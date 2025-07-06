Кто есть кто в сериале "Князь Андрей": Устюгов - Амбал, а Шиловская - княгиня Улита

Сколько бы исторических проектов ни выходило каждый год, интерес к ним не иссякает. Одним нравится наблюдать за средневековыми интригами и разборками, другим - рассматривать красивые костюмы, третьим - прозорливо отмечать, что за столетия практически ничего, кроме антуража, не изменилось. Именно поэтому продюсеры раз за разом обращаются к сюжетам из глубины веков.
Очередным проектом на историческую тему стал сериал "Князь Андрей" ("Россия 1", "Кинопоиск"), посвященный событиям XII века и междоусобным распрям Рюриковичей.
"Телепрограмма" представляет ключевых персонажей и некоторые детали сюжета сериала режиссера Давида Ткебучавы, снимавшего до этого детективы и мелодрамы.
На улице Голубева праздник. Александр, сыграв одного из ключевых братков в сериале "Лихие" 18+ Юрия Быкова, обратил на себя наконец пристальное внимание и, кажется, начинает вырастать из коротких штанишек вторых ролей ("Мосгаз", "Ненастье", "Инквизитор", все 16+).
Артист сыграл главную роль Андрея Боголюбского - непокорного наследника великокняжеского престола, которого отец Юрий Долгорукий посадил на княжение в Рязани, а потом и Вышгороде, откуда он своевольно уехал во Владимир (тогда - Владимир-на-Клязьме). С длинными волосами и в костюме Голубев похож или на Дункана Маклауда, или на персонажа "Игры престолов".
Александр Балуев в роли Юрия Долгорукого. Фото: канал "Россия 1"
Отца князя Андрея сыграл другой Александр - Балуев. Обладатель одного из самых тяжеловесных актерских взглядов воплощает образ Юрия Долгорукого, великого князя Киевского, дети которого и стали владеть землями по всей нашей необъятной стране (ну и переругались попутно из-за этого). Смирять бородатых мужиков, делящих власть, - та еще задачка со звездочкой.
Александр Устюгов в роли Амбала. Фото: канал "Россия 1"
Окончательно отклеившись от шлейфа "Ментовских войн", Александр Устюгов теперь часто появляется в исторических проектах ("Столыпин" 16+, "Константинополь" 16+ и др.). Вот и в образе Амбала - ключевого антагониста Боголюбского, претендующего на княжеский престол, - артист выглядит весьма убедительно. А как заядлый мотоциклист еще и отлично справляется в том числе и с живой лошадью.
Аглая Шиловская в роли княгини Улиты. Фото: канал "Россия 1"
Аглая Шиловская пришла в проект вслед за мужем - Александром Устюговым, причем на фоне слухов о том, что или ждет ребенка, или уже родила. И то и другое артисты старательно опровергают, хотя на фото видно, что Аглая в образе княгини Улиты, жены князя Андрея, выглядит чуть более дородной, чем обычно.
Сергей Безруков в роли Степана Кучки. Фото: канал "Россия 1"
Ну какой исторический сериал без Сергея Безрукова? В специально выстроенном на мощностях "Москино" средневековом городе-крепости артист предстает в образе одного из главных персонажей - суздальского боярина Степана Кучки (Кучково поле в центре Москвы - это в его честь), отца княгини Улиты. С посохом и красивым перстнем.
Станислав Любшин в роли влиятельного священника. Фото: канал "Россия 1"
Привыкший к образам патриархов и архимандритов Станислав Любшин появится в "Князе Андрее" в образе одного из авторитетных священников (его имя пока не называется).
Премьера сериала "Князь Андрей" состоится в новом телесезоне. Возрастное ограничение пока не установлено.