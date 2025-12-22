"Ландыши. Вторая весна": поиски Лехи, погони, 33. 000 человек в кадре

С 1 января в онлайн-кинотеатре Wink выходит второй сезон нашумевшего сериала "Ландыши. Такая нежная любовь". Создатели проекта обещают много экшена, музыки и любви. Но многих зрителей волнует главный вопрос: вернется ли Леха к своей возлюбленной?
На днях в национальном центре "Россия" прошел концерт, приуроченный к выходу сериала "Ландыши. Вторая весна". И там журналисты попытались раскрыть главную интригу второго сезона.
Вкратце о первом сезоне сериала "Ландыши. Такая нежная любовь"
Напомним, первый сезон сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" начинается с того, что дочь лондонского олигарха Катя застает своего жениха со стюардессой. В итоге она сбегает от него и оказывается в заснеженной Вологде.
Там она находит приключения на свою филейную часть. К Кате начинает приставать местный "реальный пацан". От его преследований героиню Ники Здорик спасает лейтенант танковых войск по имени Алексей, или просто Леха, как он сам себя называет.
Катя фиктивно выходит замуж за своего спасителя и теперь, как и многие жены военных, живет вместе с ним в казарме. Она уверена, что это временная трудность и через месяц она разведется с парнем. Но постепенно Екатерина начинает испытывать теплые чувства по отношению к Алексею.
Там же Катя налаживает дружеские отношения с другими женами солдат и вместе с ними создает музыкальную группу "Ландыши".
Первая часть заканчивается тем, что Леха уходит на передовую и пропадает без вести. Но во время выступления группы в одном из прифронтовых городов Катя видит его среди других военнослужащих.
Образ любимого человека привиделся ей или же девушка действительно увидела Алексея? Эта загадка раскроется во втором сезоне сериала.
Пока же создатели проекта не дают ответа на этот вопрос. Как говорит режиссер сериала Илья Шпота, Алексей появится во втором сезоне сериала, но не раскрывает, в каком амплуа.
Режиссер сериала "Ландыши. Вторая весна" Илья Шпота: "В каждой серии у нас есть музыкальный номер"
По словам режиссера, во втором сезоне зрителя ждет многообразие жанров: мелодрама, музыкальный фильм, приключения, военная тематика, даже комиксы.
Сезон будет более масштабным, с большим количеством путешествий и обилием зрелищных экшен-сцен: погонь, взрывов. А еще Илья Шпота обещает много музыки.
"В каждой серии у нас есть музыкальный номер. Песни для них были написаны заранее. И мы вместе с артистами придумывали концепт каждого музыкального номера, — отмечает Илья Шпота.
— Все они будут отличаться. Мы использовали разные техники и концепции".
Кстати, создатели сериала "Ландыши. Вторая весна" поставили рекорд. В одной из самых масштабных сцен кинокартины приняли участие 33 000 человек. Яркий эпизод снимался на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.
Та самая массовая сцена. Фото: кадр из сериала "Ландыши. Вторая весна"
Сценарист Василий Павлов: "У нас будет позитивный финал"
По словам сценариста Василия Павлова, создатели второго сезона попытались сохранить вайб, атмосферу позитивной истории, которой отличался первый сезон. Она дает зрителям надежду на лучшее.
В новом сезоне Катя будет искать Алексея. Как говорит Василий Павлов, для нее наступает момент взросления.
"Поиск Лехи позволит Кате посмотреть на себя иначе, со стороны, и понять, где она находится, какие люди ее окружают, с кем она, — отметил Василий Павлов.
— Для Кати это большое испытание. Но все закончится хорошо. У нас будет позитивный финал, я вам сразу говорю. И, наверное, это спойлер".
Что роднит Нику Здорик с ее героиней
По словам самой Ники Здорик, ее героиня раскроется глубже, чем в первом сезоне.
"Мне один режиссер сказал: "Сыграть строптивую девчонку может каждый. А вот настоящую драму — нет. Но я надеюсь, что у меня получилось", — рассказала актриса представителям СМИ.
Ника Здорик (посередине). Фото: кадр из сериала "Ландыши. Вторая весна"
Как говорит Ника, с ее героиней ее роднит дерзость и строптивый характер. Но есть и одно отличие: она не мажорка из Лондона. Кстати, Ника Здорик родилась в простой многодетной семье, где воспитываются пятеро детей.
Сергей Городничий: "Первые два месяца я почти все время проводил с малышом, помогал жене"
По словам Сергея Городничего, в Интернете очень много шуток по поводу пропажи его персонажа. Люди спрашивают, где на самом деле находится Леха. Мол, Катя тебя ищет. И тут же выдвигают разные версии местонахождения персонажа. Например, что он на родах.
Оно и не мудрено. В сентябре Сергей Городничий действительно стал отцом. Его супруга Валерия родила актеру сына.
"Первые два месяца я почти все время проводил с малышом, помогал жене. Женщине тяжело воспитывать ребенка, она кормит его. У них другая связь, — поделился с журналистами Сергей Городничий.
— Но я очень рад, что мне удалось присутствовать при зарождении новой жизни, наблюдать, как он улыбается, узнает меня, внимательно смотрит. Это невероятное событие. Я желаю всем испытать то же самое. Эти эмоции ни с чем не сравнить".
Сергей Городничий на премьере сериала "Ландыши. Вторая весна". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А получали ли вы какие-то отзывы о фильме и своем герое от военных? Может, кто-то из них подходил к вам лично? — поинтересовалась у артиста Teleprogramma.org.
— На свадьбе мы с женой прогуливались на фотосессии. И там ко мне подошел танкист и поблагодарил за эту работу. "Ландыши. Такая нежная любовь" — очень популярный сериал среди военных и их жен.
А этот зритель тоже военный. И тема сериала очень откликается ему. Военных вдохновляет этот сериал. Зритель попросил сфотографироваться со мной, и я с удовольствием предоставил ему эту возможность.
А вы будете смотреть сериал "Ландыши. Вторая весна"? Делитесь в комментариях.