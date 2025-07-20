Кто из актеров сыграл Петра I за последние годы

В очередной раз обратиться к образу отъявленного имперца, прорубившего ценой нескольких войн окно в Европу, выстроившего Петербург и капитально переформатировавшего Российскую империю, решила платформа Okko.

В режиссеры призвали Сергея Гинзбурга, специалиста не только по комедиям с Гошей Куценко и Никитой Кологривым, но и по историческим драмам ("Собор" 16+, "Великая. Фильм второй" 16+). Он и утвердил на главную роль петербуржца Плотникова, значительно состаренного в гриме и частично напоминающего Петра. Как минимум волевым подбородком, выдающимся лбом и неуемной энергией.

35-летний артист на съемках прошел путь Романова от юности до кончины и погружался в образ при помощи личной переписки царя.

- Жена подарила мне книгу, которая так и называется - "Петр I", - рассказал Константин. - В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой - Екатериной I, плюс указы, которые существенно сложнее читать, чем личные записи. Это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля. В переписке с мамой или супругой столько тепла, любви, заботы и прочих вроде бы мелочей, но важных для понимания нюансов его характера.

Иван Колесников "Петр I: Последний царь и первый император" 12+ (2022)