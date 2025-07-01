Комок в горле: чем закончилась третья "Игра в кальмара"

27 июня Netflix выпустил третий сезон сериала "Игра в кальмара". Последние серии получились самыми драматичными из всей трилогии.
Но сага о выживании в аду поставила перед зрителями вопрос: можно ли остаться Человеком в нечеловеческих условиях? И дала на него свой ответ.
Третий сезон вообще завершает все сценарные арки и ставит точки. Последние шесть серий показывают нам, как закончились истории героев, заявленных в предыдущих сериях. И, конечно, рассказывает, о трагичной судьбе Сон Ки Хуна.
Смертельные прятки
А теперь внимание: спойлеры! Если вы хотите насладиться просмотром третьего сезона, прочтите эту статью уже после…
Итак, после неудавшегося побега Сон Ки Хуна оставляют в живых. Но, кажется, что это событие сломило его. Однако погружаться в депрессию нельзя: впереди новая смертельная игра.
На этот раз участников делят на две команды: синих и красных. Одним дают ключ, а другим — нож. Чтобы остаться в живых, каждый игрок должен убить одного человека. При этом сама игра происходит в небольшом помещении с низкими потолками и множеством тайных дверей, за которыми якобы можно спрятаться.
Мать и сын
Пожалуй, это один из самых кровавых эпизодов всей трилогии. И, наверное, самых пронзительных тоже. В этих сериях пожилая мать Чан Гым Джа и взрослый сын Пак Ен Сик оказываются по разные стороны баррикад.
Но обстоятельства складываются так, что Ен Сику не удается никого убить. И чтобы спасти свою жизнь, он решается на убийство Чун Хи, которая в этой серии рожает ребенка. А госпожа Гым Джа перерезает пуповину и всячески помогает этой девушке.
У этого эпизода неожиданная развязка. Пожилая мать предотвращает расправу с Чун Хи и ее младенцем, когда вонзает шпильку в спину сына. Тем самым она решает судьбу собственного ребенка. Раз ему не удалось никого убить, то его расстреливают охранники.
У поклонников сериала много вопросов к этому эпизоду. Почему женщина помешала Ен Сику? Неужели судьба чужого младенца дороже жизни собственного сына?
Кадр из третьего сезона сериала "Игра в кальмара"
Невольно вспомнился эпизод из повести Николая Гоголя "Тарас Бульба". Когда главный герой говорит: "Я тебя породил, я тебя и убью" и убивает своего сына.
Тарас Бульба не хотел, чтобы Андрий жил с клеймом предателя Родины. Госпожа Гым Джа не желает, чтобы сын жил с ярмом убийцы, чтобы он превратился в монстра.
Ситуация сама по себе неразрешимая. Выхода из нее нет. Поэтому старенькая мама покончит жизнь самоубийством. Жить без непутевого сына она тоже не сможет.
В общем, все умерли
Вообще, в третьем сезоне в мир иной уйдут все те, с кем мы познакомились во втором. Во время смертельных пряток убьют шаманку Сон Не.
В следующей игре, когда герои должны будут сыграть в скакалку над пропастью, умрет беспринципный Нам Гю. Вся его натура хорошо проявилась в тех самых убийственных прятках.
Никто из игроков так не наслаждался возможностью убивать, как это делал участник под номером 124. Но впоследствии он поплатится за свою алчность и страсть к запрещенным препаратам.
В этом же эпизоде роковой шаг сделает та самая Чун Хи. И ее новорожденная дочь останется на попечении Сон Ки Хуна.
Кадр из третьего сезона сериала "Игра в кальмара"
Чем закончился конфликт двух братьев
По сути, ничем не закончится противостояние двух братьев — полицейского Хван Чун Хо и его брата, ведущего игры Хван Ин Хо. Страж порядка доберется до острова, где проходят смертельные игры, увидит своего брата на расстоянии, задаст ему вопрос: "Почему?" А после их пути разойдутся…
Возможно, иной развязки здесь быть не может. Один брат не сможет убить другого, но и быть рядом после произошедшего тоже нельзя.
Как сложилась судьба Сон Ки Хуна
Но настоящий шахматный гамбит, когда любой шаг приведет к ухудшению положения, сценаристы приготовили Сон Ки Хуну.
Организаторы игры сделали игроком ребенка Чун Хи. А победитель игры может быть только один… В финале третьего сезона Сон Ки Хун остается один на руках с младенцем. Он решает даровать маленькой девочке жизнь.
Сон Ки Хун откладывает сверток с ребенком в сторону. И со словами "Мы не лошади (имеется в виду животные, на которых делают ставки на ипподроме), мы люди", прыгает с платформы вниз.
Фанаты сериала в недоумении… По их мнению, Сон Ки Хун совершил глупость, когда пожертвовал собой ради чужого ребенка. В то время как его собственная дочь теперь вырастет без родного отца.
Но ведущий игры Ин Хо после гибели папы привезет девочке его вещи и платежную карту с суммой выигрыша в первой игре. Этих денег ей хватит на всю жизнь.
Кадр из третьего сезона сериала "Игра в кальмара"
Мог ли Сон Ки Хун поступить иначе? Мог бы… Но полюбили бы мы этого героя, если бы он спасал собственную жизнь… Возможно, при таком раскладе сценаристы не оставили бы зрителю веру в Человека. А Человек, как говорил Максим Горький, — это звучит гордо.
Комок в горле — вот то, что возникает после гибели главного героя. По крайней мере, так было у меня.
В финале сериала появляется Кейт Бланшетт в роли вербовщицы. И нам намекают на спин-офф проекта "Игра в кальмара".
Говорят, действие сериала перенесется в Америку. А в режиссерские кресло сядет Дэвид Финчер.
Смертельные игры продолжатся…
А в жизни по-прежнему будет царить классовое неравенство, закредитованность населения, никуда не уйдут стандартные человеческие пороки. Люди же продолжат неистовую борьбу за выживание.
Это все зритель увидел в корейской трилогии "Игра в кальмара".
Но там был и Сон Ки Хун. Добрые и сильные люди, похожие на этого персонажа, остались и в реальной жизни. А значит, еще не все потеряно…