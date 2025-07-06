Кто есть кто в сериале "Князь Андрей": Устюгов - Амбал, а Шиловская - княгиня Улита

Сколько бы исторических проектов ни выходило каждый год, интерес к ним не иссякает. Одним нравится наблюдать за средневековыми интригами и разборками, другим - рассматривать красивые костюмы, третьим - прозорливо отмечать, что за столетия практически ничего, кроме антуража, не изменилось. Именно поэтому продюсеры раз за разом обращаются к сюжетам из глубины веков.

Очередным проектом на историческую тему стал сериал "Князь Андрей" ("Россия 1", "Кинопоиск"), посвященный событиям XII века и междоусобным распрям Рюриковичей.

"Телепрограмма" представляет ключевых персонажей и некоторые детали сюжета сериала режиссера Давида Ткебучавы, снимавшего до этого детективы и мелодрамы.

На улице Голубева праздник. Александр, сыграв одного из ключевых братков в сериале "Лихие" 18+ Юрия Быкова, обратил на себя наконец пристальное внимание и, кажется, начинает вырастать из коротких штанишек вторых ролей ("Мосгаз", "Ненастье", "Инквизитор", все 16+).

Артист сыграл главную роль Андрея Боголюбского - непокорного наследника великокняжеского престола, которого отец Юрий Долгорукий посадил на княжение в Рязани, а потом и Вышгороде, откуда он своевольно уехал во Владимир (тогда - Владимир-на-Клязьме). С длинными волосами и в костюме Голубев похож или на Дункана Маклауда, или на персонажа "Игры престолов".