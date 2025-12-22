"Ландыши. Вторая весна": поиски Лехи, погони, 33. 000 человек в кадре

С 1 января в онлайн-кинотеатре Wink выходит второй сезон нашумевшего сериала "Ландыши. Такая нежная любовь". Создатели проекта обещают много экшена, музыки и любви. Но многих зрителей волнует главный вопрос: вернется ли Леха к своей возлюбленной?

На днях в национальном центре "Россия" прошел концерт, приуроченный к выходу сериала "Ландыши. Вторая весна". И там журналисты попытались раскрыть главную интригу второго сезона.

Вкратце о первом сезоне сериала "Ландыши. Такая нежная любовь"

Напомним, первый сезон сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" начинается с того, что дочь лондонского олигарха Катя застает своего жениха со стюардессой. В итоге она сбегает от него и оказывается в заснеженной Вологде.

Там она находит приключения на свою филейную часть. К Кате начинает приставать местный "реальный пацан". От его преследований героиню Ники Здорик спасает лейтенант танковых войск по имени Алексей, или просто Леха, как он сам себя называет.

Катя фиктивно выходит замуж за своего спасителя и теперь, как и многие жены военных, живет вместе с ним в казарме. Она уверена, что это временная трудность и через месяц она разведется с парнем. Но постепенно Екатерина начинает испытывать теплые чувства по отношению к Алексею.

Там же Катя налаживает дружеские отношения с другими женами солдат и вместе с ними создает музыкальную группу "Ландыши".

Первая часть заканчивается тем, что Леха уходит на передовую и пропадает без вести. Но во время выступления группы в одном из прифронтовых городов Катя видит его среди других военнослужащих.

Образ любимого человека привиделся ей или же девушка действительно увидела Алексея? Эта загадка раскроется во втором сезоне сериала.

Пока же создатели проекта не дают ответа на этот вопрос. Как говорит режиссер сериала Илья Шпота, Алексей появится во втором сезоне сериала, но не раскрывает, в каком амплуа.

Режиссер сериала "Ландыши. Вторая весна" Илья Шпота: "В каждой серии у нас есть музыкальный номер"

По словам режиссера, во втором сезоне зрителя ждет многообразие жанров: мелодрама, музыкальный фильм, приключения, военная тематика, даже комиксы.

Сезон будет более масштабным, с большим количеством путешествий и обилием зрелищных экшен-сцен: погонь, взрывов. А еще Илья Шпота обещает много музыки.

"В каждой серии у нас есть музыкальный номер. Песни для них были написаны заранее. И мы вместе с артистами придумывали концепт каждого музыкального номера, — отмечает Илья Шпота. — Все они будут отличаться. Мы использовали разные техники и концепции".

Кстати, создатели сериала "Ландыши. Вторая весна" поставили рекорд. В одной из самых масштабных сцен кинокартины приняли участие 33 000 человек. Яркий эпизод снимался на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.