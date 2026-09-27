«Колобок» собрал 1 млрд, и это только начало: как прямо сейчас снимают «Садко», «Морозко», «Живую книгу» и «Спящую красавицу»

Эти сказки без начала, эти сказки без конца. Кажется, российских продюсеров не остановить - и каждую неделю мы узнаем про новое произведение фольклора, которое решили переложить на большой экран. Что ж, пока это приносит деньги - тренд устойчив.

И пока скандальный «Колобок» 6+ все еще катится по стране (и уже собрал 1 млрд рублей в прокате), журнал «Телепрограмма» представляет новую порцию киносказок, находящихся на стадии производства.

«Садко» 6+

Новгородские былины! Кажется, такого еще не было. Хотя Никита Кологривый в сказках точно был: артист буквально прописался в популярном жанре и, начиная с проекта «По щучьему велению» 6+, пошел твердой поступью, сверкнув в «Царевне-лягушке» 6+, «Последнем богатыре» 12+ (впереди у актера - «Три поросенка», «Незнайка», «Жил-был пес» и другие проекты).

Ну а теперь одиозный артист параллельно с экранизацией романа «Санькя» Захара Прилепина начал работу в фильме «Садко» Ивана Оганесова по всем известному с детства произведению, посвященному приключениям гусляра.

В музыкальной картине Никита сыграл не главную роль, но очень заметную: он проводник Садко (Антон Рогачев) - русский заросший боевой моряк Буслай, влюбленный в рыжеволосую воинственную красавицу Рангрид (Елизавета Ищенко). По сюжету Садко возвращается в Новгород после скитаний, где встречает Любаву (Анна Пересильд!), которую силком из корыстных побуждений отдают замуж за царя Дормидонта (Роман Васильев). Готовый на все ради любимой, Садко заключает сделку с Морским царем, пообещавшим помочь парню с амурными проблемами.

Премьера «Садко» запланирована на март 2028 года - на больших экранах и канале «Россия 1».

«Морозко» 6+

У этой киносказки на днях вышел полноценный трейлер. И понятно, что публика отлично помнит сюжет, который не раз переносили на экраны. По русской народной сказке «Морозко» (в различных модификациях присутствует в украинском, белорусском и других фольклорах - в том числе и в известной книге сказок Александра Афанасьева) впервые в 1924 году была снята одноименная советская короткометражка, а в 1964 году культовый детский фильм создал великий режиссер Александр Роу.

Теперь продюсеры решили снова вернуться к сюжету противостояния работящей Настеньки и злой мачехи, на фоне которого появляется принц на белом коне - румяный Иван. Переосмыслять сказку доверили Эдуарду Бордукову («Коробка» 18+, «Пищеблок» 18+, «Киберпапа» 18+). И он значительно перепаял сюжетные повороты.

В тизере видно, как власть обрела коварная Ведьма (Елизавета Боярская), укравшая зиму у народа из сказочного королевства. Чтобы вернуть людям долгожданный снег и холод (куда без них на Руси?!), отрицательная героиня идет на шантаж - по сути, жертвоприношение: отдать ей невинную девицу Настеньку (Мария Канунникова).

А еще зритель видит, как сводная сестра Настеньки - темноволосая Марфа (Виктория Серикова) - идет служить Ведьме и как седовласый воин Морозко (Кирилл Зайцев), похожий на Дамблдора, отбивается от гигантских волков в лесу. И, конечно, Настенька слышит ту самую фразу, которую все мы помним с детства: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?»

Конечно, не обойдется без финальной, решающей битвы между Добром и Злом - Морозко и Ведьмой (злая мачеха как будто выведена за скобки). А еще простой и рабочей философии: «В любви больше силы, чем в страхе».

На большие экраны новая версия «Морозко» выходит 22 октября 2026 года.

«Живая книга» 12+

От персональных экранизаций по главным героям сказок кинематографисты постепенно приходят к идее кроссовера - объединительного фильма, где персонажи пересекаются друг с другом (по этим лекалам в Голливуде лепят раз за разом кинокомиксы из вселенных Marvel и DC). Одной из первых ласточек станет «Живая книга» - картина, где наши посконные герои встретятся с коллегами из европейской литературы.

В первом трейлере картины видно, как главные герои - брат с сестрой Рома (Дмитрий Калихов) и Аня (Ульяна Квитовская), а еще их друг Витя (Александр Самусев) - приходят в гости к загадочному дедушке (Леонид Якубович), обладателю роскошной и богатой библиотеки, которая находится в резном заброшенном доме, как будто населенном призраками.

И с ходу их приветствует оживший, как в газете из «Гарри Поттера» 12+, Илья Муромец (Сергей Безруков). Потом появляется и британский сыщик Шерлок Холмс (Никита Кологривый - да, опять!). Затем красавица Эсмеральда (Валя Карнавал) из «Собора Парижской Богоматери» Гюго. Дерзкий Кот Ученый, озвучил которого Константин Хабенский. И многие другие.

Завязка в том, что нерадивые и любопытные дети случайно срывают черную печать с одной из «живых книг» и выпускают на волю заточенного злодея - бородатого Черномора (Илья Соболев). Вот с ним и завяжется борьба.

Выход «Живой книги» на большие экраны состоится 4 ноября 2026 года.

«Спящая красавица» 12+

Да, мы помним хрестоматийный диснеевский мультик 1959 года, а еще вольный австралийский пересказ с Эмили Браунинг, вышедший в 2011 году. Пришло время русской киносказки. Проект, который снимает Анарио Мамедов, еще не получил даты премьеры, но уже есть ряд подробностей и свежих кадров.

Это будет приключенческое фэнтези про избалованную царевну Любаву (Вита Корниенко), внутри которой впервые пробуждается трепетное чувство после встречи с талантливым инженером Иваном (Алексей Онежен). Чувства ведут героев в опасное путешествие между реальностью и миром сновидений, где их ждет противостояние собственным страхам и зловещей Шамаханской царице (Настасья Самбурская). Так закаляется любовь.

Появятся в картине Юрий Колокольников (царь Елизар), Арсений Попов (мудрый Учитель), Евгения Дмитриева (Веремея), Тамара Жукова (Подсвечник) и другие звезды.