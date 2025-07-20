Кто из актеров сыграл Петра I за последние годы

Еще недавно он подметал асфальт у Александро-Невской лавры, а потом его пригласили на главную роль в сериал "Король и Шут" 18+, ставший очень успешным. А теперь еще более ответственная роль: царь Петр I в эпичном сериале "Государь" 18+ (Okko). "Телепрограмма" раскрывает детали нового проекта и вспоминает других Петров I в недавних фильмах и сериалах.
Константин Плотников «Государь» 18+ (2025)
Кадр из фильма
В очередной раз обратиться к образу отъявленного имперца, прорубившего ценой нескольких войн окно в Европу, выстроившего Петербург и капитально переформатировавшего Российскую империю, решила платформа Okko.
В режиссеры призвали Сергея Гинзбурга, специалиста не только по комедиям с Гошей Куценко и Никитой Кологривым, но и по историческим драмам ("Собор" 16+, "Великая. Фильм второй" 16+). Он и утвердил на главную роль петербуржца Плотникова, значительно состаренного в гриме и частично напоминающего Петра. Как минимум волевым подбородком, выдающимся лбом и неуемной энергией.
35-летний артист на съемках прошел путь Романова от юности до кончины и погружался в образ при помощи личной переписки царя.
- Жена подарила мне книгу, которая так и называется - "Петр I", - рассказал Константин. - В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой - Екатериной I, плюс указы, которые существенно сложнее читать, чем личные записи.
Это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля. В переписке с мамой или супругой столько тепла, любви, заботы и прочих вроде бы мелочей, но важных для понимания нюансов его характера.
Иван Колесников "Петр I: Последний царь и первый император" 12+ (2022)
Фото: кадр из фильма
Звезда спортивной драмы "Движение вверх" 6+ Иван Колесников похож на императора как минимум ростом. Возможно, поэтому он несколько раз перевоплощался в Петра для исторического цикла "Русь" 12+ (позиционировался как "документально-художественный блокбастер"), в рамках которого исследуется природа русских правителей.
Для персональной части под названием "Петр I: Последний царь и первый император" артист Колесников каждую смену терпел по пять часов, пока ему надевали силиконовую маску. В целом Иван считает, что с царем они во многом похожи - он тоже за энтузиазм жизни: все время хочет двигаться вперед и стремится к изменениям.
Максим Аверин "Собор" 16+ (2021)
Фото: кадр из фильма
Это сейчас Сергей Гинзбург снимает в роли Петра I Константина Плотникова, а еще четыре года назад он снимал в этой роли Максима Аверина (теперь народный артист выступает в другой весовой категории и более органичен в образе генерала Чарноты в ленкомовском "Беге"). Проект не был посвящен судьбе императора, но он все же там появлялся. Позже Аверин признавался, что пытался показать государя не бездушной "машиной реформ", а человеком, которому не чужды страхи и сомнения.
(2011)Дмитрий Дюжев «Тобол» 18+ (2019)
Фото: кадр из фильма
Дмитрий Дюжев все чаще появляется в роли героя интернет-мемов благодаря своим странным экзальтированным высказываниям. А в 2019 году он сыграл Петра I в экранизации романа Алексея Иванова "Тобол", которую ставил Игорь Зайцев. Дмитрий и сам признает, что едва ли подходил на роль. Но передать запал, вспыльчивость и экспрессию императора у Дюжева, безусловно, получилось.
- В работе над образом Петра I я должен был знать максимум о человеке, - объяснял артист. - У человека его роста (2 м 4 см) размер ноги всего 37-й, а значит, он был неустойчив. Отсюда и быстрая походка, чтобы не терять равновесие. В воспоминаниях писали, что он обувал сапоги на туфли, чтобы обрести устойчивость и визуально увеличить размер ноги.
Его грубые руки говорят о том, что он с юности занимался кораблестроением. А еще у Петра I было острое обоняние. Люди ведь тогда нечасто мылись, а бороды у мужиков были большие и грязные, жир на них накапливался, отчего издавали невыносимый запах. Именно поэтому царь приказывал всем сбривать бороды.
Александр Балуев "Петр Первый. Завещание" 18+
Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Все знают, что Владимир Бортко снял "Собачье сердце" 12+, "Бандитский Петербург" 16+ и "Мастера и Маргариту" 16+.
А сериал про Петра от режиссера-коммуниста смотрели? Владимир Владимирович выпустил мини-сериал "Петр Первый. Завещание" по заказу канала "Россия". И в основу сценария лег роман Даниила Гранина "Вечера с Петром Великим". Поэтому в проекте много вымысла, нет сводящего зубы соответствия так называемой исторической правде (сколько историков - столько и правд), а изучены постановщиком последние два года жизни Петра. Это подведение итогов и осмысление цены великих побед.
В главной роли блистательно выступил Александр Балуев - носитель одной из самых тяжелых и могучих харизм в русском кино. Ему удалось парадоксально совместить и тяжелый норов, и ранимую, местами нежную (!) натуру царя, который умел не только крушить и покорять, но и любить и ценить.
"Владимир Бортко собрал классных актеров, взял мощную историю и снял достойный фильм, за который не стыдно, что по нынешним временам уже успех. Не без лубка, конечно, но как иначе-то?" - оценил проект обозреватель "КП", телекритик Павел Садков.
"Государь" 18+,
Okko и kino1tv.ru, со 2 июля