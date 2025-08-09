Лена Полено пропала, а Толя стал анимешником: что стало с актерами сериала "Букины"

Исполнительница роли незабвенной Лены Полено (в первом браке Степанова) - соседки Букиных и жены Толи Полено - Юлия Захарова, на которую в свое время положил глаз ценитель неформатной красоты Константин Богомолов, надолго пропала с радаров. Последний проект с ней вышел в 2019 году ("Водяная" 12+) и никакого всплеска интереса к фигуре мем-культуры не вызвал.

Зато ославилась Юлия уже в образе самой себя на всю страну вне камеры - в морге. В 2023 году актриса явилась на похороны звезды сериала "Солдаты" 16+ Вячеслава Гришечкина подшофе, с немытой головой и агрессивно бросалась на журналистов, распугивая всех, кто пришел. "Полено в дрова", - шарахались очевидцы.

После этого и поползли слухи про то, что актриса сильно запустила себя. Возможно, поэтому соседку Букиным назначили новую: Катю (Екатерина Стулова). Лены Полено в перезагруженном проекте нет. Как и Дарьи Сагаловой, исполнительницы роли Светки Букиной. Кстати, именно Дарья опровергает теперь все слухи про крутое пике Юлии Захаровой.

Мол, наговаривают злые языки. По крайней мере, в антрепризе артистка и правда продолжает работать: в 2025 году запланирован тур с постановками "Моя безумная свадьба" 16+ и "Любовнички" 18+ с участием той, кто создал блестящий образ Лены Полено. К слову, 28 июля артистка отметила 45-летие. Сейчас она живет с дизайнером Алексеем Новгородским.

- Много самопроб стали присылать, - рассказывала Юлия. - Вроде дома записала или на гастролях, отослала, но ни ответа, ни привета. Лично уже давно не зовут, никто не заморачивается. Может быть, тут еще сказывается моя лень, конечно, потому что не всегда соглашаюсь. Иногда предложат какую-нибудь чушь, с которой даже связываться не хочется. Но в целом мне сейчас тоже нормально, я немножко социофобушек.

Павел Савинков

А вот муж Лены, Анатолий Полено, в новых сериях "Букиных" присутствует. Правда, в таком виде, что лучше бы его не было: некогда импозантный подкаблучник и альфонс реально скатился и обратился в обезумевшего бомжа, на котором даже неестественно приклеенная борода смотрится ужасно. Сам актер при этом бодряком - благородно поседел и играет примерных мужей в проектах ("Улица" 16+, "Многодетство" 6+, "Ивановы-Ивановы" 16+, "Бедные смеются, богатые плачут" 16+). Любит современные сериалы и пересматривает советскую киноклассику.

При этом за российскими проектами артист особо не следит, поэтому был искренне удивлен, когда узнал, что его телевизионная жена нигде не снимается.

- Я с Юлечкой давно не виделся, - признался он. - Мы первое время, после того как закончились съемки сериала «Счастливы вместе», играли вместе в спектакле и там пересекались. А так я ее, наверное, уже лет шесть-семь не видел. Я впервые слышу, что она не появлялась долго на экране. Не смотрю телевизор, поэтому особо не знаю, кто и сколько появляется на экранах.

При этом всем Павел старается держать руку на пульсе и даже разбирается в современной моде на аниме! Видимо, с восьмилетней дочкой Серафимой и сыном, имя которого до сих пор скрывает, от актрисы Театра Вахтангова Александры Стрельциной проводит вечера за мультиками.