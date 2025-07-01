Комок в горле: чем закончилась третья "Игра в кальмара"

27 июня Netflix выпустил третий сезон сериала "Игра в кальмара". Последние серии получились самыми драматичными из всей трилогии.

Но сага о выживании в аду поставила перед зрителями вопрос: можно ли остаться Человеком в нечеловеческих условиях? И дала на него свой ответ.

Третий сезон вообще завершает все сценарные арки и ставит точки. Последние шесть серий показывают нам, как закончились истории героев, заявленных в предыдущих сериях. И, конечно, рассказывает, о трагичной судьбе Сон Ки Хуна.

Смертельные прятки

А теперь внимание: спойлеры! Если вы хотите насладиться просмотром третьего сезона, прочтите эту статью уже после…

Итак, после неудавшегося побега Сон Ки Хуна оставляют в живых. Но, кажется, что это событие сломило его. Однако погружаться в депрессию нельзя: впереди новая смертельная игра.

На этот раз участников делят на две команды: синих и красных. Одним дают ключ, а другим — нож. Чтобы остаться в живых, каждый игрок должен убить одного человека. При этом сама игра происходит в небольшом помещении с низкими потолками и множеством тайных дверей, за которыми якобы можно спрятаться.

Мать и сын

Пожалуй, это один из самых кровавых эпизодов всей трилогии. И, наверное, самых пронзительных тоже. В этих сериях пожилая мать Чан Гым Джа и взрослый сын Пак Ен Сик оказываются по разные стороны баррикад.

Но обстоятельства складываются так, что Ен Сику не удается никого убить. И чтобы спасти свою жизнь, он решается на убийство Чун Хи, которая в этой серии рожает ребенка. А госпожа Гым Джа перерезает пуповину и всячески помогает этой девушке.

У этого эпизода неожиданная развязка. Пожилая мать предотвращает расправу с Чун Хи и ее младенцем, когда вонзает шпильку в спину сына. Тем самым она решает судьбу собственного ребенка. Раз ему не удалось никого убить, то его расстреливают охранники.

У поклонников сериала много вопросов к этому эпизоду. Почему женщина помешала Ен Сику? Неужели судьба чужого младенца дороже жизни собственного сына?