера - он отвечает за техническое обеспечение (в первом сезоне этим занимался Глухой) и легальное хакерство. Интроверт.

Кода (Лев Зулькарнаев)

И какой теперь сериал без звезды «Слова пацана»? Хотя бы одного актера из саги Жоры Крыжовникова принято брать пусть для фарта ради. Вот и Лев Зулькарнаев попал в "Метод" в образе Коды - типичного питерского тусовщика с типичными для него зависимостями..

Ангел (Анна Банщикова)

Одно из самых неожиданных появлений - звезда "Ищейки" Анна Банщикова. Тут актриса в исторических интерьерах дома барона Штиглица, где жили ее предки, воплотила образ медсестры, каравшей плохих пациентов (ну почти как Декстер). Такой вот темный Ангел.

Фрида (Снежана Самохина)

Экстравагантную художницу с обезображивающим лицо шрамом сыграла Снежана Самохина. Ее застрявшая в пубертате Фрида позволяет себе «отключить тормоза» и, борясь за свободу, пытается «переиграть сценарий из детства», где не было любви от отца.

Бобер (Игорь Черневич)

Звезда МДТ Льва Додина Игорь Черневич появляется в образе… Бобра. У него нет хвоста, зато есть непреодолимое желание грызть тех, кто поступает плохо. Их работяга сажает "на подвал" в собственном гараже.

Джин (Денис Бургазлиев)

Главный интеллектуал команды отморозков - Джин. Слишком хорошо знает людей, чтобы любить их. Врач, психотерапевт и по совместительству мизантроп.

Лера Сергеева (Анна Савранская)

Эту героиню прочат на замену Есении - тоже брюнетка, тоже симпатичная, тоже с характером. Она не из психов, а стажер. Молодая студентка мехмата попадает в группу Меглина со стороны. Просится ловить маньяков, при этом сама с трудом борется с приступами неконтролируемой агрессии.

P. S. А еще в новых сериях "Метода" зрители увидят 10-летнюю дочь Меглина Веру (Мария Чернолихова). Что? Да! Вот это поворот: ведь девочку с таким же именем родила во втором сезоне Есения. Неужели?!