Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Мэтт Дэймон: сколько заработали звёзды на главных фильмах года

Фэнтезийно-приключенческий боевик о пути царя Итаки после Троянской войны домой собрал противоречивые отзывы в разных странах мира: одни критикуют из-за множества нестыковок, другие восхищаются зрелищностью. А мы узнали, сколько зарабатывают голливудские актеры за кино, которое попало в рейтинги успешного за последний год.

$12,5 млн (1 млрд руб.) - Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй за фильм «Дьявол носит Prada 2» 18+

Исполнительницы главных ролей в продолжении фильма о работе в модном журнале получили одинаковый гонорар - по $12,5 млн. В контрактах Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй был пункт, который включают только большим звездам, они получат в конце года по 1% от сборов в прокате - ожидается, что тогда их гонорар достигнет $19 млн (1,5 млрд руб.).

Мерил Стрип уже сообщила, что играть в третьей части не хочет, называя возможной преемницей Леди Гагу, которая написала для сиквела три песни. Так обычно стимулируют продюсеров на увеличение гонорара. Интересно, что за первую часть фильма 20 лет назад Мерил Стрип заработала $4 млн (323 млн руб.).

Но она сама заставила продюсеров повысить гонорар, изначально ей предлагали в 2 раза меньше: «Я прочитала сценарий, он был великолепен. Мне позвонили и сделали предложение, но я сказала - нет, я не буду это делать. Я знала, что это будет хит, и хотела проверить - удвоят ли гонорар. И они сразу же согласились».

$10 млн (809 млн руб.) - Сэм Уортингтон и Зои Салдана за фильм «Аватар: Пламя и пепел» 16+

За съемки в третьей части фантастического проекта Джеймса Кэмерона исполнители главных ролей Сэм Уортингтон (Джейк Салли) и Зои Салдана (Нейтири) получили по $10 млн.

И только Сэм Уортингтон смог рассчитывать на проценты от проката: у него в контракте были прописаны рекордные 5% от сборов, которые составили $1,4 млрд. То есть прибавка к фиксированной оплате составила более $70 млн (5,6 млрд руб.).

Таким образом, он побил рекорд Тома Хэнкса, который 30 лет назад за главную роль в фильме «Форрест Гамп» 18+ получил рекордный процент. В процессе съемок у продюсеров возникли финансовые сложности, и они попросили Хэнкса пересмотреть контракт - отказаться от фиксированного гонорара в $10 млн ради 10% от будущих сборов. Так Хэнкс в итоге заработал $69 млн (5,5 млрд руб.).

$15 млн (1,2 млрд руб.) - Мэтт Дэймон за фильм «Одиссея»

В Голливуде, как и у нас, чем выше узнаваемость актера, тем больше гонорар. Причем гонорар не всегда привязан к стоимости съемочного дня артиста - многое зависит от бюджета проекта и медийности звезды. Плюс суперзвезды могут получить 1% или 2% от проката при достижении определенной суммы. Наши актеры не получают проценты от успешного проката.

Мэтт Дэймон (Одиссей) получил $15 млн (1,2 млрд руб.). Ему пришлось потрудиться на съемках, а перед этим подкачаться и похудеть для роли с 90 кг до 75 кг. Дэймон побывал в экспедициях в Исландии, где снимался визит Одиссея в царство мертвых, пропотел в Италии и Западной Сахаре, мучился в гигантском бассейне, где волны создавались с помощью огромных самолетных моторов. Бывали в его карьере гонорары и повыше. 19 лет назад на картине «Ультиматум Борна» 18+ он заработал $26 млн (2,1 млрд руб.).

Зендея (Афина) - $8 млн (647 млн руб.). В общей сложности на экране она появляется не более чем на 5 минут, но артистка модная и, по мнению продюсеров, привлекает в кинотеатры молодежь, поэтому такой гонорар. Том Холланд (Телемах) - $10 млн (809 млн руб.). Некоторые критики назвали роль сына Одиссея самой сильной в карьере Тома Холланда.

Гонорар для него тоже солидный, учитывая, что роль не главная. За четвертую часть франшизы «Человек-паук: Совершенно новый день» 12+, которая вышла в прокат на днях, Холланд получил $25 млн (2 млрд руб.). А гонорар за первую часть «Человека-паука» 12+ девять лет назад был $500 тыс. (40 млн руб.). Когда актера во франшизе нельзя заменить, то есть он прочно ассоциируется с персонажем, тогда из-за его незаменимости гонорар растет.

Энн Хэтэуэй (Пенелопа) - $7 млн (566 млн руб.). Актриса сыграла верную жену главного героя, она так натурально страдает на экране, что кинокритики пророчат ей номинацию на «Оскар». Роберт Паттинсон (Антиной) - $6 млн (485 млн руб.). Он сыграл злодея, подлого жениха Пенелопы. Паттинсон за две части последней серии «Сумерек» 18+ заработал $25 млн (2 млрд руб.).

От 30 млн руб. - Сергей Гармаш за съемки в «Чебурашке 2» 6+

Лидером российского проката за минувший год стал «Чебурашка 2», который собрал в прокате более 6 млрд руб. Бюджет съемок фильма составил 1 млрд 499 млн руб. Вот только, в отличие от западных актеров, наши звезды экрана тщательно скрывают заработки - чтобы зрители не обсуждали и коллеги не завидовали.

Поэтому какой процент из бюджета фильма ушел на заработки звезд - тайна. Обычно это 10% или 20% от затрат. Гонорар формируется в зависимости от популярности артиста, числа съемочных дней, значимости героя для проекта и личных договоренностей.

По слухам в актерской тусовке, гонорары за эту картину могут быть такими: Сергей Гармаш - от 30 млн руб., Федор Добронравов - от 20 млн руб., Елена Яковлева - от 20 млн руб., Полина Максимова и Дмитрий Лысенков - по 5 млн руб.

Чебурашка говорит голосом актрисы Ольги Кузьминой, права на голос выкупались один раз, и теперь звезда работает в рамках этого контракта, сумма которого могла составлять на старте 5 млн руб. Юная актриса Ева Смирнова за обе части могла заработать не менее 1 млн руб.